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Россия и Китай хотят удвоить товарооборот к 2030 году
00:50 25.08.2024

Спрос на предложения: РФ и КНР хотят удвоить товарооборот к 2030 году
Какие отрасли самые перспективные и что нужно преодолеть для достижения цели

Любовь Лежнева

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) видит потенциал для удвоения товарооборота между РФ и Китаем к 2030 году при условии устранения оставшихся препятствий во взаиморасчетах между банками двух стран. По итогам встречи премьер-министра Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна стороны подписали план инвестиционного сотрудничества. Какие отрасли самые перспективные в отношениях Москвы и Пекина и что мешает еще больше сблизить экономики двух стран, разбирались "Известия".

Увеличение инвестиций и товарооборота

Россия и Китай активно расширяют сотрудничество по всему спектру экономических и инвестиционных отношений. Так, в 2023-м торговый оборот достиг рекордных $240 млрд. Согласно прогнозам, по итогам 2024 года он превысит этот показатель.

- Такая динамика стала возможной благодаря снижению различных барьеров, переходу на взаиморасчеты в национальных валютах, доля которых сегодня превышает 90% в торговых операциях. Видим потенциал удвоения товарооборота к 2030 году при условии устранения оставшихся препятствий во взаиморасчетах между банками двух стран, - отметил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По итогам работы фонда с китайскими партнерами уже реализовано 50 крупных инвестиционных проектов с общим объемом вложений свыше 780 млрд рублей. По словам Дмитриева, среди приоритетных секторов - технологии, промышленное производство, инфраструктура, логистика, сельское хозяйство. Для удвоения портфеля российско-китайских инвестпроектов в течение ближайших трех-четырех лет в китайском Харбине в мае было открыто второе представительство РФПИ в Китае. Оно совместно с офисом в Пекине продолжит поиск и реализацию масштабных инвестиционных проектов с китайскими партнерами.

Как сообщили "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития, на сегодняшний день российско-китайская межправительственная комиссия по инвестиционному сотрудничеству реализует 86 крупнейших проектов на общую сумму в 18 трлн рублей - в сырьевой отрасли и газохимии, в сельском хозяйстве и автомобилестроении, а также в сфере производства бытовой техники, строительстве транспортной и логистической инфраструктуры.

Основные препятствия

Ускорить темпы роста взаимной торговли страны смогут благодаря "расшивке узких мест" в межбанковских расчетах и транспортно-логистической инфраструктуре, подчеркнули в Минэке. В настоящее время над этим работают профильные ведомства России и Китая.

В мае шесть региональных китайских банков - те, у которых нет международных связей с недружественными РФ странами и, соответственно, нет опасений попасть под вторичные санкции, - начали напрямую работать с Россией. Прием трансакций в национальных валютах также возобновил Bank of China. При этом источники отмечали, что комиссия у маленьких кредитных организаций выше, чем у крупных игроков. Кроме того, не все китайские поставщики были согласны открывать счета в банках на севере страны. Последняя проблема решалась через экспортных агентов из КНР.

Однако в августе ситуация по расчетам между Россией и Китаем снова ухудшилась. Даже небольшие региональные банки КНР стали все чаще отказываться принимать платежи из РФ, хотя ранее работали с российским бизнесом, рассказал гендиректор АО "Первая Группа" Алексей Порошин.

Сейчас прямые трансакции в юанях не проходят в 98% банков КНР. На фоне этого спрос на платежных агентов вырос в разы. Операции стали вести через гонконгские банки, также используют криптовалюту.

Из-за проблем с финансовой логистикой наблюдалось падение импорта из Китая. Затем возник отложенный спрос на доставку и предприятия, которые нашли альтернативные варианты проведения платежей в КНР, столкнулись с "овербукингом". В результате в июне среднее время ожидания порожнего контейнера и свободного места на судне увеличилось до двух недель, а срок доставки товаров - на 36–50%.

Вместе с тем сейчас китайские поставщики стали просить российских покупателей делать отгрузку товара через третьи страны. Такое ужесточение связано с непрекращающимся давлением со стороны Запада на банковскую систему КНР.

Несмотря на проблемы с расчетами и транспортировкой, обе стороны заинтересованы в преодолении сложностей, заявил "Известиям" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

- Россия - один из немногих торговых партнеров Китая, товарооборот с которой увеличивается очень быстрыми темпами. Например, в прошлом году прирост составил 23,1%. Помимо растущей торговли развиваются и совместные инвестпроекты, - заметил сенатор.

Успешно реализуются общие проекты в области электронной торговли ("AliExpress Россия") и логистики (терминально-логистический комплекс "Белый Раст" в Московской области), сообщал ранее зампред правительства Дмитрий Чернышенко. Начаты поставки зерна через Забайкальский зерновой терминал, введены в эксплуатацию заводы по производству бытовой техники Haier в Татарстане, по производству двигателей "КамАЗ" и Weichai в Ярославской области, автомобилей Haval в Тульской области, рассказал Чернышенко.

Важные сферы сотрудничества

Для преодоления трудностей и достижения запланированных экономических показателей политики постоянно проводят двусторонние встречи оффлайн. Например, на этой неделе прошла 29-я регулярная встреча глав правительств России и Китая. По ее итогам руководитель кабмина Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян подписали совместное коммюнике, план инвестиционного сотрудничества и 15 других документов.

В частности, страны договорились развивать туризм, облегчая условия для поездок граждан. Как сообщили "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития РФ, с августа прошлого года для жителей 55 стран, в том числе и Китая, стала доступна электронная виза в Россию.

"За год ее оформили более 200 тыс. китайских граждан - это 50% от общего количества иностранных граждан, воспользовавшихся данной услугой. В тот же период возобновились безвизовые поездки наших туристов в рамках межправительственного соглашения. За год около 600 тыс. граждан России и Китая поучаствовали в безвизовом туристическом обмене. Из них 240 тыс. - граждане КНР", - отметили в ведомстве.

Такие цифры демонстрируют быстрый темп восстановления допандемийных показателей двусторонних туристических обменов, считают в министерстве.

Кроме того, Россия и Китай намерены создать совместный институт фундаментальных исследований.

"Межведомственный протокол о намерениях стран-партнеров поддержал инициативу Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Пекинского университета создать совместный институт фундаментальных исследований, который будет специализироваться на математике, физике, химии, науке о жизни, науке о Земле и других областях фундаментальных наук", - говорится в сообщении Минобрнауки.

Помимо этого, стороны подписали меморандумы о взаимопонимании - о трансграничном использовании высокоавтоматизированного транспорта и сотрудничестве в деле спасения на море, в химической промышленности, в экологичном строительстве. Также РФ и КНР готовы работать вместе для создания единого окна при таможенном оформлении.

Источник - Известия
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