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|Зеленский присвоил Сырскому звание генерала армии
14:03 24.08.2024
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерала главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, следует из указа украинского лидера.
Звание генерала армии является высшим в украинских вооруженных силах. До этого Сырский носил погоны генерал-полковника.
Сырского назначили главкомом ВСУ в феврале после отставки Валерия Залужного, который занимал этот пост с июля 2021 года. Последний теперь занимает должность посла Украины в Великобритании.