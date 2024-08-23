Таджикское такси: хуже сервиса еще не придумали

13:06 25.08.2024

А в Таджикистане все не прекращают жаловаться на качество сервиса компаний такси. С каждым днем их становится больше, но обслуживание по большей части остается на прежнем уровне. Да и проблемы почти те же.



Хамство, неумение элементарно извиняться, опоздания и отказ ехать в ту или иную точку в городе, потому что "не по пути" - мы писали об этом не раз.



