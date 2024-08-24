|1814 год: как генерал Росс захватил и сжег Вашингтон (история), - Дм.Ростов
19:18 24.08.2024
Из истории "второй войны за независимость Америки"
24.08.2024 | Дмитрий РОСТОВ
Горящий Белый дом, 24 августа 1814 года
210 лет назад, 24 августа 1814 года, британские войска, которыми командовал генерал-майор Роберт Росс (Robert Ross), захватили столицу США. Оккупировав Вашингтон, британцы сожгли многие правительственные здания, включая главные из них – Капитолий и Дом президента, ныне известный как Белый дом.
Произошло это сразу же после поражения американцев в битве у Бладенсберга (в шести милях от Вашингтона) в ходе войны 1812-1815 годов. Двухтысячный британский отряд обратил в бегство пять тысяч американских ополченцев, затем сломил упорное сопротивление примерно полутысячи американских морских пехотинцев и моряков и вступил в Вашингтон. Столица Соединенных Штатов пережила один из самых мрачных моментов в своей истории. Следы, оставленные пламенем во время этого события, до сих пор являются ненавязчивым напоминанием о том бурном времени.
Война, в ходе которой это произошло, началась в июне 1812 года, фактически одновременно с вторжением Наполеона в Россию. Иногда ее называют "второй войной за независимость Америки", т. к. она была следствием продолжавшихся конфликтов между Соединенными Штатами и Великобританией. Британцы были в ней союзниками русских, в то время как американцы – французов.
Ключевыми пунктами разногласий Вашингтона и Лондона стало британское вмешательство в американскую торговлю на море и вербовка в британский флот американских моряков. Британцы утверждали, что эти моряки были британскими подданными, которые дезертировали с их кораблей, а американцы считали это нарушением своего суверенитета и угрозой экономике США. Кроме того, британцам очень не нравилось американское стремление расширять территории на запад и север – в сторону остававшейся под английский контролем Канады.
В августе 1814 года Вашингтон, округ Колумбия, был не столь оживленным городом, которым является сегодня. Описанная историком Уильямом Алленом как "жалкая" и "крошечная", столица США представляла собой скорее большую строительную площадку. Купол Капитолия возведен еще не был. При этом, несмотря на свое незавершенное состояние, сам Капитолий, по мнению путешественников начала XIX века, к тому времени уже "являлся единственным зданием в американской столице, на которое стоит посмотреть" и вмещал значительные архитектурные достижения.
Например, оригинальный зал Палаты представителей считался тогда одним из самых красивых помещений в Америке. Эта Палата Капитолия (располагавшаяся на месте сегодняшнего Скульптурного зала), действительно, первоначально была шедевром с великолепным потолком и сотней "люков", дававших свет. Однако, будучи огнестойкой во многих отношениях (особенно в том, что касалось стен), она имела временный, пусть и очень красивый, но деревянный потолок, который планировалось модернизировать после возведения купола. Когда британцы подожгли здание, потолок сгорел почти полностью, все стеклянное расплавилось и обрушилось на пол, в то время как каменные стены Капитолия и вестибюль Сената, известный своими колоннами в виде кукурузных початков, уцелели.
После сожжения Капитолия британские солдаты и морпехи под предводительством генерал-майора Роберта Росса и контр-адмирала ВМС Джорджа Кокберна (George Cockburn) двинулись к Дому президента (Белому дому). Ворвавшись в него, они столкнулись не с вооруженным сопротивлением, а с роскошным ужином, сервированным на 40 персон.
Этот неожиданный пир стал для попавших буквально с корабля на бал британских солдат и матросов сюрреалистической интермедией, вызвавшей оглушительный хохот. Обнаружив вино, они подняли первый тост за мир с Америкой. После позднего ужина они разбрелись по зданию в поисках "сувениров". Но ничего действительно ценного им обнаружить не удалось. Затем по приказу Росса солдаты уложили стулья на стол, а мебель в других комнатах составили вместе, чтобы пожар был как можно сильнее.
Как и в случае с Капитолием, интерьер Белого дома был в значительной степени уничтожен огнем и разрушен, в то время как стены здания уцелели. Среди очень немногих сохранившихся артефактов оказался портрет Джорджа Вашингтона в полный рост работы Гилберта Стюарта, который по официальной версии спасла тогдашняя первая леди США Долли Мэдисон.
Падение столицы США и прочие британские победы выявили значительную слабость американского общества и, прежде всего, его сильную зависимость от рабства. Англичане умело использовали эту уязвимость, обещая свободу американским рабам, которые присоединятся к их делу. Данное решение не только ослабило экономику Соединенных Штатов, но и существенно пополнило британские ряды, поскольку многие рабы сразу же взялись за оружие против своих бывших хозяев.
На следующий день после захвата Вашингтона британцами, в городе воцарились мрак и уныние. Капитолий и Дом президента превратились в дымящиеся стены. Американская армия сбежала из города, местонахождение президента Джеймса Мэдисона и правительства было неизвестно. Над Капитолием зловеще развевался британский флаг Юнион Джек. Хаос заставил очень многих опасаться конца молодой Американской республики.
Однако британская оккупация Вашингтона была недолгой. Продлилась она около 26 часов, якобы из-за опасений американской контратаки. На самом деле – из-за обрушившегося торнадо. Несмотря на однозначное падение, сожжение и опустошение столицы, исход всей войны, шедшей к тому моменту с июня 1812 года уже более двух лет, был не столь однозначным. Она закончится спустя полгода тем, что англосаксы по обе стороны океана сегодня зачастую дипломатично именуют "тупиком".
Генерал Росс героически погибнет во время десанта при Балтиморе осенью 1814 г. После смерти его роду было позволено называться Россами-Бланденбургскими (англ. Ross of Blandenburg) в честь блистательной победы, приведшей к падению Вашингтона, а в его родовой герб была добавлена рука, сжимающая сломанное древко звездно-полосатого флага.
Его боевой соратник, организатор пополнения британского колониального корпуса морской пехоты освобожденными американскими рабами адмирал Джордж Кокберн вернется в Англию, где ему будет дано поручение отвезти пленного Наполеона на остров Святой Елены. Самым известным портретом адмирала в Британии до сих пор является тот, где на заднем плане изображен горящий Вашингтон.
Благодаря тому, что стены Капитолия и Белого дома были сделаны из камня, здания удалось реконструировать. Первое починили к 1819 году, а второе – к 1817-му. Сегодня, стоя в легендарных залах Белого дома, все еще можно почувствовать отголоски вышеописанного бурных событий 210-летней давности. Восточная комната, некогда бывшая местом официальных приемов и балов, в буквальном смысле хранит эти слои истории в своих стенах. Обугленные следы на стенах Белого дома - это не просто шрамы прошлого; это символ и живое напоминание американцам о том, как Росс взял штурмом и сжег Вашингтон.
Ну а наследие войны 1812-1815 гг. в целом продолжает оказывать влияние на американскую политику и национальную идентичность и по сей день. Прежде всего потому, что благодаря ей в США окончательно сформировалась своя "партия войны", сам факт наличия которой свидетельствовал, что с реальной демократией, которой так кичились "отцы-основатели", покончено. Это полностью устраивало британцев, т. к., по сути, превращало американцев из антагонистов имперцев-колонизаторов в их подобие.
По условиям мирного договора с Великобританией власти США фактически получили карт-бланш для экспансии за счет земель коренного населения Американского континента. Кроме того, спустя 9 лет после окончания войны была провозглашена печально известная "доктрина Монро", также во многом ставшая плодом американо-британского противостояния и основой внешнеполитической и колониальной экспансии США.
В общем, казалось бы, американцы в сплошном профите. Однако в августе 2014 года, когда англичане отмечали 200-летие сожжения столицы США, специально изготовленный к этому юбилею торт посольства Британии в Вашингтоне почему-то очень возмутил американцев. И стал причиной дипломатического скандала. Хотя дипмиссия всего лишь разместила на своем аккаунте в Twitter фото этого торта, украшенного фигуркой Белого дома в окружении искрящихся бенгальских огней, и сопроводила его надписью: "В память о 200-летии сожжения Белого дома. На этот раз - лишь бенгальские огни".