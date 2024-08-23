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|Первые леди Азербайджана и Узбекистана в Ташкенте посмотрели коллекцию узбекских национальных костюмов
19:07 24.08.2024
Первые леди Азербайджана и Узбекистана ознакомились в Ташкенте с выставкой работ народного художника Узбекистана Акмаля Нура и посмотрели коллекцию узбекских национальных костюмов.
Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева вместе с первой леди Узбекистана Зироатхон Мирзиеевой и ее дочерью Саидой Мирзиеевой ознакомились с выставкой работ народного художника Узбекистана Акмаля Нура и посмотрели коллекцию узбекских национальных костюмов в Ташкенте.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22-23 августа находился в Узбекистане с госвизитом.