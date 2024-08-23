 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Франция взяла в заложники Павла Дурова
00:57 25.08.2024

Заставят сотрудничать - Франция взяла в заложники Дурова, обвинив в том, чем грешит каждый мессенджер

За нелояльность и нежелание сотрудничать французские силовики сегодня вечером арестовали Павла Дурова. Иными словами за то, чем грешит буквально любой современный мессенджер, основателя Telegram взяли и захватили в заложники. Источники из силовых ведомств французского телеканала TF-1 и не скрывают, что преследуют далеко не справедливость.



"На своей платформе он позволял совершать бесчисленное количество преступлений и правонарушений, в отношении которых он ничего не делает для смягчения или сотрудничества", - анализирует источник, близкий к делу.

Так, по мнению следователей, это этим международным скандалом они стремятся "оказать давление на европейские страны", чтобы усилить совместную работу по защите защищенных сообщений от террористических файлов.

Вот такой переход "красных линий" ради того, чтобы выполнить сразу несколько целей, а главная из них - подчинение цифрового пространства.

Очевидно, что обвинение - сугубо формальность. Задержание миллионера и основателя Telegram будет использовано и в политических целях, и в целях контроля мессенджера.

Источник - Readovka
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