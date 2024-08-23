Г-н Чалбаев продержался в кресле шефа управления банковского надзора Нацбанка Киргизии... 19 дней

08:58 25.08.2024

Освобожден от должности глава управления банковского надзора в Национальном банке Сейтек Чалбаев.



Как сообщили Tazabek собственные источники, С.Чалбаев был представлен коллективу 2 августа этого года, а вчера он написал заявление по собственному желанию. На разных должностях в НБКР проработал 22 года.



Предыдущим начальником УБН был Эмиль Сарыажиев.



Справка



Заместители председателя Национального банка Манас Жакыпов и Кайып Куленбеков освобождены от занимаемых должностей. Об этом сообщали 23 августа в Аппарате президента.



Кроме того, за ненадлежащую координацию работы руководящего состава объявлен выговор председателю Нацбанка Мелису Тургунбаеву.

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