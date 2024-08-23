 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Массированная атака по северу Израиля - более 300 ракет из Ливана
07:34 25.08.2024

СМИ сообщают о массированной атаке по северу Израиля

Стало известно о массированной ракетной атаке по северной части Израиля. Таким образом ливанское повстанческое движение "Хесболлах" отвечает на угрозы со стороны Тель-Авива.

"Более 100 ракет выпущено с территории Ливана в направлении севера Израиля", - сообщает новость телеканал Аль-Арабия.

По данным других СМИ, в том числе израильских, ракет и беспилотников выпущено не менее двух сотен. В Сети активно делятся кадрами работы израильской системы ПВО. Видны и успешные прилеты ракет из Ливана по территории Израиля.

Ранее "СП" писала о том, что ЦАХАЛ заявил об атаке ливанских повстанцев.

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"Хезболла" атаковала Израиль 320 ракетами и беспилотниками
Бейрут, 25 августа, 2024, 08:00 - ИА Регнум. Представители ливанского движения "Хезболла" заявили о массированной атаке по военным целям на территории Израиля с применением более 320 ракет. Об этом 25 августа сообщило агентство Reuters.

"Хезболла" против ЦАХАЛ
"Хезболла" заявила в воскресенье, что завершила "первую фазу" своего ответа на убийство Израилем высшего командира группировки (Фуада Шокра. - Прим. ред.) в результате удара по пригороду Бейрута в прошлом месяце", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно заявлению "Хезболлы", боевики шиитской группировки в воскресенье утром нанесли удары по 11 израильским военным объектам, выпустив более 320 ракет и направив беспилотные летательные аппараты в северные районы Израиля.

До этого телеканал Al Arabiya сообщал о более чем 100 ракетах, выпущенных по северной части Израиля с территории Ливана.

Как передавало ИА Регнум, утром 25 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начал совещание с министром обороны страны. Йоав Галант объявил режим чрезвычайного положения на ближайшие 48 часов.

31 июля Армия обороны Израиля заявила, что в результате авиаудара по южному пригороду Бейрута ликвидирован Фуад Шокр, который считался вторым по значимости командиром "Хезболлы". Согласно заявлению пресс-службы ЦАХАЛ, он отвечал за большую часть самого современного вооружения движения, включая высокоточные управляемые ракеты, крылатые ракеты, противокорабельные ракеты, ракеты большой дальности и беспилотные летательные аппараты.

Утром 4 августа израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" перехватила на севере страны множество ракет, выпущенных со стороны Ливана. Прилеты зафиксировали на Галилейском полуострове, предупреждающие сирены об опасности с воздуха прозвучали в Кирьят-Шмоне и других близлежащих населенных пунктах. 21 августа "Хезболла" с территории Ливана запустила в направлении северных районов Израиля не менее 135 ракет.

Регнум

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724560440


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