1814 год: как генерал Росс захватил и сжег Вашингтон (история), - Дм.Ростов

19:18 24.08.2024

Из истории "второй войны за независимость Америки"



24.08.2024 | Дмитрий РОСТОВ



Горящий Белый дом, 24 августа 1814 года



210 лет назад, 24 августа 1814 года, британские войска, которыми командовал генерал-майор Роберт Росс (Robert Ross), захватили столицу США. Оккупировав Вашингтон, британцы сожгли многие правительственные здания, включая главные из них – Капитолий и Дом президента, ныне известный как Белый дом.



Произошло это сразу же после поражения американцев в битве у Бладенсберга (в шести милях от Вашингтона) в ходе войны 1812-1815 годов. Двухтысячный британский отряд обратил в бегство пять тысяч американских ополченцев, затем сломил упорное сопротивление примерно полутысячи американских морских пехотинцев и моряков и вступил в Вашингтон. Столица Соединенных Штатов пережила один из самых мрачных моментов в своей истории. Следы, оставленные пламенем во время этого события, до сих пор являются ненавязчивым напоминанием о том бурном времени.



Война, в ходе которой это произошло, началась в июне 1812 года, фактически одновременно с вторжением Наполеона в Россию. Иногда ее называют "второй войной за независимость Америки", т. к. она была следствием продолжавшихся конфликтов между Соединенными Штатами и Великобританией. Британцы были в ней союзниками русских, в то время как американцы – французов.



