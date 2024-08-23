|Как сын муллы стал главой Союза композиторов Таджикистана (история жизни Шарофиддина Сайфиддинова)
13:23 25.08.2024
Строгий, добрый и увлеченный музыкой. Памяти Шарофиддина Сайфиддинова
Анна Мифтахова, Asia-Plus
Сегодня, 24 августа Народному композитору Таджикистана, лауреату Государственной премии имени А. Рудаки Шарофиддину Сайфиддинову исполнилось бы 95 лет.
Он посвятил свою жизнь служению музе и написал свое первое произведение о любви к матери, еще будучи ребенком. Без труда поступил в Московскую консерваторию, а вернувшись на родину, основал Академию музыкального искусства в Худжанде. Его произведения до сих пор звучат на сцене театра оперы и балета, а по небольшим пьесам дети музыкальных школ осваивают фортепиано.
По случаю дня рождения "Азия-Плюс" поговорила с сыном композитора Камолиддином Сайфиддинзода, который в настоящее время возглавляет Таджикский государственный академический театр оперы и балета им. С. Айни.
Отец и сын
Сын священнослужителя
Шарофиддин Сайфиддинов родился в Худжанде 24 августа 1929 года в семье мулло Сангина – одного из просвещенцев и руководителей городской мечети.
Мать была домохозяйкой, и предпосылок к появлению музыканта в семье не было. Однако мальчик с детства тянулся к музыке и часто пел, выполняя домашние дела, а его брат Мухиддин тяготел к литературе и впоследствии стал талантливым поэтом и писателем. Когда они стали взрослыми, братья неоднократно сочиняли совместные произведения.
Мулло Сангин, наблюдая природные способности Шарофиддина и его страсть к музыке, всячески способствовал их развитию и отдал сына в музыкальную школу. Когда мальчику было 13 лет, началась Великая отечественная война и для граждан всего Советского союза наступили тяжелые времена - повсюду царил голод, а лучшие сыны государства уходили на войну.
Трудно было и семье Сайфиддиновых, и приходилось питаться жмыхом, чтобы выжить.
Первая композиция и отъезд в Москву
Свою первую композицию Шарофиддин Сайфиддинов написал еще в школе, и посвятил любимой маме. В ней он постарался выразить всю свою любовь и нежность, и когда впервые исполнил в кругу семьи, мама была тронута до слез. Впоследствии он исполнял песню на всех семейных праздниках, восхищая многочисленных гостей.
С раннего детства Сайфиддинов был настолько увлечен музыкой, что хотел связать свою жизнь только с ней. Он много сочинял, пел, танцевал и выражал свои мысли и чувства в творчестве. Учителя очень хвалили его и прочили большое будущее, а когда приехали преподаватели московских и ленинградских вузов и узнали о талантливом юноше, то порекомендовали поступить в консерваторию Москвы.
В 1948 году Сайфиддинов с легкостью поступил в Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского и попал в класс к маэстро Владимиру Фере, а параллельно учился на теоретико-композиторском факультете.
В 1952 году он приехал в Душанбе и устроился преподавателем в Таджикский институт искусств, а в 1960-м был назначен директором Душанбинского музыкального училища. Параллельно молодой Шарофиддин получил образование по классу композиции в Ташкентской консерватории, которую окончил в 1962 году и сразу стал председателем Союза композиторов Таджикской ССР. На этом посту он пробыл более 20 лет.
Впоследствии Шарофиддин Сайфиддинов основал Академию музыкального искусства в родном Худжанде (сегодня факультет искусств Худжандского госуниверситета).
Строгий учитель и отец
У профессора Сайфиддинова были сотни учеников, но среди самых известных – нынешний председатель Союза композиторов Амирбек Мусозода, который, как вспоминает Камолиддин, часто приходил в их дом и часами занимался у отца.
"У папы было любимое выражение, знакомое многим композиторам Таджикистана: "Не делайте все с бухты-барахты!". Он считал, что все нужно делать основательно, тщательно, и профессионально или не делать вообще", - говорит Камолиддин Сайфиддинзода.
Шарофиддин Сайфиддинов мечтал, чтобы все шестеро его детей стали профессиональными музыкантами. Поэтому в доме были три фортепиано и рояль, которые звучали ежедневно по много часов.
С раннего детства дети занимались музыкой и соблюдали свод дисциплинарных правил, установленных отцом и специализированной школой.
У них не было времени играть во дворе с другими детьми, ведь после школы они по 5-6 часов проводили за игрой на фортепиано.
Амирбек Мусозода и Шарофиддин Сайфиддинов
Творчество
Важное место в творческой деятельности Шарофиддина Сайфиддинова занимала вокально-симфоническая музыка, среди которой выделяются такие произведения, как: "Осторожно, Сталинград!", "Путь к мавзолею" и "Песня сердца", несшие в себе глубокие мысли гражданского общества тех годов.
Среди оперных произведений, написанных пером маэстро, особенно выделяется национальная опера "Пулат и Гулру", представленная весной 1957 года публике Большого театра в Москве в рамках декады таджикской литературы и искусства.
По мнению критиков, она отразила профессионализм, широту мышления и глубокое знание композитором музыкальной драматургии и публика приняла ее с восторгом. В союзных СМИ появилось множество положительных отзывов, в том числе от гостей – иностранных музыкантов.
Другими значимыми работами в данном жанре являются оперы "Рудаки" и "Айни", которые многократно ставились в таджикском театре оперы и балета.
Также Сайфиддинов активно работал над созданием песен, романсов и других композиций малого формата, а его произведения для учебных пособий по фортепиано до сих пор звучат во всех музыкальных школах страны.
Писал он музыку и для кино, которую можно услышать в фильмах "Зумрад", "Человек меняет кожу", "Под пеплом огонь", "Дороги бывают разные", "Звезда в ночи" и "Четверо из Чорсанга".
Но самой известной его работой, принесшей Сайфиддинову славу и известность, стала патриотическая песня "Республикаи ман" (Моч республика), написанная к 40-летию Таджикской ССР.
За успехи в области музыкального искусства и плодотворную деятельность Шарофиддин Сайфиддинов был награжден орденами и медалями "Трудового Красного знамени", "Знак почета", "За трудовое отличие", "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина", грамотами ЦК ВЛКСМ, а также удостоен почетного звания Заслуженного деятеля искусств Таджикской ССР. Он лауреат Государственной премии имени Рудаки.
Личная жизнь
"Когда отцу пришло время жениться, друзья посоветовали ему сходить в Мединститут и присмотреться к одной студентке-отличнице, которая к тому же была комсомолкой и красавицей. Однако, придя туда, он встретил нашу маму Омину, которая сразу запала в его сердце. Вскоре они поженились и родились мы", – рассказывает Камолиддин.
Шарофиддин и Омина
Кстати, под влиянием страсти супруга к музыке, Омина оставила мечты о медицинской карьере и поступила в музыкальное училище. Впоследствии она преподавала в музыкальной школе П.И. Чайковского.
Свободного времени у Шарофиддина Сангиновича практически не было, и очень часто он допоздна задерживался на работе. Но когда оно появлялось – посвящал его жене и детям. В теплое время года он вывозил семью на дачу Союза композиторов, но и там до вечера уединялся и творил.
Дисциплина должна быть во всем
Шарофиддин Сайфиддинов всегда был очень дисциплинированным человеком, и каждый день расписывал по минутам. Например, чтобы не произошло, семья ужинала ровно в 6 часов вечера, обсуждая прожитый день. По словам Камолиддина, это было неким ритуалом, который никто не имел право нарушить.
"Я думаю, что именно благодаря строгости отца и высоким требованиям к нам – детям, мы многого добились в жизни. Потому что в этом мире ничто не приходит просто так и надо много трудиться, – рассказывает Сайфиддинзода – С ранних лет мы участвовали в культурных мероприятиях, а частыми гостями нашего дома были его коллеги. Он всегда приглашал к нам приезжих музыкантов и композиторов, и мы сидели с ними за одним столом".
Сайфиддинов считал, что его детям необходимо заводить полезные связи с раннего возраста, и действительно, они очень пригодились Камолиддину, ставшему директором академического театра. Благодаря этому сегодня он приглашает в театр артистов со всего мира, не забывая проявить настоящее таджикское гостеприимство в своем доме.
Последние годы жизни
Последние 10 лет жизни композитор жил в доме сына Камолиддина, поэтому они много беседовали об академическом искусстве и культуре, размышляя, что нужно сделать для их развития и популяризации.
"Он всегда говорил, что главное в театре – это укомплектованный симфонический оркестр. Тогда я не был директором, но совместно с ним подготовил программу для развития театра. Меня назначили спустя несколько лет после его ухода, и я готов сказать, что реализовал наставления отца на 50-60%. Папы нет в живых, но я чувствую его направляющую руку и поддержку", – говорит Камолиддин Сайфиддинзода.
Дети Шарофиддина Сайфиддинова пошли по стопам отца: старший сын Джамолиддин стал известным пианистом и композитором, дочь Джамиля руководит кафедрой общего фортепиано в Национальной консерватории им. Т. Сатторова, Камолиддин является действующим директором театра оперы и балета им. С. Айни, а младшие также стали творческими людьми.
Бехруз Сайфиддинзода, Денис Мацуев и Камолиддин Сайфиддинзода
Внуки тоже завоевали авторитет: Бехруз заведует кафедрой специального фортепиано в консерватории им. Т. Сатторова, Далер – абсолютный чемпион мира и Азии по таэквон-до, а Аниса активно помогает отцу Камолиддину в популяризации академического искусства, постоянно подкидывая креативные идеи.
Тяжелая болезнь унесла жизнь легендарного таджикского композитора Шарофиддина Сайфиддинова 24 декабря 2015 года, когда ему было 86 лет. Но его родные, коллеги и ученики с любовью и уважением хранят память о нем, а со сцены театра оперы и балета продолжают звучать его композиции.