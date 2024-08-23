Нетаньяху сообщил об уничтожении Израилем тысяч ракет "Хезболлы". Превентивными ударами

10:17 25.08.2024

Израильские военные уничтожили тысячи ракет ливанской группировки "Хезболла", которая планировала атаковать страну, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его слова приводит The Times of Israel.



По словам Нетаньяху, как только стало известно о подготовке "Хезболлы" к нападению на Израиль, он вместе с главами Минобороны и штаба ЦАХАЛ решили "действовать превентивно, чтобы устранить угрозу".



"С тех пор Армия обороны Израиля интенсивно работает над предотвращением угроз. [...] Она уничтожила тысячи ракет, нацеленных на север страны, она также предотвращает многие другие угрозы", - рассказал премьер на экстренном заседании кабинета национальной безопасности.