Как гаитянцы изгнали Французских и Британских колонизаторов (уроки истории), - А.Замостьянов

11:47 24.08.2024 Черные молнии: как гаитянским рабам удалось завоевать свободу

История революции на Санто-Доминго



Арсений Замостьянов

заместитель главного редактора журнала "Историк"



С гаитянской революцией XVIII века связан Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации, отмечаемый 23 августа. Но много ли рядовой россиянин знает об этом восстании масс, завершившимся созданием первой в мире республики темнокожих? "Известия" восполняют этот пробел.



Маленькая Испания



Остров Гаити Христофор Колумб называл маленькой Испанией, Эспаньолой - это имя знакомо, наверное, каждому, читавшему в детстве приключенческие романы о пиратах. Впрочем, ко времени знаменитой революции он был известен как Санто-Доминго. За него велась борьба среди колонизаторов, которым тщетно пытались сопротивляться отряды индейцев. К XVIII веку на остров привезли большое количество рабов из Африки. В конце столетия остров разделили на две части: запад забрала Франция, а восток отошел к Испании. К началу восстания на Гаити жило около 40 тыс. белых колонизаторов, примерно столько же мулатов и около полумиллиона темнокожих рабов и индейцев (впрочем, последних испанцы почти уничтожили).



К рабам относились пренебрежительнее, чем к собакам. Хозяева, как правило, называли их не по именам, а просто обезьянами. При этом на Санто-Доминго сколачивались миллионные состояния. Подчас оттуда шло более половины мирового сахара.



Каждый год на острове погибали от побоев и эпидемий сотни африканских рабов. Мулаты считались свободными гражданами и даже могли владеть плантациями, но других прав у них почти не было - а многие из них были грамотными и даже читали французских просветителей. Неудивительно, что бесправие их не устраивало. Подавляющее большинство чернокожих были рабами. Но история учит, что пружину можно сжимать только до определенного предела. Дальше - социальный взрыв. Ведь рабам достаточно было организовать и вооружить лишь десятую часть своих рядов - и такая армия легко взяла бы под контроль весь остров. Примерно так и случилось.



От восстания до республики



Восстание началось с нападений на господские дома. Рабы собирались в вооруженные отряды, поджигали сахарный тростник. Убивали плантаторов и их охрану. Справиться с этой волной колонизаторы не могли. Повстанцы действовали на удивление организованно, их тактика сильно отличалась от стихийных бунтов прошлых лет. Дело в том, что у них появились вожаки, которые были по духу не только мстителями, но осознанными борцами за свою свободу и противниками рабства. Они умели читать, знали о правах человека - и не желали трудиться "за жидкую похлебку", да еще и из-под палки. И колонизаторы дрогнули.



На следующий день плантаторы в последний раз собрались с силами и в ответ казнили почти 10 тыс. рабов. Они не сомневались, что эта расправа напугает остальных... Но эта кровавая мера устрашения не переломила ситуации. К вечеру у белых хозяев почти не осталось защитников: чернокожие - и рабы, и наемники, которых они использовали в качестве полиции, - переходили на сторону повстанцев. А некоторые погибли в схватке с рабами.



В то же самое время в революционной Франции провозгласили равенство людей всех рас. Эта новость дошла до Санто-Доминго и еще сильнее воодушевила революционеров. Колонизаторы обратились за помощью к Великобритании. Британские войска быстро прибыли и заняли часть острова. Но повстанцы не собирались сдаваться и организовали собственную армию. Одним из самых известных руководителей армии бывших рабов был чернокожий гаитянин Франсуа-Доминик Туссен-Лувертюр. Ему удалось наладить дисциплину и производство холодного оружия. Огнестрельного остро не хватало... Но британцам, которые не могли высадить на острове большие силы, пришлось отступить.



В 1795 году остров целиком перешел в руки Франции. Рабство упразднялось. Лувертюра назначили главнокомандующим армией Санто-Доминго. В январе 1801 года Колониальное собрание на Гаити провозгласило окончательную отмену рабства. Революция победила, повстанцы понимали: они не зря подняли знамя бунта. Правда, и после этого не все плантаторы отпускали на волю своих рабов - в нарушение закона. Неожиданно они получили поддержку от французов. А именно, от Наполеона, который, мечтая о мировом господстве, решил подчинить Гаити. Ему бы, бесспорно, удалось подавить армию Лувертюра, но на острове разгорелась желтая лихорадка, косившая французских завоевателей, вместе с которыми на далекий остров прибыли и польские легионеры. Опасаясь болезней, солдаты отказывались воевать против местных и требовали срочной эвакуации. А бойцы, которых объединил Лувертюр, в свою очередь, продемонстрировали отвагу и стойкость. Наполеоновцам пришлось ретироваться. На этот раз - на радость англичанам, которые отмечали как праздник поражение "непобедимого" полководца.



В 1804-м жители острова провозгласили независимость Санто-Доминго. Под старым индейским именем Гаити остров стал первой страной в Латинской Америке, окончательно сбросившей колониальный гнет. Нельзя сказать, что после этого на Гаити установилась стабильность. Остров еще не раз переходил "из рук в руки", шли войны - и торговые, и самые настоящие, кровопролитные. Но память об успешном восстании рабов сохранилась навсегда.



Рабство в современном мире



Сегодня вряд ли кто-то станет защищать рабство - явление порочное и преступное. Пожалуй, все объяснил еще в начале XVIII века Шарль Луи де Монтескье - французский просветитель, написавший в "Духе законов": "Рабство дурно по самой своей природе; от него нет пользы ни рабу, ни господину: первому - потому, что он ничего не может делать по внушению добродетели, второму - потому, что он усваивает всевозможные дурные привычки, незаметно привыкает пренебрегать всеми нравственными добродетелями, становится гордым, нетерпеливым, суровым, гневным, сладострастным, жестоким". Это не идеализм, не сухое теоретизирование, а очень точная формулировка. Рабство, сыгравшее свою роль в истории на заре цивилизаций, сегодня можно назвать только позором человечества.



В России со времен Петра Великого была традиция: где поднимался флаг нашей страны - там запрещалось рабство. Так было в Крыму, на Кавказе, в Средней Азии и повсюду, где воевали русские солдаты и моряки. Этот принцип, присущий России в разные исторические эпохи, как и содействие освобождению колоний в ХХ веке, помнят в десятках стран мира.



У этого праздника, безусловно, есть антифашистская и антинацистская основа. Одна из задач гитлеровского учения - превратить в рабов представителей народов, которых они считали недостойными свободной жизни. Так, славян по плану немецких нацистов частично следовало уничтожить, а частично превратить в рабов, которые стали бы для немцев - "хозяев мира" - дешевой рабочей силой и бесплатной обслугой. Гитлеровцы культивировали все худшие черты, присущие рабовладельцам. Поражение коричневых в 1945 году стало и крахом новоявленных неорабовладельцев.



Еще совсем недавно во многих странах рабство оставалось постыдной реальностью. В Саудовской Аравии его официально отменили только в 1962 году, в Объединенных Арабских Эмиратах - в 1963-м, а в Мавритании - еще позже, в 1981-м.



Этот памятный день не только подчеркивает гуманистические устремления, присущие ООН. Он напоминает нам о проблеме, которая до сих пор сохраняет актуальность. Рабство, увы, не вполне ушло в прошлое. Принудительный труд существует и в наше время, хотя это - уголовное преступление. В некоторых странах коррупция покрывает эти пережитки рабства. С этим явлением борются не только ооновские комиссии, но и такие государства, как Россия. Источник - Известия

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