Первые леди Азербайджана и Узбекистана в Ташкенте посмотрели коллекцию узбекских национальных костюмов

19:07 24.08.2024

Первые леди Азербайджана и Узбекистана ознакомились в Ташкенте с выставкой работ народного художника Узбекистана Акмаля Нура и посмотрели коллекцию узбекских национальных костюмов.



