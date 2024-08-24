 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Донецк, Луганск и Крым принадлежат НАТО" – премьер Литвы Ингрида Шимоните пообещала избавиться от "русни"
07:25 25.08.2024

Вадим Москаленко. 24.08.2024

Литва продолжит поддерживать войну против России, потому что Донецк, Луганск и Крым должны принадлежать Европейскому союзу и НАТО.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в ходе своего визита в Киев по случаю "дня независимости" Украины, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

Литва продолжит поддерживать войну против России, потому что Донецк, Луганск и Крым должны принадлежать...

"Я не только надеюсь, но и верю, что день победы обязательно наступит. Что мы будем вместе праздновать его в украинском Крыму, и в свободном, гордом Мариуполе. Что украинцы, которые получили убежище в Литве, вернутся, и обустроят города ЕС и НАТО Донецк и Луганск. Что в дома на Сумщине, Харьковщине и Херсонщине снова вернутся украинские дети", – вещала Шимоните.

"Что мы вместе станем свидетелями приговоров для всех, кто совершил бесчеловечные военные преступления против украинского народа и государства. И для каждого, кто отдавал варварские приказы. Что победа Украины и международный трибунал принесут честный и устойчивый мир для Украины и Европы. Литва была и будет с Украиной на каждом шаге к этой цели.

Мы одержим победу, которую будет праздновать вместе – со светом, газом, и без русни", – добавила литовский премьер, и завершила выступление нацистским лозунгом.

Источник - Политнавигатор
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