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|Сколько стоит носить рекомендуемую женскую одежду в Таджикистане? - Шахноз Ализода
13:15 25.08.2024
Сколько стоит носить рекомендуемую женскую одежду?
Шахноз Ализода, Asia-Plus
Мы посчитали не только стоимость ткани, но и пошив.
Недавно Комитет по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан на своей странице в Facebook опубликовал фотографии образцов национальной одежды, которые рекомендуют носить девушкам и женщинам.
Корреспондент "Азия-Плюс" отправился на рынок "Корвон" и узнал у продавцов цены на 10 видов тканей, а у портных - стоимость пошива одежды.
Цена за 3 метра ткани (в зависимости названия) в среднем составляет от 250 до 800 сомони, а стоимость пошива одного наряда (в зависимости от дизайна и отделки) варьируется от 150 до 500 сомони.
Следует отметить, что цены на ткани и пошив указаны средние по городу Душанбе.
Между тем Международное партнерство по правам человека" (IPHR) призвало власти Таджикистана отменить поправки к закону, налагающие ограничения на "чуждую" одежду.
Эти ограничения, как считают правозащитники, противоречат международным стандартам в области прав человека, включая право на свободу выражения мнений и свободу исповедовать свою религию.
Об этом говорится в распространенном 19 августа заявлении организации.