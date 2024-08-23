Франция взяла в заложники Павла Дурова

00:57 25.08.2024

Заставят сотрудничать - Франция взяла в заложники Дурова, обвинив в том, чем грешит каждый мессенджер



За нелояльность и нежелание сотрудничать французские силовики сегодня вечером арестовали Павла Дурова. Иными словами за то, чем грешит буквально любой современный мессенджер, основателя Telegram взяли и захватили в заложники. Источники из силовых ведомств французского телеканала TF-1 и не скрывают, что преследуют далеко не справедливость.



