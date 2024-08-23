Как США и Европа преследуют собственных граждан, поддерживающих Россию: Пять человеческих историй

13:08 25.08.2024

Власти США преследуют и разрушают жизни американцев, которые говорят правду о России



Мария БЕРК

Ирина РИНАЕВА



Спецслужбы Соединенных Штатов устроили обыски в домах общественных деятелей, симпатизирующих России.



Спецслужбы Соединенных Штатов устроили обыски в домах политолога Дмитрия Саймса и бывшего разведчика, экс-инспектора ООН по вооружениям Скотта Риттера, которые сотрудничают с российскими телеканалами.



Точную причину не назвали даже адвокатам, но очевидно, что Вашингтон снова решил разыграть карту с "вмешательством Кремля" в американскую политику. По данным The New York Times, ожидаются новые обыски и уголовные дела.



"Комсомолка" поговорила с гражданами США и европейцами, не скрывающими симпатий к России, о том, какому давлению они подвергаются на родине.



ИЗ ДОСЬЕ KP.RU



7 августа из жилища Скотта Риттера в штате Нью-Йорк агенты ФБР вынесли все электронные устройства и десяток коробок с документами - включая архив, который доказывает ложь Белого дома о причинах начала войны в Ираке. Сам экс-разведчик в это время находился дома. Агенты задавали ему вопросы об отношениях с российскими СМИ.



Скотт Риттер



После начала специальной военной операции Риттер несколько раз приезжал в Россию. В этом году его пригласили спикером на Петербургский международный экономический форум, но в аэропорту сотрудники американской таможни отобрали у американца паспорт, помешав поездке.



15 августа обыски устроили у ведущего ток-шоу на "Первом канале" Дмитрия Саймса в штате Вирджиния - оттуда вещи вывозили уже грузовиками. Саймс родился в СССР (его родители были известными диссидентами), в семидесятых уехал в Соединенные Штаты, затем стал часто бывать в России.



Дмитрий Саймс



Саймс в эфире радио "КП" (97,2 FM) сообщил, что в Штатах не был с осени 2022 года - слишком много работы у него в Москве. Он считает обыск предупреждением американцам, которые смеют выражать неугодные Вашингтону взгляды. Ну, и, конечно, сигналом в свой адрес - в Америке ему лучше не появляться. Основной банковский счет Саймса в США заморожен.



СКОТТ БЕННЕТТ: "Я НЕ ИЗ ТЕХ, КОГО МОЖНО ЗАПУГАТЬ"



Политкомментатор, а в прошлом - офицер военной разведки США Скотт Беннетт всю жизнь боролся с международным терроризмом, работая со сверхсекретными документами. Он обнаружил доказательства финансовых афер администрации Обамы. А также того, что Демпартия через швейцарский банк финансировала террористов по всему миру - от Ближнего Востока до Украины.



Против Беннета сфабриковали уголовное дело - его признали виновным в незаконном владении оружием и предоставлении Пентагону ложных сведений. Экс-военный отправился за решетку на три года.



Выйдя на свободу, Беннетт продолжил высказывать позицию, отличную от риторики Белого дома. В начале 2022 года заявил, что к событиям на Украине привела агрессивная политика Запада.



Прошлой осенью Беннетт отправился в Донбасс. А затем попросил президента Владимира Путина предоставить ему российское гражданство, чтобы он "мог применить свои дипломатические навыки и опыт работы в разведке на благо России".



- Они (американские власти - Ред.) знают, что я не из тех, кого можно запугать или втянуть в пятичасовой допрос, - заявил американец "КП". - У меня есть конституционные права высказываться и путешествовать. Они даны мне не правительством - и не должны им контролироваться.



- Но вы же видите, как давят на Саймса, Риттера…



- Да, очень вероятно, что американские власти попытаются поступить с американцами, которые говорят правду о России или ездят туда, как с жившими в США японцами, которых в 1941 году отправили в концентрационные лагеря и объявили вражескими агентами.



Если Россия хочет, чтобы люди с Запада продолжали приезжать, ей нужно выдавать им паспорта. Я обратился с просьбой дать мне гражданство РФ именно потому, что думаю: придет время, когда многим из нас потребуется российский паспорт. (Через несколько дней после нашего разговора со Скоттом Беннетом Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы, несогласные с политикой своих стран и разделяющие традиционные ценности, смогут получать разрешение на временное проживание в нашей стране - Ред.).



ФАБРИС СОРЛИН: "МОЮ ПОЧТУ ВЗЛАМЫВАЛИ"



Фабрис Сорлин, вице-президент Международного движения русофилов переехал с женой и шестью детьми в Россию (еще трое малышей родились уже здесь) в 2015 году.



В 2018-м Фабрис развернул флаг ДНР на демонстрации "желтых жилетов" в Париже, много раз возил гуманитарную помощь на Донбасс. В марте Сорлин со всей семьей получил российской гражданство за особые заслуги перед нашей страной.



- Фабрис, вы время от времени приезжаете во Францию. Как там на вас отражаются ваши отношения с Россией?



- Надо различать отношения с властями и с обычными французами. С властью из-за того, что я защищаю Россию и поддерживаю спецоперацию, у меня проблемы. Но, когда я сейчас был в отпуске во Франции, ходил на свадьбы или вечеринки, везде встречал теплый прием. Мне задавали вопросы о России, о ситуации на украинском фронте, десятки простых людей. Они чувствуют, что французские СМИ им лгут.



- Вы рассказывали, что, когда пересекали французскую границу, вас допрашивали и обыскивали…



- Это началось после того, как я стал активно защищать традиционные ценности, организовал первую демонстрацию против гомосексуальных браков. Затем на несколько лет такое прекратилось. А теперь возобновилось. Меня остановили границе и задавали вопросы о моей деятельности - думаю, в первую очередь, чтобы оказать на меня психологическое давление.



- Ваш телефон прослушивают?



- Я не знаю. Но взламывали мою почту. Причем этим формально занимался центр "Досье", основанный в Лондоне Михаилом Ходорковским* (признан в РФ иноагентом, объявлен в розыск по уголовному делу о фейках против российской армии - Ред.) Они передали результаты взлома французским журналистам.



- Из-за того, что вы стали российским гражданином, проблем прибавилось?



- Французский банк, где у меня счет больше 20 лет, угрожает его закрыть. Но, знаете, несмотря на трудности, я ни разу не пожалел о своей приверженности России.



ГРЕГОР ШПИЦЕН: "В ВОСТОЧНОЙ ГЕРМАНИИ МНОГО РУСОФИЛОВ"



Русский немец Грегор Шпицен родился в Новосибирске. Карьеру журналиста начинал в России, затем перебрался в Германию. Шпицен сделался частым гостем на федеральных каналах, писал колонки для российских изданий. Благодаря своему телеграм-каналу "Мекленбургский петербуржец" стал одним из лидеров мнений в русскоязычном сообществе Германии.



Грегор сказал нам, что прямых угроз, связанных с его пророссийскими взглядами, не получал. И обратил внимание на то, что, например, даже такой видный политик как бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, несмотря на попытки его стигматизации, не отрекся от дружбы с Россией. И на то, что в Восточной Германии по-прежнему сильны русофильские настроения.



- Очень многие здесь учили в школе русский язык, ездили в СССР по линии пионерии и комсомола, советские солдаты, которые базировались в ГДР, помогали им строить дома, - объясняет Шпицен. - Уровень поддержки России тут превышает 60%, что гораздо выше среднего показателя по стране.



Я лишь несколько раз сталкивался с откровенной русофобией в Германии. Один раз на языковых курсах человек пытался меня поддеть и выставить в дурном свете, но я умею дать сдачи. А второй раз - в немецком Союзе журналистов, где мне уже несколько раз без объяснения причин отказывали в членстве. Хотя я соответствую всем критериям.



МАТЕУШ ПИСКОРСКИЙ: "ВОСЬМОЙ ГОД Я НЕВЫЕЗДНОЙ"



Власти Польши жестоко обошлись с журналистом, политологом, экс-депутатом Сейма Матеушем Пискорским. Он поддержал присоединение Крыма к России, был международным наблюдателем на крымском референдуме. И ездил в Донбасс.



В 2016 году его задержали по обвинению в "деятельности против Польской республики" и "продвижении интересов России". И отправили в СИЗО, где он провел три года.



- По сути, меня обвинили в том, что я пытался формировать общественное мнение. Хотя такой статьи в уголовном кодексе Польши нет, меня объявили "агентом Кремля", - говорит Пискорский.



На его защиту встали представители ООН, журналиста выпустили под залог. До сих пор доказать его вину прокуратуре не удалось.



- Но следствие продолжается, хотя прошло уже восемь лет, - возмущается Матеуш. - Я не скрывал и не скрываю официального сотрудничества с российскими НКО, контактов с моими друзьями из России, среди них - журналисты, эксперты, которые выступают в публичном пространстве. В Польше их окрестили "сотрудниками российских спецслужб" и внесли в черный список.



Восьмой год я невыездной - не могу выехать за пределы Польши. Не могу встретиться с родственниками, которые живут за границей, в том числе в России.



*лицо, признанное в России иностранным агентом



Мария БЕРК

Ирина РИНАЕВА