Зеленский присвоил Сырскому звание генерала армии

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 24.08.2024
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11:46  Стыдно стало. Глава военной разведки Израиля признал вину за прорыв ХАМАС
11:43  У трагедии православия на Украине есть конкретное имя, - А.Полонский
11:42  Круче боксерского поединка: Камала Харрис ржет, Байден зажигает

11:38  Курская битва продолжается девятый десяток лет, - Ирина Алкснис
11:36  Индийский мир. Премьер Моди прошел в Киеве по дипломатическому канату, - Геворг Мирзаян
10:02  Патриарх Константинопольский – прямой соучастник попыток уничтожения Православия на Украине
09:52  Глава узбекской диаспоры Курска Исмаилов впал в панику
08:35  Коррупция в Казахстане: в отношении крупнейшего трейдера нефти Vitol ведут расследование
00:52  Кровавый Кантар: как США готовили войну в Казахстане, - Никита Мендкович
00:38  В Афганистане создали Комитет по борьбе с оспой обезьян
00:33  За нерадивость в работе уволены два зампреда Нацбанка Киргизии Куленбеков и Жакыпов
00:29  В Ботсване найден алмаз в 2492 карата! Президент Масиси его еле поднял
Пятница, 23.08.2024
23:50  ЦИК Киргизии зарегистрировала Аккула Бердиева депутатом Жогорку Кенеша
18:21  Араван. Кирвласти конфисковали частную узбекскую школу, построенную депутатом Мамасаидовым
18:09  Талибы законодательно обязали женщин носить хиджаб и запретили им разговаривать на публике
18:05  А.Веселов: Бывшая Джамахирия: кто в Ливии главный?
18:02  Снайперы спецназа ликвидировали всех захватчиков Волгоградской колонии
15:35  С.Тарасов: Казахстан хочет обеспечивать безопасность всей Центральной Азии собственными силами
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15:14  Англосаксы ускоряют отрыв Центральной Азии от России
15:12  Бирма и Бангладеш стремительно скатываются к хаосу хронической гражданской войны, - Арсений Латов
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11:27  Ухарским балобольством Захаровой и Медведева Россия войну не выиграет, - С.Латышев
11:21  Почему мигранты из Средней Азии продолжают приезжать в Россию и чем это опасно?
11:13  "Апокалипсис вероятен". Ученые спорят о дате его наступления
11:01  Жгучие страсти вокруг серной кислоты Казахстана
11:00  Маск заявил, что в ближайшие годы миллионам людей установят чипы в мозг
10:55  Путин нашел денег на два полка Курского народного ополчения
10:50  В США пытались убить лидера сикхских сепаров ("государство Халистан") Сингха Раджу
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10:39  Россия становится ковчегом традиции, - Игорь Караулов
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09:30  Маховик внутренних репрессий Вашингтона, - Л.Савин
08:27  Премьер Индии Моди прибыл с секретным визитом в Киев
04:01  Куда пойдет РосАрмия после Покровска? - Р.Ищенко, А.Чаленко
03:55  Команда Трампа заканчивает работу над собственной крипто-валютой. Придумано назввание - DeFiant Ones-
03:09  В мировых финансах начался натуральный каннибализм
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Зеленский присвоил Сырскому звание генерала армии
14:03 24.08.2024

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерала главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, следует из указа украинского лидера.

Звание генерала армии является высшим в украинских вооруженных силах. До этого Сырский носил погоны генерал-полковника.

Сырского назначили главкомом ВСУ в феврале после отставки Валерия Залужного, который занимал этот пост с июля 2021 года. Последний теперь занимает должность посла Украины в Великобритании.

Источник - РБК
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