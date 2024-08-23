Резня в немецком Золингене. Террористом оказался игиловец из Сирии

12:13 25.08.2024

Стало известно, кто устроил жуткую резню в немецком Золингене



Немецкая полиция сообщила, что 26-летний мужчина, подозреваемый в нападении с ножом в Золингене, сдался следственным органам в субботу вечером. Он сознался в нападении. Подозреваемый был одет в окровавленную одежду и по данным полиции является уроженцем Сирии.



Как сообщает телеканал NTV, в пятницу вечером он нанес ножевые ранения прохожим на торжествах по случаю 650-летия города. В результате погибли двое мужчин 67 и 56 лет и 56-летняя женщина. Кроме этого восемь человек получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.



Ответственность за теракт взяла на себя признанная в России террористической организацией ИГ. Пока прокуратура официально мотив преступления не называет, но не исключает терроризма.



Авторы: ОСТАП ЖУКОВ