В России вносят правки в миграционную политику. Как это отразится на мигрантах из Кыргызстана? - МИД КР

12:16 25.08.2024

В России вносят правки в миграционную политику. Как это отразится на мигрантах из Кыргызстана? (интервью)



В России принимаются новые законы для урегулирования миграционной политики. Эти изменения могут затронуть и граждан Кыргызстана, находящихся в РФ.



АКИpress обратился в Министерство иностранных дел с вопросами по этому поводу.



- Какое на сегодня количество кыргызстанцев, пребывающих в России?



- За первое полугодие 2024 года на миграционном учете состояло 333 тыс. 974 гражданина Кыргызстана.



- В России хотят запретить мигрантам работать в медицине и образовании, а также курьерами, если зарплата превышает 100 тыс. рублей. Коснется ли это кыргызстанцев? Много ли кыргызстанцев в этой сфере?



- Как известно, граждане Кыргызстана пребывают и работают в России в соответствии с положениями Договора о ЕАЭС. В отличие от граждан государств, не входящих в ЕАЭС, кыргызстанцы имеют ряд преференций. Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе, граждане государств-членов ЕАЭС в России могут осуществлять трудовую деятельность без ограничений, связанных с защитой национального рынка труда. Трудящимся из этих государств не требуется разрешение на работу в государстве трудоустройства.



Таким образом, предполагается, что данные ограничения не коснутся граждан Кыргызстана, так как республика является членом ЕАЭС.



Однако в сфере медицины трудящиеся из одного государства-члена, претендующие на занятие медицинской или фармацевтической деятельностью в другом государстве-члене, должны пройти процедуру признания документов об образовании, установленную законодательством страны трудоустройства. После этого они могут быть допущены к соответствующей деятельности в соответствии с законодательством этой страны.



- В России приняли законы, вводящие новый режим высылки для мигрантов. Коснется ли это изменение кыргызстанцев?



- Необходимо отметить, что основные законопроекты, изменяющие действующую миграционную политику, еще не вступили в полную силу.



В частности, речь идет о законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который наделяет органы внутренних дел полномочиями по принятию решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы РФ.



Эти нормативные акты вводят новые нормы, которые предполагают режим высылки для иностранных граждан, не имеющих законных оснований для нахождения в стране, и расширяют полномочия полиции в части принятия решений о выдворении без решения суда.



Согласно новым правилам, иностранный гражданин, не имеющий права пребывать в РФ, будет считаться находящимся в режиме высылки с момента внесения его персональных данных в Реестр контролируемых лиц. Ожидается, что Реестр будет открыт для доступа МВД России. С момента размещения в Реестре иностранец будет считаться уведомленным. Порядок применения режима высылки будет определен МВД РФ в подзаконных актах и ведомственных инструкциях.



Этот законопроект принят в трех чтениях в Государственной Думе и направлен в Совет Федерации РФ. Он вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.



Министерство и загранучреждения Кыргызстана в РФ постоянно отслеживают и анализируют ситуацию с продвижением новых законопроектов в России, которые могут повлиять на правовое положение граждан Кыргызстана.



В ближайшее время планируется встреча загранучреждения Кыргызстана в РФ с российской стороной, на которой будут обсуждены, среди прочих вопросов, правоприменительная практика новых законопроектов по миграционной политике.



По итогам принятых изменений Министерство совместно с загранучреждениями Кыргызстана в РФ проведет информационно-разъяснительную работу по нововведениям миграционной политики для граждан Кыргызстана.



- В Госдуму внесен законопроект о депортации мигрантов за незнание русского языка. Как вы относитесь к этому законопроекту?



- Как выше отмечалось, граждане Кыргызстана, пребывают и работают в России согласно положениям Договора о ЕАЭС, то есть граждане государств-членов союза осуществляют трудовую деятельность на тех же условиях и в том же порядке, что и граждане государства трудоустройства. Ввиду этого при приеме на работу не нужно сдавать экзамены по русскому языку, истории и праву; не требуется оформлять патенты и разрешения на работу.



В связи с этим данная норма не касается граждан Кыргызстана, так как мы являемся членом ЕАЭС.



- Парламент России принял закон об обязательной воинской обязанности для иностранцев, приобретающих российское гражданство. Есть ли данные у МИД, сколько кыргызстанцев получили гражданство РФ?



- Закон направлен на обязательное исполнение новыми гражданами России конституционной обязанности по защите Отечества.



В этой связи законопроект предлагает синхронизировать процессы постановки гражданина на воинский учет и получения гражданства России. Для этого в Федеральном законе предусмотрена обязанность органов МВД России предоставлять в электронной форме через единую систему межведомственного электронного взаимодействия сведения о мужчинах, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ и планируется организация принесения присяги гражданина Российской Федерации.



По информации уполномоченных государственных органов РФ, с 2008 по 2023 год количество граждан Кыргызстана, принявших гражданство РФ, составило 193 069.



- Какая ситуация у мигрантов из Кыргызстана?



- В целом, положение граждан Кыргызстана, соблюдающих законы РФ, можно охарактеризовать как стабильное.



Согласно Договору о ЕАЭС, Соглашению между правительствами Кыргызстана, России и Таджикистана "О взаимных безвизовых поездках граждан", а также Соглашению между правительством Кыргызстана и правительством России о трудовой деятельности и социальной защите трудящихся-мигрантов от 28.03.1996, кыргызстанцы пользуются определенными упрощениями по сравнению с гражданами государств, не входящих в ЕАЭС.



В частности, кыргызстанцы могут работать без дополнительных разрешений, основываясь на трудовом или гражданско-правовом договоре. Их документы об образовании признаются работодателями, а экзамены на знание русского языка, истории и законодательства РФ отменены.



Что касается граждан Кыргызстана, находящихся в России нелегально, следует отметить, что за нарушение миграционного законодательства они могут подвергаться административной ответственности. В соответствии с российским законодательством, нелегальных мигрантов могут ожидать штрафные санкции и выдворение из РФ.