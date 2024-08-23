Зеленский присвоил Сырскому звание генерала армии

14:03 24.08.2024

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерала главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, следует из указа украинского лидера.



Звание генерала армии является высшим в украинских вооруженных силах. До этого Сырский носил погоны генерал-полковника.



Сырского назначили главкомом ВСУ в феврале после отставки Валерия Залужного, который занимал этот пост с июля 2021 года. Последний теперь занимает должность посла Украины в Великобритании.