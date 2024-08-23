Саудовские шейхи теперь обеспечат Китай нефтью навсегда

19:13 24.08.2024

Китай достраивает крупнейшую в истории нефтяную платформу



Дмитрий Капустин



Китай завершает работы над крупной нефтегазовой платформой, предназначенной для Персидского залива. Платформа Marjan GOSP-4, которую все мировые эксперты назвали "прорывной", может доставлять нефть и газ с месторождения Марджан в Саудовской Аравии.



Платформа, на строительство которой ушло три года, имеет высоту 24 этажа, весит более 17 тысяч тонн и имеет настил размером с 15 баскетбольных площадок, сообщает государственная телекомпания CCTV.



Она обладает одной из крупнейших в мире пропускных способностей и после ввода в эксплуатацию будет способна поставлять 24 млн тонн сырой нефти и 7,4 млрд кубометров газа в год, говорится в отчете.



Платформа, построенная в восточном порту Циндао государственной китайской морской нефтяной инжиниринговой компанией, будет доставлена на нефтяное месторождение Марджан в Персидском заливе в конце августа.



Нефтяное месторождение Марджан расположено у восточного побережья Саудовской Аравии, близ морской границы с Ираном, и эксплуатируется государственной нефтегазовой компанией Saudi Aramco.



По данным лондонского отраслевого новостного агентства Offshore Technology, платформа является частью программы Marjan crude increment стоимостью $12 млрд, направленной на увеличение мощности месторождения на 300 тысяч баррелей сырой нефти в день. Саудовская Аравия также будет перерабатывать дополнительно 70 млн кубометров газа, производя 360 тысяч баррелей этана и сжиженного природного газа, говорится в отчете.



Платформа по саудовскому заказу построена госкомпанией China Offshore Oil Engineering Company (COOEC). Проект по строительству платформы еще раз подтверждает экономическое сотрудничество Саудовской Аравии и Китая, которое неуклонно росло в течение последних лет. Эр-Рияд ищет помощи в реализации своей программы экономической диверсификации Vision 2030, а китайцы могут в этом помочь.



Недавно Саудовская Аравия направила делегацию из 24 человек на конференцию Всемирного экономического форума "Летний Давос" в Тяньцзине во главе с министром экономики и планирования Фейсалом Аль-Ибрагимом и министром связи и информационных технологий Абдуллой Альсвахой. Это последовало за арабо-китайской бизнес-конференцией, в которой приняли участие тысячи участников и результатом которой стали многочисленные соглашения на миллиарды долларов.



В 2023 году Saudi Aramco заключила сделки на общую сумму $8 млрд с китайскими компаниями в нефтяном секторе. Генеральный директор Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что его компания намерена инвестировать в увеличение числа химических заводов в Китае.



Саудовская компания хочет создать дополнительные мощности, которые могут перерабатывать нефть в химикаты, чтобы использовать растущий спрос со стороны развивающихся экологически чистых отраслей промышленности Китая, сказал Амин Насер.



Ранее одна из крупнейших в Китае нефтегазовых корпораций Sinopec заключила контракт с Саудовской Аравией на расширение месторождения Марджан.



И хотя в последнее время экономическое сотрудничество Саудовской Аравии и Китая в основном выходило за рамки торговли нефтью, расширение мощностей Marjan представляет собой подтверждение Саудовской Аравией своего статуса ведущего мирового поставщика энергоресурсов. При этом Китай является одним из крупнейших покупателей саудовской нефти.



При этом китайцы стремятся стать еще и крупнейшим на планете судостроителем. В последние годы провинция Шаньдун, где расположена верфь Циндао, создала технологический кластер для производства судового инженерного оборудования.



Однако строительство платформы Marjan GOSP-4 оказалось более сложной задачей, чем строительство, например, такого же гигантского контейнеровоза. Как пишет издание New Arab, на буровой платформе китайцы впервые применили новую технологию защиты от коррозии. Неужели это так важно, спросит читатель.



Ответим: очень важно. Из-за коррозии (проще говоря, ржавчины) только нефтяники во всем мире теряют $40 млрд в год. Китайцы заверяют: они построили для Саудовской Аравии не только крупнейшую в истории, но и самую стойкую к ржавчине буровую платформу. Для этого пришлось внедрить инновации в технологиях сварки. А также придумать специальное покрытие для внутренней поверхности труб Inconel 625.



Вся буровая конструкция гигантской платформы - из углеродистой стали, которую покрыли Inconel 625.



Благодаря этому удалось уменьшить количество фланцев (кольцевых соединений между концами труб). И не просто уменьшить - а сразу более чем на 3 тысячи штук. Представляете, сколько это металла!



За счет новой технологии удалось значительно снизить вес платформы и уменьшить число протечек в трубах. В конечном итоге, это позволило еще и улучшить безопасность собранной китайцами платформы.