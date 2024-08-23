|Таджикское такси: хуже сервиса еще не придумали
13:06 25.08.2024
А в Таджикистане все не прекращают жаловаться на качество сервиса компаний такси. С каждым днем их становится больше, но обслуживание по большей части остается на прежнем уровне. Да и проблемы почти те же.
Хамство, неумение элементарно извиняться, опоздания и отказ ехать в ту или иную точку в городе, потому что "не по пути" - мы писали об этом не раз.
Что нового на этот раз?
"Миллион такси работает в Душанбе, ни одного не дождешься. Позвонила в 6 компаний. Уехала в итоге, поймав на дороге. Таксишники обвиняют операторов колцентра, те - водителей. Позор и тем и другим. Научитесь работать уже. Чтоб вам пусто было", - поделилась Гульнора Амиршоева в Facebook.
"И такое ощущение, что из-за этих такси уменьшили количество общественного транспорта. После 6 вообще их не найти, а дневное время нужно ждать их по минут 15-20 под пеклом.
Если сказать такси, что едешь в 7 км, спокойно могут высадить. И это вообще нормально. Спрашивают куда именно, говоришь адрес, но опять переспрашивают - про карту вообще не слышали. И выбора у нас вообще нет - только такси и все", - добавила Мехрангез Турсунзода.
Есть ли смысл сегодня заказывать такси по телефону, если таксисты могут совершенно спокойно отказаться ехать в какую-то точку?
"Хуже чем в нашем городе, нет такси. Совершенно согласна! К нам такая ситуация сложилась парадоксальная, ломающая вообще сам смысл такой социальной структуры как Такси. Не мы их выбираем, а они нас! Они могут не приехать, при этом никто не извинится. Они могут приехать с огромным опозданием, при этом опять никто не извиняется. Они, если приехали, даже с небольшим опозданием, могут отклонить заказ, отказываясь следовать в пункт, необходимый пассажиру! Не поехать! Нонсенс!", – возмущается Саноат Азизова.
Вот и приходится возвращаться к услугам частных таксистов.
"Каждый день с этим сталкиваюсь... Почти две остановки пешком иду, чтобы потом сесть к частникам по 10 сомони", - пишет Нигина Аслонова.
И приложения, через которые можно заказать такси помогают далеко не всем и не всегда.
"Я не звоню уже давно. Хорошо дом у дороги, легче поймать. У нас думают, как быстро заработать, а клиентам и так пойдет. В каждом захудалом кусочке мира уже давно не звонят, а заказывают через приложение. А наши не довели его до ума. Я пыталась пользоваться, потом удалила за бесполезностью", - рассказывает Зебо Таджибаева.
"А если оператору перезваниваешь, хочешь узнать приедет такси или нет, то номер оператора заблокирован автоматически на номер телефона кто вызвал такси... Вот и ждешь, и думаешь, повезло или нет с такси", - сетует Ирина Бурдавицына.
Опоздания порой очень даже приличные.
"Заказала такси в 9, не дождалась, поймала на дороге и сейчас, в 10.40! Карл! Через час сорок минут звонит шофер и говорит, что подъехал! Я уже и забыла про него", - пишет Tahmina Kasimova.
Даже, когда ловишь на дороге, случается так, что таксист по непонятным причинам отказывается ехать в заданном направлении.
"Каждый день такая свистопляска. К дому вызвать стало вообще нереально. С дороги тоже капризы: я туда не поеду, я сюда не поеду…", - делится Elena Andronova.
Гости столицы уже успели оценить качество сервиса такси в Таджикистане.
"Невозможно! Приехали гости с Казахстана, позвонила Рахш Такси, они мало того, что не приехали, даже не извинились и не позвонили. СМС элементарно не отправили. Такое только в Таджикистане! Элементарная халатность работников. Куда смотрят наши доблестные чиновники?", - говорит Заррина Абдуллоева.
Некоторые комментаторы снова вспомнили Яндекс Такси. Напомним, что компания попыталась войти на таджикский рынок, но по не совсем понятным причинам, этого сделать не смогла. Минтранс Таджикистана в свое время объяснил, что "Яндекс.Go" не имеет право оказывать даже диспетчерские услуги в нашей стране.
"И Яндекс такси не пустили и сами обосрались! Все как обычно", - заключил Муслим Махмудов.
Чисто летняя проблема некоторых таджикских такси – отказ включать кондиционер в 40-градусную жару. Водители объясняют это экономией и в случае, если пассажиру слишком жарко, предлагают открыть окно.
"Куда можно обратиться? Обнаглели", - вопрошает Jan Imrana.
Единственный логичный выход – обращаться к руководству компании, в которой работает таксист, предоставив фото номеров машины и описав ситуацию. Когда возмущенные посты о плохом обслуживании появляются в Facebook, сотрудники компаний обычно отвечают. Но со слов некоторых комментирующих, необходимые меры в отношении виновного принимаются далеко не всегда.
О других проблемах таджикского сервиса такси "Азия-Плюс" писала в этом материале.
И еще, подобный таджикский сервис напрямую и очень больно бьет по планам развивать туристическую сферу страны, ведь услугами компаний такси пользуются не только местные, но и гости Таджикистана.