ЕС официально готовит военных инструкторов на помощь Киеву, - Кристоф Б. Шильтц

00:13 25.08.2024

Die Welt

Германия



Секретный документ содержит предупреждение Евросоюзу об опасности отправки инструкторов в зону боевых действий

Die Welt: Евросоюз обсуждает план официальной отправки инструкторов на Украину



Главы МИД и Минобороны стран ЕС на следующей неделе впервые обсудят возможность официальной отправки военных инструкторов на Украину, пишет Die Welt. Брюссель анализирует преимущества и риски этого шага. Решение должно быть принято до ноября.



Кристоф Б. Шильтц



ЕС продолжает реализацию своего плана по отправке европейских военнослужащих на Украину в качестве инструкторов. Решение об этом шаге должно быть принято в ближайшее время. Сейчас в Брюсселе изучается конфиденциальный отчет, в котором обсуждаются преимущества этого шага, но в то же время в резкой форме предупреждается о реакции Москвы.



Это было бы нарушением табу в украинском конфликте, который начался ровно два с половиной года назад: в ближайшее время представители Европейского союза (ЕС) могут быть направлены на Украину в качестве инструкторов для украинских военнослужащих на местах.



Киевское руководство уже решительно потребовало этого во внутренней переписке с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем 31 мая. По информации Welt Am Sonntag, министры иностранных дел и обороны Европейского союза впервые обсудят этот вопрос в середине следующей недели. Этот вопрос также будет обсуждаться на встрече ответственных послов ЕС в так называемом Комитете по политике и безопасности (PSC) во вторник. Окончательное решение должно быть принято не позднее ноября.



Это связано с тем, что мандат нынешней Европейской учебной миссии для украинских солдат (EUMAM UKR, European Union Military Assistance Mission for Ukraine, EUMAM Ukraine - миссия Европейского союза по оказанию военно-технической помощи Украине. - Прим. ИноСМИ), которая до сих пор проходила только на территории ЕС и в основном в Германии и Польше, должен быть продлен по истечении двух лет в середине ноября. В связи с этим мандат может быть расширен, чтобы в будущем включить обучение на Украине. В этом случае военнослужащие из ЕС впервые официально будут участвовать в военных действиях на украинской земле.



Первые неофициальные дебаты на эту тему состоялись в Брюсселе еще до летних каникул в июле. Образовались две непримиримые группировки. Франция отчаянно требует от европейцев выполнить просьбу Киева и обучить солдат на Украине в дополнение к уже существующей подготовке. Париж поддерживают страны Прибалтики, Польша, Дания и Швеция. Правительство Германии, напротив, выступает против обучения украинских солдат на местах. Оно опасается дальнейшей эскалации и непредсказуемых рисков. Позицию Берлина до сих пор разделяли Мальта, Австрия, Словения и Венгрия.



На следующей неделе 27 стран-членов ЕС направят официальные запросы на рассмотрение этой темы в соответствующие дипломатические и военные органы в Брюсселе. Глава Военного штаба ЕС (EUMS), голландский генерал Михиль ван дер Лаан (Michiel van der Laan), уже высказался несколько недель назад в пользу обучения украинских солдат на местах. Это важно, поскольку ван дер Лаан также является главой нынешней учебной миссии на Украине.



Обсуждения на следующей неделе будут основываться на конфиденциальном документе Европейской службы внешних связей (EEAS) в Брюсселе. Он называется "Стратегический обзор учебной миссии ЕС на Украине". В документе, который имеется в распоряжении нашего издания, говорится, что Киев ожидает до 150 000 новых призывников в результате майской мобилизации, а также создания десяти новых пехотных бригад.



"Структурный недостаток Украины по сравнению с Россией в части личного состава делает высококачественную подготовку и оборудование очень важными для военного ответа Украины", - говорится в документе. EEAS не дает никаких рекомендаций относительно обучения на Украине. Однако она подробно указывает на преимущества отправки инструкторов и частично поддерживает аргументы украинского правительства.



Но Брюссель также анализирует риски такого шага. В частности, EEAS критикует, например, отсутствие реализма в подготовке украинских солдат на территории ЕС, которая в основном основана на западных стандартах мирного времени. Поэтому после возвращения украинских солдат часто приходится обучать заново (обучение по принципу "тренируйся, как воюешь"). Кроме того, при нынешних условиях обучения украинские солдаты слишком долго отсутствуют, не могут в случае необходимости достаточно быстро приступить к выполнению своих обязанностей и зачастую имеют слишком мало знаний о видах советского оружия, которое в основном использует Украина.



Угроза для военнослужащих ЕС "критическая"



"Отправка военнослужащих ЕС может ограничиться инструкторами, находящимися в украинских учебных центрах вдали от линии фронта", - пишет EEAS. По всей видимости, рассматриваются учебные центры на северо-западе Украины. "Однако это не исключает возможности разработки Украиной других региональных вариантов", - говорится в документе. Кроме того, обучение может проводиться в ближайших соседних с Украиной странах ("внешних центрах").



Но в случае обучения на украинской территории общая ситуация с угрозами для военнослужащих ЕС является "критической". "Тот факт, что Россия может достать до любого места на Украине с помощью баллистических ракет и беспилотников, приведет к самому высокому уровню угрозы для военнослужащих ЕС", - анализирует дипломатическая служба ЕС.



Военнослужащих из ЕС "Россия может рассматривать как активных участников конфликта, что вызовет непредсказуемую ответную реакцию". Речь идет о беспилотниках и ракетных ударах со стороны Азовского моря, России и Беларуси, а также о взрывах бомб, диверсиях и кибератаках. Требование EEAS ясно: "надежные планы отхода" необходимы в любом случае.