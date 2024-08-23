Как сын муллы стал главой Союза композиторов Таджикистана (история жизни Шарофиддина Сайфиддинова)

13:23 25.08.2024

Строгий, добрый и увлеченный музыкой. Памяти Шарофиддина Сайфиддинова



Анна Мифтахова, Asia-Plus



Сегодня, 24 августа Народному композитору Таджикистана, лауреату Государственной премии имени А. Рудаки Шарофиддину Сайфиддинову исполнилось бы 95 лет.



