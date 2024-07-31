Союз журналистов и Минцифры Казахстана выступили в защиту Павла Дурова

16:01 25.08.2024

Союз журналистов Казахстана обратился к властям Франции в связи с задержанием Павла Дурова



Союз журналистов Казахстана обратился к властям Франции с призывом обеспечить соблюдение основных прав и свобод Павла Дурова и провести объективное расследование по данному делу, сообщает Zakon.kz.

В организации пояснили, что задержание основателя Telegram вызвало обеспокоенность среди всех, кто борется за свободу, демократию и принципы свободы слова.



"Важно учитывать, что в ряде стран, где официально зарегистрированные независимые демократические СМИ регулярно сталкиваются с преследованиями или вовсе прекращают существование, где регулярно практикуются блокировки интернет-сайтов, Telegram, созданный Павлом Дуровым, в настоящий момент является чуть ли не единственным источником донесения до общественности объективной и достоверной информации, свободной от цензуры", – говорится в обращении.

В организации напомнили, что в 2018 году Дуров стал лауреатом премии Союза журналистов Казахстана именно за свою принципиальную позицию против цензуры, и его арест может негативно отразиться на свободе слова и правах человека в развивающихся странах с хрупкой демократией.



"Франция исторически является оплотом и флагманом демократии для всего свободного мира, и потому Союз журналистов Казахстана выражает надежду на объективное расследование, итогом которого будет справедливое и гуманное решение, отвечающее интересам демократии", – добавили в Союзе.

Ранее СМИ Франции сообщили, что задержанный вечером 24 августа в парижском аэропорту основатель Telegram Павел Дуров собирался провести в столице Франции минимум один день и поужинать в Париже.



Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.



Андрей Дюсупов



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КазТАГ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев вслед за Союзом журналистов Казахстана поддержал основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, передает корреспондент агентства.



"Хочу выразить поддержку Павлу Дурову и команде Telegram в связи с недавними событиями. В субботу стало известно о задержании Павла французскими властями по обвинению в отсутствии модерации контента и отказе сотрудничать с правоохранительными органами", - сообщил Мадиев на своей странице в Facebook.



От лица министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан министр подчеркнул, что у них сложился положительный опыт взаимодействия с командой Telegram.



"Мы не раз успешно и оперативно решали вопросы, связанные с утечкой персональных данных, борьбой с наркотрафиком и пресечением других незаконных действий в мессенджере. Команда Telegram всегда демонстрировала готовность к сотрудничеству ради обеспечения безопасности граждан, при этом оставаясь верной своим принципам защиты конфиденциальности и свободы слова", - сказано в сообщении.



Также министр отметил, что Telegram является самым популярным мессенджером в Казахстане.



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"В Казахстане Telegram - самый популярный мессенджер, которым пользуются более 12 млн человек, что подчеркивает его значимость для нашего общества. Мы понимаем важность сохранения баланса между безопасностью и свободой в цифровом пространстве и готовы продолжать конструктивное сотрудничество с Telegram", - говорится в сообщении.



Вместе с тем он поблагодарил команду Дурова за искреннюю заинтересованность в развитии детей.



"Кроме того, в свой прошлый визит в Казахстан Павел Дуров стал одним из попечителей проекта "IQanat", направленного на поддержку казахстанских сельских детей, выделив 12 грантов на сумму $365 тыс. Он не просто выделил деньги, но и лично участвовал в изучении учебного процесса, отборе детей, ознакомился с их биографиями и успеваемостью школьников. Я благодарен команде Павла за неравнодушие и искреннюю заинтересованность в развитии детей. Надеемся на скорейшее разрешение этой ситуации", - заключил Мадиев.