Американские выборы: политический футбол от мистера Уолца, - В.Малышев

10:14 25.08.2024

25.08.2024 | ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ



Кто может стать вице-президентом США в случае победы на выборах главы государства Камалы Харрис?



Губернатор от штата Миннесота Тим Уолц в среду вечером официально дал согласие на выдвижение в качестве кандидата на пост вице-президента США от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах. "Тренер! Тренер!" – скандировала возбужденная толпа, когда он объявил об этом на спортивной арене United Center в Чикаго, где в эти дни проходит общенациональный съезд демократов, имея в виду, что в свое время Уолц был тренером школьной футбольной команды. Чтобы этот факт подчеркнуть, были даже заготовлены таблички со словом "Соаch!" (Тренер), которыми старательно размахивали участники съезда.



Да и сам Уолц, которого Камала Харрис, претендующая на пост будущего президента США, выбрала себе в замы, вел себя во время своего выступления соответственно: яростно жестикулировал, скакал по сцене, иногда переходя на крик. В своей речи он расхваливал себя и Камалу Харрис, щедро обещая, что в случае победы на выборах они могут осчастливить Америку.



"Мы проигрываем один гол. Но мы в нападении, и у нас есть мяч. Мы мчимся по полю. И, господа, у нас правильная команда. Камала Харрис сильная. Камала Харрис опытная. И Камала Харрис готова", – кричал со сцены кандидат в вице-президенты США, используя терминологию футболистов.



"Бывший школьный учитель и футбольный тренер, который никогда не пользовался телесуфлером, пока вице-президент Камала Харрис не выбрала его своим напарником, г-н Уолц продемонстрировал энергию, которая сразу же поставила его в центр внимания всей страны", – расхваливала его после это речи на съезде демократов печатный рупор демократов газета New York Times.



Так что же это за человек, о котором еще вчера мало кто слышал, но в случае избрания Харрис может оказаться на посту вице-президента США? Уолц родился в небольшом городке Вест-Пойнт штата Небраска в семье, которая имеет немецкие, ирландские и шведские корни. Окончил Шэдрон Стейт-Колледж со степенью бакалавра наук по образованию в области общественных наук. Работать Уолц из-за смерти отца начал рано. В 25 лет юноша на год уехал преподавать в Китай по программе Гарвардского университета. После он вернулся в Небраску и стал учителем средних классов. В 1981 году Уолц поступил на военную службу в армию Национальной гвардии и за 24 года дослужился до звания сержант-майора. После выхода в отставку в 2005 году работал учителем географии и футбольным тренером.



Но потом вдруг ударился в политику. В 2006 году участвовал в выборах в палату представителей США и стал лишь четвертым нереспубликанцем, избранным в конгресс от первого избирательного округа Миннесоты. А в 2017 году одержал победу на выборах губернатора Миннесоты. Проявил себя на этом посту как решительный политик. В 2020 году он мобилизовал Национальную гвардию для подавления антирасистских протестов, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании его полицейскими. Однако сам же призывал участвовать в программах BLM и заявлял, что Флойд "прожил жизнь, защищая людей". Как считают, Уолц – сторонник либеральной повестки, является сторонником права женщин на аборт, прав ЛГБТ и легализации использования марихуаны.



Как следует из его биографии, большую часть своей карьеры Уолц прослужил в Национальной гвардии, однако в рамках предвыборной рекламной кампании его пиар-менеджеры, как видно, решили сделать упор на его прошлом тренера и школьного учителя. Как видно, в противовес миллиардеру Дональду Трампу, чтобы изобразить из губернатора Уолца человека, якобы "близкого к народу". Не случайно, что во время своей речи он объявил, имея в виду Дональда Трампа и сенатора Джи Вэнса, которого тот выбрал в потенциального вице-президенты, что он "готов перевернуть страницу этих парней", обвинив их в преследовании повестки дня, которая принесет пользу только "самым богатым и самым экстремистки настроенным" людям в стране. Известно, в этом избирательном цикле Уолц стал наименее состоятельным политиком, хотя, по оценкам Forbes USA, его состояние все-таки превышает $1 млн.



Однако в биографии Уолца есть "родимые пятна", которые могут использовать в предвыборной борьбе его соперники-республиканцы. Так 16 августа телеканал Fox News передавал, что надзорный комитет палаты представителей Конгресса США расследует возможные связи Тима Уолца с Китаем, а также со структурами, близкими к Компартии Китая, что для нынешних США – страшная крамола.



Fox News сообщило, что получило письмо, которое председатель комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер написал директору ФБР Кристоферу Рэю, уведомляя бюро о расследовании, проводимом комитетом в отношении Уолца.



"Комитет по надзору и подотчетности проводит общеправительственное расследование политических военных операций Коммунистической партии Китая против Америки и ответных действий федеральных агентств", – написал он. "Вице-президент Камала Харрис недавно объявила о своем напарнике на пост вице-президента Тимоти Уолце, нынешнем губернаторе Миннесоты".



Комер заявил, что Уолц имеет "давние связи с организациями и должностными лицами, связанными с КПК, что делает его уязвимым" для стратегии КПК по "захвату элиты", которая направлена на привлечение влиятельных фигур в элитных политических, культурных и академических кругах для "влияния на Соединенные Штаты в интересах коммунистического режима и в ущерб американцам".



Комер указал на сообщения о "широком взаимодействии Уолца с должностными лицами и организациями КПК во время его пребывания на государственной службе", заявив, что это поднимает вопросы о "возможном влиянии КПК на принятие им решений на посту губернатора – и, в случае его избрания, на пост вице-президента". "Последние сообщения свидетельствуют о том, что губернатор Уолц имеет тревожные связи с Китайской Народной Республикой", – написал Комер.



Комер указал на сообщения, свидетельствующие о том, что, когда Уолц был учителем в начале 1990-х годов, он организовал поездку в Китай для учеников Alliance High School, расходы на которую, как сообщается, "оплатило китайское правительство". "В 1994 году г-н Уолц основал частную компанию под названием Educational Travel Adventures, Inc., которая до 2003 года координировала ежегодные студенческие поездки в КНР и которой руководил сам г-н Уолц", – написал Комер.



Атакуют Уолца, используя некоторые факты из его службы в Национальной гвардии. Так, большая группа американских законодателей-республиканцев обратилась к нему с требованием раскрыть правду о его военной службе. В тексте письма этих законодателей, который приводит газета Politico, утверждается, что Уолц "вопиющим образом искажает" факты своей биографии, касающиеся службы в Национальной гвардии США.



50 законодателей из числа бывших военнослужащих, пишет Politico, обратили внимание на то, что Уолц называет себя команд-сержант-майором в отставке, хотя он "не выполнил требования" для получения этого звания. "Вам не делают чести заявления о ношении оружия в ходе боевых действий, хотя вы никогда не принимали в них участия, равно как и тот факт, что вы бросили служивших под вашим началом мужчин и женщин в тот момент, когда они готовились к переброске", – отмечается в их письме на имя Уолца.



Законодатели требуют, чтобы Уолц "раскрыл правду народу США". По их словам, ложными утверждениями о военной службе кандидат в вице-президенты "принижает жертвы, которые принесли ветераны боевых действий". Ранее телеканал Fox News сообщил, что Уолц подвергся критике в социальных сетях за свои высказывания, не соответствующие действительности. Отмечалось, что он никогда не принимал участия в боевых действиях и покинул службу в Национальной гвардии США сразу после известия о том, что его подразделение направят в Ирак.



Пока неизвестно, как сам Уолц отреагировал на эти нападки. Однако понятно, почему демократы в рекламной предвыборной кампании делают упор на его прошлом "футболиста", никак не упоминая о сомнительной военной биографии кандидата на пост вице-президента. Так что поможет ли ему и Харрис этот "политический футбол", покажет будущее – президентские выборы в США состоятся в ноябре.