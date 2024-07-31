Раскол-2025 и образ будущего-2029, - Петр Своик

13:16 25.08.2024 Раскол-2025 и образ будущего-2029



Петр СВОИК

31.07.2024



Не спрашивай, по ком звонит колокол раскола США на президентских выборах, он звонит и по нам



Часть первая – мечта украинская



Теперь уже гарантированный - после прострелянного уха Трампа и выбывшего из претендентов Байдена - раскол Соединенных Штатов пройдет таким же расколом по Казахстану, по Украине, по всему постсоветскому пространству, по Евросоюзу и НАТО. И много где еще. Это так, поскольку все перечисленное, плюс Китай, Япония, Южная Корея и Тайвань, как и большая часть остального мира, есть плод послевоенного – по результатам Второй мировой войны, мироустройства, дополнительно переформатированного по результатам распада СССР. В частности, мы – Казахстан, как и Украина, и как до определенного времени была и Россия, есть, в определяющей степени, именно американский проект. То есть, наша государственное и экономическое устройство, идеология, цели и ценности, хотя и взращивались на местной почве и местном материале, выращены при целенаправленном участии западных "консультантов".



Да, Казахстан оказался замыкающим пазлом глобализации и нам в ней отведено место исключительно поставщика сырья на мировые рынки, да к тому же еще и добываемого иностранными компаниями. Но и в таком придаточном качестве мы – неотъемлемая часть мир-системы, созданной под эгидой США, поддерживающих ее управляемость и устойчивость. И коль скоро под необратимый раскол попадает Центр, трещина теперь неминуемо добежит до таких разных, но и таких одинаковых украинских и казахских окраин Западного мира.



США-перестройка



До покушения на Трампа обе враждующие стороны представляли, по крайней мере, два одинаково старых мужчины одной расы и вероисповедования. Теперь мужчине противопоставлена женщина, старость - молодости, белому – афроамериканка. Идеальный, - плюсом к расколу "глубинного государства", еще и раскол по линии электората.



Хорошо, если возвышение Трампа чуть ли не до роли Отца нации на фоне капитуляции Байдена смягчит избирательный клинч и результаты выборов будут признаны и проигравшими, тогда трансформация политической войны непосредственно в гражданскую будет отложена. Однако ждать от демократов сдачи без боя не приходится, попытка выиграть выборы любой ценой будет предпринята, а потому движение США к внутренней войне в любых вариантах лишь ускоряется.



Итого, при любом исходе выборов США предстоит пережить свою собственную тяжелейшую "перестройку", по ходу которой внутри них "постиндустриальная" экономика печатания денег для всего мира должна быть вновь индустриализована и выработана новая "американская мечта", консолидирующая раздробленную ныне нацию. Плюс, предстоит поиск своего нового места в мире: от гегемона, устанавливающего свои правила и добивающегося их исполнения по всему миру, к роли пусть и сильнейшего, но национального государства, контролирующего определенные внешние сферы, но отнюдь не весь мир. И взаимодействующего в таком качестве с другими мир-системами.



На все это у Штатов уйдет сколько-то лет, в течение которых их нынешняя доминирующая роль будет неуклонно уменьшаться.



Украина-не-Россия



На постсоветском пространстве под раскол попадают официальные идеологемы как украинской, так и казахской государственностей, линией же излома будет их элементарное столкновение с … действительностью. А именно, с действительностью второй половины этого и следующего 2025 года, превращающей прежние установки, цели и намерения в … не состоятельные, требующие переосмысления и переформатирования.



Так, мечта-идея, на которой сформировалась, живет и продолжает бороться нынешняя украинская государственность, это свободная демократическая страна, - часть европейского экономического, политического и военного пространства. Отделенная от Московии-Орды повсеместным переходом на украинский язык и принадлежностью к НАТО.



Нынешнее драматическое положение на фронтах, гласит украинская мечта-идея, будет преодолена поставками F-16, дополнительной мобилизацией и успешным контрнаступлением. Россия будет вынуждена подписать мир по типу корейской 38-й параллели, гарантами от повторения агрессии выступят ЕС и НАТО. А чуть позже санкции сделают свое дело: в России разразится кризис, в Кремле пройдет переворот и потерянные территории будут возвращены. Тем временем, союзники включат план Маршалла и отстроят Украину заново.



Брестский похабный мир



Тогда как уже состоявшиеся реалии – это оглашенная вслух и в Киеве, и в Вашингтоне установка на подготовку к ноябрю мирной конференции с участием России. Что есть принципиальный перелом, означающий согласие Украины на большие или меньшие территориальные потери, и согласие США на роль не диктующей правила Силы, а всего лишь договаривающейся стороны.



И это – принципиально: начиная от распада ССР и до сего дня США – есть единственная Власть-суверен на земном шаре. Такая власть может заставлять или уговаривать, подкупать или наказывать, но никак не может допустить равенства с собой другой Власти. США во главе с Байденом, непрерывно ведя неформальные консультации с Кремлем, в принципе не могут разрешать свои разногласия открыто: это означало бы опускание мирового Гегемона до уровня ослушницы-России, а России – до уровня Гегемона.



А вот для Трампа, уже объявившего, что Европа и НАТО должны решать свои проблемы сами (как ровно то же самое говорят и в Кремле), роль торговца-переговорщика – в самый раз.



Европейский союз был некогда создан в развитие плана Маршалла, как вынесенный в Старый свет промышленный и военный форпост США против Советского блока. А для нынешних почти расколотых Соединенных Штатов с приходящим сделать Америку снова великой Трампом, нынешний Евросоюз – это территория, которую необходимо сохранить в качестве провинции для сбыта сланцевого сжиженного газа и американских промышленных товаров. Но которую, - ради того же нового величия Америки, категорически необходимо зачистить, начиная с Германии, от собственной индустрии.



В целом же Европа – это "задний двор" для нынешних США, ни экономика Евросоюза, ни военные действия в Европе не являются сейчас для них главными в борьбе за новое место в многополярном мире. Задача Трампа – как можно мягче и выгоднее, но при этом быстрее и решительнее высвободится из Европы. Чтобы сконцентрировать ресурсы на борьбе с Китаем вообще и за рынки Юго-Восточной Азии в первую очередь. Но уйти можно будет не раньше, чем прекратится война на Украине.



Выход действующего президента США из выборов принципиально меняет ситуацию именно по Украине, которая давно уже есть чисто американский проект в формате "Украина-не-Россия". А непосредственно с 2014 года – проект конкретно Джозефа Байдена, сначала в качестве вице-президента, а потом президента, и уже в формате "Украина-анти-Россия". Теперь самому же Байдену в оставшиеся полгода категорически необходимо успеть остаться в Истории миротворцем, форсируя организацию мирной конференции. И уж тем более стряхнуть с себя неудачу байденовской "анти-России" постарается даже действующая администрации, не говоря уже о приходящей.



Теперь в "принуждении" и Украины, и России к миру заинтересованы все мировые игроки, - соревнуясь, у кого быстрее получится. Какие карты есть у Китая, это отдельная тема. У США же, привыкших только повелевать, на руках лишь один козырь, причем двусторонний: для Киева это угроза прекращения военных поставок, для Москвы – угроза их наращивания. Ну и попытка оттянуть Россию от Китая в обмен на преференции.



Не мира, не войны, а армию – не распускать



Не факт, что приход Трампа сыграет на сторону Путина, наоборот, он попытается предельно ожесточить торг. Но чем нахрапистее станет действовать республиканская администрация, тем очевиднее будет исчерпанность ресурса сопротивления в самой Украине, как и исчерпанность ресурса поддержки со стороны Евросоюза.



Также не факт, что согласие Запада на начало мирного урегулирования и восстановление отношений отзовется немедленным встречным движением России. Не факт, что шанс прекращения военных действий до зимы так уж безальтернативен для Кремля, а угроза продления войны на 2025 год так уж неприемлема.



Ультиматум Рябкова-Путина насчет НАТО назад не отозван, а задача лишения Украины выхода к Черному морю, как и выход России в Приднестровье, остаются в стратегическом наборе.



Впрочем, есть и вполне работающий аргумент в пользу прекращения боевых действий – для подготовки и проведения выборов нового президента и новой Верховной Рады, а также референдума по новой Конституции. Война – она хотя и из последних сил, но консолидирует украинскую власть и украинское общество вокруг украинской мечты-идеи. Тогда как мир сам по себе, да еще на фоне электоральной борьбы, разнесет внутриукраинскую консолидацию надежнее ФАБов с "Искандерами". Кроме стандартной склоки между разными политическими группировками, между "фронтовиками" и "тыловиками", непримиримый раскол произойдет между той части украинского политикума и электората, которая признает реалии и сочтет за благо принять российский ультиматум, не доводя его до полного усугубления, и той частью, которая, наперекор всему, продолжит верить и руководствоваться мечтой-идеей.



Процесс небыстрый, но похоже, ситуация будет неуклонно идти к самому тяжелому испытанию для украинской национальной государственности … предоставлению ей реальной независимости. Самостийная Украина останется существовать в нейтральном статусе, возможно, отрезанной от портов, на очень плодородных землях и с неплохой промышленностью, но … переданными за долги под внешнее управление. Моральная и экономическая катастрофа дополнится демографической, внутри новой Руины будут кипеть обида и ненависть к москалям, но … без возможности продать кому-то в Европе этот товар.



Точно также процесс определения дальнейшей судьбы Украины является испытанием и для России. Ведь это – та историческая территория, которая была завоевана и освоена ценой величайших жертв и усилий, уступать хотя бы ее пядь историческим противникам – недопустимо. Разодранная, униженная, озлобленная и разоренная Украина – категорически невыгодна России. Как в равной степени невыгодно брать на себя полную ответственность за ее восстановление и наведение порядка.



Европа, кстати сказать, оставляемая без попечения США, остается без выстроенной над нею институциональной крыши в виде Евросоюза и НАТО, а это отменяет саму суть войны за Украину. Суть, заключающуюся в том, удастся ли НАТО сохранить за собой, пусть в самом урезанном виде, плацдарм для размещения ракет средней дальности, с минимальным подлетным временем до Москвы и даже до Урала. Или Москве удастся не пустить НАТО даже на клочок украинской территории. А коль скоро сам Северо-Атлантический блок без американской крыши теряет смысл существования, сами собой реализуются и ультиматум Рябкова-Путина, и задачи СВО.



Худой мир после доброй ссоры



Европа, предоставляемая Трампом сама себе (да и администрации Харрис придется пойти тем же путем) возвращается в привычное историческое качество: соперничества более десятка национальных и трех-четырех имперских проектов. А после того, как ЕС и НАТО трансформируются в набор сотрудничающих-конкурирующих политико-экономических и военных блоков, почти для всех них настанет необходимость переводить отношения с Россией из формата конфронтационного в договорной формат. В самом деле, речи об экспансии на Восток за новым "жизненным пространством" не идет, равно как и России ничего больше от Европы, кроме прохода на Калининград и беспрепятственного судоходства по Балтике, не требуется. Зато обе стороны объективно заинтересованы в восстановлении обмена энергетических ресурсов на европейские товары и технологии.



Нейтральная Украина в такой новой конфигурации окажется мостом между Евразийским союзом и тем набором, в который трансформируется нынешний ЕС. Имея от этого собственный смысл и выгоду. Тем более, что восстанавливать ее и поддерживать будут со всех сторон.



Однако поддержка будет ориентирована на недопущение худшего, всерьез заходить на депрессивную территорию и брать на себя ответственность за ее жителей охотников будет мало. Украина, в свою очередь, будет подпитывать свою национальную идею обидой на всех своих соседей, убеждением, что ее беды не только от России-агрессора, но и от предавших ее поляков, немцев, англичан и далее по списку. И чем больше будет приходить внешней помощи, тем сильнее будут обиды и претензии, что этого слишком мало.



И это ответственнейший выбор для России: сумеет ли она так восстановить свою Европейскую "окраину", чтобы сделать ее частью общего экономического пространства со вписанным в евразийский менталитет населением.



Все это может определиться как раз где-нибудь к 2029 году, и в таком формате украинская национальная идея тоже может найти свое место в пост-однополярном мире. Не будем утверждать, что именно так и будет. Зато точно известно одно: так, как обозначено в нынешней украинской мечте-идее не будет точно.



Часть вторая – мечта казахская

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https://zonakz.net/2024/07/31/raskol-2025-i-obraz-budushhego-2029/ Источник - zonakz.net

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