 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 25.08.2024
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Подробности запрета УПЦ: Зеленский обозвал православную церковь "московскими чертями"
00:44 25.08.2024

"Правблог" раскрыл подробности запрета Украинской православной церкви, которое остающийся у власти после окончания президентского срока Владимир Зеленский сделал реальностью сегодня, в День украинской независимости.

Подписывая скандально известный закон 8371 о запрете деятельности религиозных организаций, "связанных с РФ", Зеленский обозвал каноническую УПЦ, митрополита Онуфрия "московскими чертями". "Сегодня украинское православие делает шаг для освобождения от московских чертей", - вот дословная цитата из прямой речи.

При этом, как сообщает сохраняющий верность каноническому православию "Союз православных журналистов", глава греко-католиков (униатов) Святослав Шевчук заявил, что произошедшее не является запретом Церкви, а закон якобы является универсальной защитой "от опасности использования религии как оружия".

Шевчук утверждает, что ограничения затронут все религиозные организации с "руководящими центрами" в странах, признанных парламентом Украины "агрессорами".

Множественное число здесь использовано в манипулятивных целях, потому что "страна-агрессор" в терминологии Киева одна и связанная с ней "религиозная организация" - тоже одна.

Примечательно, что речь не идет о защите от некоего иностранного церковного влияния, что еще могло было быть как-то оправдано (хотя в таком случае запрещать пришлось бы и УГКЦ, центр которой находится в Ватикане, а ее глава – папа римский, а не украинский наместник).

Господин Шевчук прекрасно понимает эти тонкости. И знает также, что Онуфрий как минимум демонстративно пошел на разрыв с РПЦ в Феофании 27 мая 2022 года, что не спасло, впрочем, возглавляемую им Церковь, которая пережила два года гонений, а теперь будет загнана в подполье.

Авторы: ИВАН ВОЛОСЮК

Источник - МК
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