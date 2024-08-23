Сколько стоит носить рекомендуемую женскую одежду в Таджикистане? - Шахноз Ализода

13:15 25.08.2024

Сколько стоит носить рекомендуемую женскую одежду?



Шахноз Ализода, Asia-Plus



Мы посчитали не только стоимость ткани, но и пошив.



Недавно Комитет по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан на своей странице в Facebook опубликовал фотографии образцов национальной одежды, которые рекомендуют носить девушкам и женщинам.



Корреспондент "Азия-Плюс" отправился на рынок "Корвон" и узнал у продавцов цены на 10 видов тканей, а у портных - стоимость пошива одежды.



Цена за 3 метра ткани (в зависимости названия) в среднем составляет от 250 до 800 сомони, а стоимость пошива одного наряда (в зависимости от дизайна и отделки) варьируется от 150 до 500 сомони.



Следует отметить, что цены на ткани и пошив указаны средние по городу Душанбе.



