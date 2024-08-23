 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Туркменабате растет число детей-попрошаек
13:02 25.08.2024

8 августа в микрорайоне Железнодорожный автомобиль насмерть сбил 5-летнюю девочку, занимавшуюся попрошайничеством.

Жители города отмечают серьезный рост числа попрошаек, особенно в детской среде.

Дети, иногда под контролем родителей, попрошайничают у рынков, центров торжеств (Toý mekany), ресторанов. Зачастую они бегают от машины к машине у регулируемых светофором перекрестков прося милостыню. На одном из таких перекрестков и произошло ДТП со смертельным исходом.

Родители не требуют суда над водителем, они требуют от него материальной компенсации за погибшую дочь, аргументируя это тем, что им нужно кормить оставшихся детей.

Ранее девочка собирала подаяния у центра торжеств "Ыкбал". Когда владелец заведения стал прогонять попрошаек, дети переместились к новой аптеке, расположенной рядом с проезжей частью.

Полицейские жалуются, что уже устали гонять детей. Они могут только отвести ребенка домой и предупредить родителей. Но ощутимых результатов это не дает.

Корреспонденту Хроники Туркменистана жители близлежащих домов привели в пример пожилую женщину, которая каждое утро приводит сюда трех внуков. Пока они попрошайничают, она ожидает их, сидя в тени. Говорят, что есть дети, приходящие по собственной инициативе, без ведома родителей, чтобы собрать деньги на сладости или игрушки.

По словам бывшего работника регионального подразделения министерства труда и социальной защиты населения, число попрошаек, и не только среди детей, увеличивается из-за того, что цены на основные продукты питания растут, а пенсии и пособия практически остаются на прежнем уровне.

Цены на продукты, которые ранее реализовывались через государственную торговую сеть и субсидировались государством, сейчас сравнялись с рыночными. А, например, пенсии у части пенсионеров не выросли. Если ранее президент устанавливал минимальный размер пенсий (в 2023 году ее в размер составлял 450 манатов), то с этого года устанавливается только базовая величина (500 манатов), из которой исчисляется размер пенсии. На практике она может составлять 70-80% от базовой величины.

- У меня пенсия 410 манатов. Основные продукты, которыми питается значительная часть населения – мука и растительное масло. В государственных магазинах мешок муки стоит 200 манатов, 5-литровая упаковка хлопкового масла – 65 манатов. Чем покрыть остальные расходы? Не говорю про одежду, но хотя бы на лекарства… - сетует пожилой житель микрорайона Железнодорожный.

Источник - Хроника Туркменистана
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