Стыдно стало. Глава военной разведки Израиля признал вину за прорыв ХАМАС

11:46 24.08.2024

Леонид Цуканов

23 августа 2024



Глава Управления военной разведки Израиля (АМАН) генерал-майор Аарон Халива официально ушел в отставку. Что стало причиной такого шага: ответственный поступок честного офицера или политические интриги в разведсообществе еврейского государства?



В прощальном брифинге Халива заявил о решении оставить высокий пост "из соображений совести" и попутно возложил на себя персональную ответственность за нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.



Несмотря на то, что о планах в скором времени уйти в отставку Халива заявлял еще в апреле, время для прощания он выбрал весьма неудачное.



Операция ЦАХАЛ в секторе Газа по-прежнему не завершена, а попавшие в плен к ХАМАС израильтяне не освобождены.



Кроме того, растет риск столкновения с ливанской "Хезболлой" и Ираном, которые так и не отказались от идеи отомстить Израилю за прежние обиды.



"Обезглавить" в таких условиях военную разведку - поставить под удар национальную безопасность и прослыть пораженцем.



Впрочем, останься Халива у руля АМАН еще на какое-то время, в его профессиональном "портфолио" появилось бы несколько новых обвинений в некомпетентности - причем с выраженной политической подоплекой.



Пострадал за несговорчивость



Генерал Халива не единственный, чьи структуры повинились в том, что "проспали" нападение ХАМАС в октябре 2023 года. Ответственность за провал также публично взяли на себя глава Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви и глава внутренней разведывательной службы Шин Бет Ронен Бар.



Однако, в отличие от Халивы, оба в итоге сохранили посты и даже смогли избежать чрезмерной критики со стороны общественности, увеличив политический капитал. Халеви с головой ушел в подготовку к защите израильского приграничья от возможного нападения "Хезболлы" и по уровню доверия общественности опередил нескольких министров, а Бар включился в работу над заключением сделки с ХАМАС по обмену заложниками.



При этом оба военачальника работают в тесной связке с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и сильно помогают ему бороться с оппозицией внутри правительства. Нетаньяху несколько раз использовал Бара и Халеви в качестве "политического тарана", чтобы разобщить оппозицию и лишить ее поддержки действующих силовиков, а также чтобы укрепить собственный имидж защитника Израиля.



На этом фоне глава военной разведки Халива, будучи гораздо менее сговорчивым и к тому же достаточно близким по политическим взглядам к лидеру оппозиции Бени Ганцу, едва ли мог рассчитывать на лояльность израильского премьера.



Критика в адрес Халивы, звучащая в том числе со стороны парламентских партий и канцелярии премьер-министра, не ограничивается одними лишь "событиями 7 октября".



Так, на бывшего начальника военной разведки постфактум повесили вину за "провальное реагирование" на иранскую операцию "Правдивое обещание" в апреле 2024 года. Якобы Халива не смог грамотно просчитать возможный ответ Тегерана на гибель его военных советников в Дамаске и "в значительной степени дезинформировал руководство". В результате чего Иран смог получить максимальный медийный эффект от удара по территории Израиля.



Вполне вероятно, что схожим образом власти охарактеризовали бы и итоги новой контракции Ирана, случись она в ближайшее время. А потому Халива предпочел покинуть АМАН самостоятельно и до появления новой порции обвинений.



Сторонники Нетаньяху между тем всеми силами стремятся убедить общественность, что отставной глава военной разведки своими действиями якобы привел ведомство "к разложению" и его уход - закономерный итог череды провалов, а не результат политических интриг.



А учитывая, что в Израиле немало тех, кто возлагает на Халиву персональную вину за захват ХАМАС заложников, эта позиция органично вписывается в общую картину.



Список виноватых



Несмотря на отставку Халивы, АМАН продолжает лихорадить.



Кандидатура нового главы ведомства Шломи Биндера вызвала ожесточенные споры. Этому способствовали как нежелание преждевременно "отпускать" в отставку Халиву (от которого требуют едва ли не собственной кровью смыть позор), так и продолжающиеся кулуарные баталии в израильском правительстве.



Израильские "ястребы" во главе с министром нацбезопасности Итамаром Бен-Гвиром и главой минфина Бецалелем Смотричем требуют не только заморозить новые назначения в Генштабе, но и попутно отстранить министра обороны Йоава Галанта. Ультраправые считают, что Галант должен нести ответственность наравне с другими высокопоставленными командирами ЦАХАЛ.



Критика со стороны Бен-Гвира и Смотрича звучит также в адрес руководства Шин Бет, однако ее Нетаньяху легко парирует докладами об успехах ведомства по разгрому подпольных организаций.



Интересно, что за рамками разбирательств вокруг того, кто виноват в тактических успехах ХАМАС, оказалась израильская внешняя разведка ("Моссад") - хотя в первые месяцы конфликта в Газе ее критиковали наравне с другими спецслужбами.



Сама по себе быстрая реабилитация разведсообщества не является чем-то новым. В истории Израиля уже было несколько подобных случаев, когда спецслужбы компенсировали провалы устранением их последствий. Пример тому - охота за террористами группировки "Черный сентябрь", устроившими теракт на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.



Вполне возможно, что и в этот раз "Моссад" смог несколько реабилитироваться после череды успешных операций по ликвидации значимых фигур проиранской "Оси сопротивления", крупнейшей из которых стало убийство главы политбюро ХАМАС в Тегеране.



Кроме того, руководство "Моссада" остается ключевым звеном в переговорах по прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильтян, находящихся в плену у ХАМАС, и, что важнее, пользуется доверием США и арабских партнеров.



Даже самые отъявленные критики сделки по Газе едва ли пойдут на собственноручное разрушение столь ценного канала коммуникации. Тем более, что в таком случае есть риск нарваться на недовольство Вашингтона.



С другой стороны, "Моссад" все еще может вернуться в список виновных. В случае, если переговорный процесс прекратится, разведке быстро припомнят ее прежние просчеты.



Так что военная разведка пусть и стала первой "разменной фигурой" в поиске виноватых в успехах ХАМАС, вряд ли будет последней.