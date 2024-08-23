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Путин заслушал доклад Герасимова о сдаче Курской области
16:13 24.08.2024

Путин заслушал доклад Герасимова о противодействии ВСУ в Курской области

Начальники Генштаба и главного оперативного управления доложили президенту о "противодействии" ВСУ в Курской области. Детали встречи не приводятся. 7 августа Герасимов утверждал, что наступление остановлено

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск, действующей в зоне военной операции, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова и начальника главного оперативного управления Сергея Рудского "о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятых мерах по их уничтожению". Детали встречи не приводятся.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступление в Курской области 6 августа. Спустя сутки Герасимов докладывал Путину, что в нем задействованы менее 1 тыс. украинских военнослужащих, из которых порядка 100 были убиты. Также начальник российского Генштаба утверждал, что наступление ВСУ остановлено.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов 12 августа сообщил, что Украина установила контроль над 28 населенными пунктами. Приграничные районы покинули более 130 тыс. жителей, еще порядка 20 тыс. остаются в зоне боевых действий. Эвакуировавшимся гражданам сначала пообещали единовременную выплату в размере 10 тыс. руб., позднее ее увеличили до 15 тыс. руб.

Главком ВСУ Александр Сырский объявил о создании военной комендатуры в Курской области "для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения". Президент Украины Владимир Зеленский называл среди целей наступления создание "буферной зоны", а советник его офиса Михаил Подоляк - усиление позиций Киева на переговорах.

Путин охарактеризовал произошедшее как "масштабная провокация" и пообещал подготовить "достойный ответ".

Источник - РБК
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