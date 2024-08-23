Ирфан Ульгер: Зеленский тратит западную помощь на предметы роскоши

00:41 25.08.2024

dikGAZETE

Турция



Западная помощь Украине не служит миру



"На что идет западная помощь Украине?" - таким вопросом задается автор статьи в dikGAZETE. В СМИ проскальзывает информация о том, что чета Зеленских тратит эти средства на предметы роскоши. Это величайшее предательство граждан, терпящих лишения в ходе конфликта, негодует автор.



Куда идет помощь, выделяемая Вооруженным силам Украины (ВСУ) Западом? Как коррупция в ВСУ влияет на боевых офицеров?



Как украинский народ реагирует на утверждения о том, что миллиарды долларов помощи, направляемые на поддержку армии в ходе продолжающегося несколько лет конфликта, используются на личные расходы киевского руководства, прежде всего Зеленского?



Запад неоднократно заявлял о намерении следить за тем, как и куда расходуются средства и помощь, выделяемые Вооруженным силам Украины. Однако до сих пор ни одна комиссия не удосужилась посетить линию фронта, где погребены миллиарды долларов американских и европейских граждан.



Взять, например, тяжелейший фронт на купянском направлении, где наступление российских сил в сентябре – декабре 2023 года стоило жизни многих украинских бойцов. Огромные потери, понесенные ВСУ, были обусловлены неподготовленностью линии обороны, однако, согласно достоверным источникам, на бумаге на этот фронт было потрачено около миллиарда гривен.



Другой пример рассматриваемой ситуации - история командира 41-й мотострелковой бригады ВСУ Олега Макухи. Он прошел путь от младшего офицера до комбрига, заслужил уважение подчиненных, всегда заботился о личном составе, старался защитить их жизнь и здоровье.



Самоотверженность и честность настоящего офицера вызвали неприятие главнокомандующего ВСУ Сырского. Однако эти качества были замечены бывшим главкомом Залужным, и с ним у комбрига сложились доверительные отношения. Однако это принесло Макухе больше вреда, чем пользы, поскольку теперь он сталкивается с обвинениями в тайном сговоре с Залужным и становится объектом политических интриг из-за нежелания подписывать фальшивые документы по делам, которые выполнялись только на бумаге.



Не так давно палата представителей в Вашингтоне проголосовала за выделение денег Киеву. Однако большая часть этих средств даже не покинет территорию США, а те, что поступят на Украину, будут разворованы.



Запад обманывает истинных патриотов и честных граждан, таких как Макуха, чтобы они брали в руки оружие и погибали в сражениях за новую виллу Зеленского в Испании или Египте и за дорогую сумочку для его жены.



Кроме того, есть еще один вопрос, который вызывает возмущение украинского народа, борющегося с колоссальными трудностями во время боевых действий. Это расходы первой леди, информация о которых попадает в средства массовой информации.



Следует также вспомнить сообщения СМИ о том, что Зеленский купил через свою тещу виллу в Египте стоимостью 4,8 миллиона долларов, а огласивший эту информацию Мохаммед аль-Алави (Muhammed Al-Alavi) был найден мертвым.



Попытки помощников Зеленского приобрести две яхты, одну за 24,9 миллиона долларов, а другую за 49,75 миллиона долларов, остановились на полпути после того, как новости об этом озвучили СМИ. Это также одно из событий, поднимающих вопрос о том, куда и как идет помощь Украине, на что она расходуется.



Утверждения о том, что в ходе официального визита Зеленского в США в прошлом году его супруга побывала в самых дорогих магазинах Нью-Йорка и потратила более одного миллиона долларов, также вызвали бурную реакцию украинской общественности. Вокруг фотографии Зеленских на обложке всемирно известного журнала "Vogue" тоже разгорелись серьезные споры.



Дискуссии о том, куда и как тратятся средства, направляемые западными странами на поддержку Украины, продолжаются. Выделение пакета помощи в размере 61 миллиарда долларов, одобренное сенатом США в апреле текущего года, показывает, что западные страны, прежде всего США, являются сторонниками войны, а не мира. И они будут продолжать вооружать Украину, которую используют в качестве инструмента.



Таким образом, от мирных переговоров Украину удерживают западные страны, дебаты о коррупции в стране, расходы супруги Зеленского. Все это, с одной стороны, ставит под сомнение авторитет и прозрачность украинского руководства, которое заявляет о намерении бороться с коррупцией ради членства в Евросоюзе, с другой - с каждым днем все больше вгоняет украинский народ в отчаяние. Тем не менее США и западные страны продолжают оказывать Украине поддержку, не задаваясь вопросом, на что она идет. В недавнем заявлении министерства обороны США (Пентагона) сообщалось, что Украине будет предоставлена новая помощь в размере 2,4 миллиарда долларов для удовлетворения ее потребности в системах противовоздушной обороны.



Бесконтрольно предоставляемая помощь, разумеется, вызывает возмущение украинского народа.



Если руководство страны, чьи граждане борются с экономическими и иными трудностями из-за военного конфликта, использует направляемые ему деньги на собственные люксовые нужды и показную роскошь, это, бесспорно, является одним из величайших предательств по отношению к своим гражданам. Наряду с этим отказ украинских правителей от мирных переговоров с самого начала показывает, что они заинтересованы в продолжении этой обстановки конфликта и неопределенности, несмотря на трудности, с которыми сталкивается их народ.



Автор: Ирфан Кая Ульгер (İrfan Kaya Ülger).