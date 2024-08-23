Как Камалу Харрис дрессируют перед президентством и когда в США ждут обвал фронта, - Виктор Бут

12:56 25.08.2024

Как Камалу Харрис дрессируют перед президентством и когда в США ждут обвал фронта: Рассказывает Виктор Бут



Известный российский предприниматель, который по сфабрикованному делу 15 лет провел в американской тюрьме - с политическим обозревателем "КП" Александром Гамовым



Александр ГАМОВ



…- Виктор Анатольевич! Ну, мы всегда вам звоним, когда требуется что-нибудь растолковать - насчет американских выборов.



- Пожалуйста.



- Потому что такие противоречивые данные идут. То Трамп вырвался вперед, то его обогнала конкурентка Харрис на повороте - после того, как Байден спекся.



- Я бы сказал, что сейчас обращать внимание на те данные, кто впереди, я бы не стал. Потому что, опять же, это хороший инструмент манипуляции…



- То опять - Трамп, после того, как Кеннеди-младший, племянник, или как его назвать, вышел из игры и отдает свои голоса Трампу. Что пишут все-таки американские СМИ относительно независимые?



Предприниматель и общественный деятель Виктор Бут.



Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП



- Да, оценки могут разниться…



Вот если вспомним выборную кампанию Трампа в 2016 году, то все полстеры отдавали тогда предпочтение Хиллари Клинтон, чуть ли не на 10-15% рейтинг у нее был больше. А в результате оказалось то, что оказалось. (Выиграл Трамп. - А.Г.)



Поэтому, здесь я даже не обращаю внимания.



Вот на что стоило обратить внимание, так это на ту хореографию, с которой демократы провели свой конгресс (съезд. - А.Г.), на котором Камала Харрис официально приняла предложение быть кандидатом от Демократической партии. Внимательно посмотрев и послушав выступления (а этот конгресс или съезд шел почти четыре дня), конечно, много интересного можно было отметить.



- Например?



- Ну, например, насколько долго готовили речь Камалы Харрис, как ее "дрессировали"…



И, все равно, даже с этим она, в общем-то, не справилась на, будем так говорить, на "пятерку", как хотела, а так, - на "троечку" с плюсом.



То есть, конечно, в основном, звучала риторика обвинения Трампа во всех смертных грехах… Но это - традиция американского избирательного цикла – обвинять друг друга во всех грехах. И - как можно меньше говорить о сути той программы или тех реформ, которые предлагают обе партии. Что касается того, насколько привлечение Кеннеди-младшего как-то сыграет или поможет (Трампу. - А.Г.)… Многие независимые комментаторы в США считают, что в колеблющихся штатах это, скорее всего, поможет.



Но опять же, посмотрим.



- Так. Что, вообще, думают простые американцы, а не СМИ? У вас же всегда есть связь с американским народом, с американскими "трудящимися". Куда склоняются?



- Они не "трудящиеся", наверное. (смеется) Страна разделена, и все это очень четко прослеживается - это разделение.



- Что говорят ваши знакомые в Штатах?



- Большинство тех, с кем я общаюсь, на стороне Республиканской партии. Естественно, всех их волнуют и повышение цен, и рост преступности, и проблемы с мигрантами…То есть, опять же - все те же проблемы, о которых говорит Трамп.



- Понятно. Но все-таки отношение к украинскому конфликту поменяется в зависимости от того, кто станет, Харрис или Трамп, президентом?



- Знаете, да, поменяется. Но опять же, давайте не будем все-таки переоценивать или представлять Трампа с позиции, что он придет и все решит.



Нет, он очень прагматичный человек. Если вдруг будет выгодно как-то нагнуть или что-то сделать, то, скорее всего, Трамп пойдет и на необходимое обострение, чтобы заставить Россию как-то принять какие-то условия для переговоров. Понимаете? Поэтому тут, опять же, я не строю никаких надежд. Единственное, что видно, - так это то, что возможен довольно глубокий финансовый кризис. И это заставит все-таки американцев больше заниматься собственной экономикой, чем пытаться кидать деньги налогоплательщиков в этот костер конфликта России с коллективным западом, который проходит на территории Украины.



- Мне довелось посмотреть несколько комментариев телекомпаний США по поводу ситуации в Курской области. И там, в общем, комментаторы, то ли я просто попал на таких, они очень так негативно относятся ко всему, что там устроили укронацисты. И, пожалуй, только министр обороны США Остин позитивно к этому отнесся…



- Он такой всегда был, будем так говорить, "ястребился" очень сильно, так сказать, представлял из себя ястреба.



А так - вы правы, большинство всех независимых комментаторов говорят о том, что при том, что на Донбассе "сыплется фронт", особенно, как они отмечают, под Покровском. И они в скором времени вообще ожидают там обвал, и после него нет никаких оборонительных линий.



А вместо того, чтобы все эти резервы, которые они кинули на Курскую область, отправить на Донбасс, чтобы стабилизировать фронт, произошло обратное. Поэтому американцы так и осторожничают, потому что любой более-менее подготовленный человек, особенно с военным опытом, сразу скажет, что здесь, скорее всего, и начнется финальная стадия этого конфликта.



Если "схлопнется" фронт в Донбассе и русские, как они говорят, выйдут не только к Днепру, но смогут также получить плацдарм, чтобы перейти на другую сторону Днепра, - в общем-то, тогда дни режима Зеленского будут сочтены.



- Скорее бы! И что в сухом или во влажном остатке до ноября будет находиться? Где варятся результаты будущих выборов…



- Давайте не будем отвлекаться на те трюки и те эффекты того предвыборного шоу, которое пытаются показать и своему народу, и всем нам кандидаты в президенты.



Что Трамп, что Харрис - для нас это, в общем-то, две стороны одной и той же медали. Вряд ли мы можем ожидать улучшение отношений между нашими странами, потому что элиты по-любому контролируют обе из этих партий.



Нужно, наверное, больше всего заботиться об укреплении нашей экономики, наших вооруженных сил и, как сказал Александр III, у России два союзника - наша армия и наш флот… Ну, плюс еще ВКС. А все остальное – от лукавого.



- Понятно. Как всегда, четкие и недвусмысленные оценки.



Александр ГАМОВ

Обозреватель