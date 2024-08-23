 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 24.08.2024
19:20  Риза Ташделен: в Африке научились противостоять западному неоколониализму
19:18  1814 год: как генерал Росс захватил и сжег Вашингтон (история), - Дм.Ростов
19:13  Саудовские шейхи теперь обеспечат Китай нефтью навсегда
19:07  Первые леди Азербайджана и Узбекистана в Ташкенте посмотрели коллекцию узбекских национальных костюмов
16:13  Путин заслушал доклад Герасимова о ... Курской области
14:03  Зеленский присвоил Сырскому звание генерала армии
12:06  Дмитрий Орехов: Запад всегда использует тех, кого приручает

11:47  Как гаитянцы изгнали Французских и Британских колонизаторов (уроки истории), - А.Замостьянов
11:46  Стыдно стало. Глава военной разведки Израиля признал вину за прорыв ХАМАС
11:43  У трагедии православия на Украине есть конкретное имя, - А.Полонский
11:42  Круче боксерского поединка: Камала Харрис ржет, Байден зажигает
11:38  Курская битва продолжается девятый десяток лет, - Ирина Алкснис
11:36  Индийский мир. Премьер Моди прошел в Киеве по дипломатическому канату, - Геворг Мирзаян
10:02  Патриарх Константинопольский – прямой соучастник попыток уничтожения Православия на Украине
09:52  Глава узбекской диаспоры Курска Исмаилов впал в панику
08:35  Коррупция в Казахстане: в отношении крупнейшего трейдера нефти Vitol ведут расследование
00:52  Кровавый Кантар: как США готовили войну в Казахстане, - Никита Мендкович
00:38  В Афганистане создали Комитет по борьбе с оспой обезьян
00:33  За нерадивость в работе уволены два зампреда Нацбанка Киргизии Куленбеков и Жакыпов
00:29  В Ботсване найден алмаз в 2492 карата! Президент Масиси его еле поднял
Пятница, 23.08.2024
23:50  ЦИК Киргизии зарегистрировала Аккула Бердиева депутатом Жогорку Кенеша
18:21  Араван. Кирвласти конфисковали частную узбекскую школу, построенную депутатом Мамасаидовым
18:09  Талибы законодательно обязали женщин носить хиджаб и запретили им разговаривать на публике
18:05  А.Веселов: Бывшая Джамахирия: кто в Ливии главный?
18:02  Снайперы спецназа ликвидировали всех захватчиков Волгоградской колонии
15:35  С.Тарасов: Казахстан хочет обеспечивать безопасность всей Центральной Азии собственными силами
15:16  Канаки Новой Каледонии продолжают борьбу за отсоединение от макроновской Франции
15:14  Англосаксы ускоряют отрыв Центральной Азии от России
15:12  Бирма и Бангладеш стремительно скатываются к хаосу хронической гражданской войны, - Арсений Латов
14:17  ГКНБ Киргизии объявил в розыск бывшего депутата ЖК Нургазы Айдарова. Оказался бандитом и наркоторговцем
14:00  Волгоград. Заключенные-джихадисты (2 таджика и 2 узбека) захватили колонию ИК-19 есть убитые и заложники
11:27  Ухарским балобольством Захаровой и Медведева Россия войну не выиграет, - С.Латышев
11:21  Почему мигранты из Средней Азии продолжают приезжать в Россию и чем это опасно?
11:13  "Апокалипсис вероятен". Ученые спорят о дате его наступления
11:01  Жгучие страсти вокруг серной кислоты Казахстана
11:00  Маск заявил, что в ближайшие годы миллионам людей установят чипы в мозг
10:55  Путин нашел денег на два полка Курского народного ополчения
10:50  В США пытались убить лидера сикхских сепаров ("государство Халистан") Сингха Раджу
10:47  Гастарбайт-экспресс. Узбекистан вновь запускает поезд Ташкент-Москва
10:42  Зачем нам великое переселение иностранцев в Россию, - Борис Акимов
10:39  Россия становится ковчегом традиции, - Игорь Караулов
10:34  Полное разочарование: почему британцы недовольны новым премьером, - К.Логинова
09:30  Маховик внутренних репрессий Вашингтона, - Л.Савин
08:27  Премьер Индии Моди прибыл с секретным визитом в Киев
04:01  Куда пойдет РосАрмия после Покровска? - Р.Ищенко, А.Чаленко
03:55  Команда Трампа заканчивает работу над собственной крипто-валютой. Придумано назввание - DeFiant Ones-
03:09  В мировых финансах начался натуральный каннибализм
02:00  РосАрмия пошла на штурм Торецка
01:13  У опасной черты. Долговая воронка затягивает крупнейшие экономики мира, - Юрий Алексеев
01:05  Конечная дистанция: выход из гонки Кеннеди не повлияет на рейтинги Трампа, - Л.Самуна
00:50  Идиллия. Жапаров и Ташиев вместе отдыхают на природе
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Саудовские шейхи теперь обеспечат Китай нефтью навсегда
19:13 24.08.2024

Китай достраивает крупнейшую в истории нефтяную платформу

Дмитрий Капустин

Китай завершает работы над крупной нефтегазовой платформой, предназначенной для Персидского залива. Платформа Marjan GOSP-4, которую все мировые эксперты назвали "прорывной", может доставлять нефть и газ с месторождения Марджан в Саудовской Аравии.

Платформа, на строительство которой ушло три года, имеет высоту 24 этажа, весит более 17 тысяч тонн и имеет настил размером с 15 баскетбольных площадок, сообщает государственная телекомпания CCTV.

Она обладает одной из крупнейших в мире пропускных способностей и после ввода в эксплуатацию будет способна поставлять 24 млн тонн сырой нефти и 7,4 млрд кубометров газа в год, говорится в отчете.

Платформа, построенная в восточном порту Циндао государственной китайской морской нефтяной инжиниринговой компанией, будет доставлена на нефтяное месторождение Марджан в Персидском заливе в конце августа.

Нефтяное месторождение Марджан расположено у восточного побережья Саудовской Аравии, близ морской границы с Ираном, и эксплуатируется государственной нефтегазовой компанией Saudi Aramco.

По данным лондонского отраслевого новостного агентства Offshore Technology, платформа является частью программы Marjan crude increment стоимостью $12 млрд, направленной на увеличение мощности месторождения на 300 тысяч баррелей сырой нефти в день. Саудовская Аравия также будет перерабатывать дополнительно 70 млн кубометров газа, производя 360 тысяч баррелей этана и сжиженного природного газа, говорится в отчете.

Платформа по саудовскому заказу построена госкомпанией China Offshore Oil Engineering Company (COOEC). Проект по строительству платформы еще раз подтверждает экономическое сотрудничество Саудовской Аравии и Китая, которое неуклонно росло в течение последних лет. Эр-Рияд ищет помощи в реализации своей программы экономической диверсификации Vision 2030, а китайцы могут в этом помочь.

Недавно Саудовская Аравия направила делегацию из 24 человек на конференцию Всемирного экономического форума "Летний Давос" в Тяньцзине во главе с министром экономики и планирования Фейсалом Аль-Ибрагимом и министром связи и информационных технологий Абдуллой Альсвахой. Это последовало за арабо-китайской бизнес-конференцией, в которой приняли участие тысячи участников и результатом которой стали многочисленные соглашения на миллиарды долларов.

В 2023 году Saudi Aramco заключила сделки на общую сумму $8 млрд с китайскими компаниями в нефтяном секторе. Генеральный директор Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что его компания намерена инвестировать в увеличение числа химических заводов в Китае.

Саудовская компания хочет создать дополнительные мощности, которые могут перерабатывать нефть в химикаты, чтобы использовать растущий спрос со стороны развивающихся экологически чистых отраслей промышленности Китая, сказал Амин Насер.

Ранее одна из крупнейших в Китае нефтегазовых корпораций Sinopec заключила контракт с Саудовской Аравией на расширение месторождения Марджан.

И хотя в последнее время экономическое сотрудничество Саудовской Аравии и Китая в основном выходило за рамки торговли нефтью, расширение мощностей Marjan представляет собой подтверждение Саудовской Аравией своего статуса ведущего мирового поставщика энергоресурсов. При этом Китай является одним из крупнейших покупателей саудовской нефти.

При этом китайцы стремятся стать еще и крупнейшим на планете судостроителем. В последние годы провинция Шаньдун, где расположена верфь Циндао, создала технологический кластер для производства судового инженерного оборудования.

Однако строительство платформы Marjan GOSP-4 оказалось более сложной задачей, чем строительство, например, такого же гигантского контейнеровоза. Как пишет издание New Arab, на буровой платформе китайцы впервые применили новую технологию защиты от коррозии. Неужели это так важно, спросит читатель.

Ответим: очень важно. Из-за коррозии (проще говоря, ржавчины) только нефтяники во всем мире теряют $40 млрд в год. Китайцы заверяют: они построили для Саудовской Аравии не только крупнейшую в истории, но и самую стойкую к ржавчине буровую платформу. Для этого пришлось внедрить инновации в технологиях сварки. А также придумать специальное покрытие для внутренней поверхности труб Inconel 625.

Вся буровая конструкция гигантской платформы - из углеродистой стали, которую покрыли Inconel 625.

Благодаря этому удалось уменьшить количество фланцев (кольцевых соединений между концами труб). И не просто уменьшить - а сразу более чем на 3 тысячи штук. Представляете, сколько это металла!

За счет новой технологии удалось значительно снизить вес платформы и уменьшить число протечек в трубах. В конечном итоге, это позволило еще и улучшить безопасность собранной китайцами платформы.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724515980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов поручил повысить эффективность инструментов холдинга "Байтерек" по поддержке отечественных товаропроизводителей
- Государственный советник провел республиканское совещание по вопросам организации работы в сфере внутренней политики
- Делегация Казахстана во главе с первым заместителем Премьер-Министра Романом Скляром приняла участие в казахстанско-таджикском Инвестиционном форуме
- Казахстанские фермеры получат удешевленный сжиженный газ для зерносушилок
- Правительство окажет беспрецедентные меры поддержки инвесторам для строительства новых сахарных заводов
- МПС РК принят Приказ о введении временного запрета на вывоз лома и отходов черных металлов
- Заявление по соглашению ОПЕК+
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов вручил государственный флаг казахстанским спортсменам – участникам XVII Паралимпийских летних игр 2024
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  