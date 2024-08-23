Весь мир у нас на плечах..., - Иван Охлобыстин

08:51 25.08.2024

многие ли из нас понимают смысл актуальной, государственной идеологии?

Иван Охлобыстин



В периоды уныния и печали, что с определенной периодичностью свойственно каждому нормальному человеку, не следует забывать о милосердном подарке Бога человеку - понимания того что все, абсолютно все, рано или поздно проходит. Само собой за освобождение от вечной боли мы платим невозможностью вечного наслаждения. Такова жизнь.



А пока печали длятся можно делать соответствующие выводы, которые в дальнейшем могут очень пригодиться.



И так же самообразовываться. К примеру: многие ли из нас понимают смысл актуальной, государственной идеологии?



Для меня лично это абсолютная загадка. Думаю, что и для большинства таких же как я - тоже.



Иди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что.



Понятное дело, что дело вокруг прав и обязанностей крутится, но это лишь, извините, следствия первоначального замысла. И тут появляется еще страшный вопрос - а он есть?

Если его нет, то и права с обязанностями в очень неопределенном состоянии оказываются.



Что мешает, отбросив пустые условности, возвести в статус национальной идеи, чувства, генетически естественные для большинства из нас - тотальную уверенность в том, что русский народ-богоносец, а оттого только нам доступно однажды примирить все народы и стать связующим звеном в государственном устройстве будущей Империи - одного земного дома для всех.



Оно казалось бы на фоне общих политических катаклизмов не более чем лепетом ребенка. Но "Царствие Божие принадлежит детям".



Имея подобную идеологию, мы всегда будем объяснять своему ребенку, почему все живут, а мы выживаем, хотя условия у всех были одинаковые. Просто весь мир у нас на плечах. Права у нас безграничные, обязанности невыполнимые.