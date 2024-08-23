Брак по расчету: Кто в СНГ реально друг России, а кто - ситуативный попутчик, - СП

16:09 25.08.2024

Почему Москва не в состоянии жестко контролировать постсоветское пространство

Дмитрий Родионов



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Всеволод Шимов Сергей Прокопенко



Казахстан проводит "сбалансированную и миролюбивую внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права", заявил министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу.



Таким образом он ответил на критику со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко, который обвинил Казахстан в "нечестном отношении к России". Нуртлеу призвал Минск объективно оценивать позицию Астаны "в отношении текущих процессов".



По его словам, Астана твердо убеждена, что "все разногласия между государствами должны решаться политическими и дипломатическими путями", а выработанный главой государства внешнеполитический курс страны в нынешних геополитических условиях доказал свою эффективность.



Ранее Лукашенко раскритиковал внешнюю политику нескольких постсоветских республик: "Мы (Белоруссия) не начинаем юлить, как некоторые наши постсоветские государства: от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать. Так дело не пойдет. Давайте будем вместе! Это время недалеко, когда придете еще к той же России и будете просить поддержки и помощи".



Лукашенко напомнил, что, когда "в Казахстане что-то случилось", подразумевая массовые беспорядки в республике в январе 2022 года, страна обратилась за помощью "не к Китаю, Индии или Пакистану", а к России и Белоруссии.



По сути, Лукашенко прав, но сам-то он разве не играл в "многовекторность"? Есть ли у нас настоящие друзья, или нами и впрямь только пользуются?



- Стоит прямо заявить, что внешнеполитическая ситуация на постсоветском пространстве для нашей страны и союзной нам Белоруссии очень сложная, - говорит доцент кафедры всеобщей истории НИУ "БелГУ" Сергей Прокопенко.



- Все страны поставлены в такое положение, что они вынуждены лавировать между различными центрами силы. Россия, Китай, США и их союзники имеют определенные интересы и проводят работу по укреплению своих позиций в бывших советских республиках.



"Осторожная" позиция бывших советских республик по отношению к России и Белоруссии складывается из-за неуверенности политических элит этих государств в окончательной победе России в противостоянии с Западом. При этом они не могут выступить открыто на стороне США и их союзников, так как это обозначило бы разрыв отношений с нашей страной, что отразилось бы в первую очередь на экономике этих государств.



Безоговорочная победа России элитам этих государств тоже не нужна. Это бы чрезмерно усилило позиции России на международной арене и привело бы к увеличению давления со стороны Российской Федерации на них.



"СП": А сам Лукашенко достаточно надежный союзник? Или лишь поневоле - когда кроме как дружить с Москвой ничего не остается?



- Действительно, Минску ничего не остается, как дружить с Москвой. Поле политических маневров для Лукашенко сужено. Но даже в этих условиях мы видим, что Александр Григорьевич пытается проводить независимую политику. Он часто делает неоднозначные заявления и предпринимает нелогичные, с точки зрения союзнических отношений с РФ, действия.



"СП": Насколько нас могут устроить объяснения Астаны? А как с членством в ОДКБ сочетается покупка оружия у стран НАТО и совместные с ними учения?



- Объяснение политики Казахстана логично и понятно. Политика многовекторности за основу внешнеполитических отношений была принята еще в нулевые годы XXI в. во многих государствах постсоветского пространства. Наибольшую актуальность она получила в настоящее время. Период нестабильности с труднопрогнозируемым результатом.



Что мы хотим от Казахстана, если руководство нашей страны даже не попыталось ударить по рукам своих "многовекторных" соседей. Если Россия позволяет нарушать договоренности государствам постсоветского пространства, они это будут делать.



"СП": На фоне такого поведения союзников есть ли смысл удивляться поведению Грузии, Азербайджана, Узбекистана? Можем ли мы с ними на что-то рассчитывать?



- Вот как раз в отношениях с этими государствами у нас наметилась позитивная динамика. Из откровенно враждебной или нейтральной позиции они переходят к нейтральной и союзной соответственно.



Эти государства имеют не совсем позитивный опыт взаимоотношений с США и их союзниками. К ним пришло осознание, что нельзя рвать связи с Россией и тем более враждовать. Необходимо шаг за шагом выстраивать взаимовыгодные отношения. Это сложная и долгая работа.



Полагаю, что почти все бывшие советские республики с крайних точек взаимоотношений с Россией (вражды или союзничества) сдвигаются в сторону медиальных показателей.



"СП": Какой должна быть политика России на постсоветском пространстве, чтобы потом не удивляться - мы-де им помогаем-помогаем, а они нас вона куда послали…



- Политика России должна быть понятной элитам соседних стран. Россия должна четко обозначать свои цели, задачи и приоритеты в этих отношениях. Руководство нашей страны обязано следить за исполнением своих обязательств по отношению к государствам постсоветского пространства и за исполнениями их обязательств по отношению России.



Реальные рычаги влияния на ситуацию у РФ появятся только после победного завершения противостояния с Западом. Мы заметим изменения, как только станет очевидно, что США и их союзникам не избежать поражения. Подождем.



- Здесь возникает другой вопрос - является ли такая многовекторность честной в рамках ЕАЭС, ОДКБ и других интеграционных форматов? - говорит советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.



- Фактически многовекторность блокирует интеграционные процессы и делает союзничество того же Казахстана весьма условным.



"СП": А к чему все эти упреки? У Минска есть реальное недовольство Астаной? Или ему вот прямо обидно за Россию стало?



- Подобные призывы сплотиться Лукашенко озвучивает регулярно, это обычная часть его внешнеполитической риторики. Ну и в данном случае это был неплохой повод подчеркнуть, что Белоруссия выполняет свои союзнические обязательства в полной мере.



"СП": А сам Лукашенко-то? Не потому ли самый близкий друг, что выбора нет?



- До 2020 года Белоруссия действительно проводила многовекторную политику, во многом аналогичную той, что проводит Казахстан. Но, думаю, события последних четырех лет в достаточной мере продемонстрировали ошибочность того курса, и в Минске сделали соответствующие выводы.



Нужно также понимать, что Белоруссия как непосредственный сосед ЕС находится под гораздо более жестким западным давлением, чем Казахстан, у которого поле для внешнеполитического маневрирования гораздо шире.



"СП": А эта дружба она как-то развивается или скорее номинальна? Ранее Лукашенко утверждал, что у него нет разногласий с Путиным по интеграции стран. А она продолжается вообще, или все забыли? То, о чем мечтали 29 лет назад (де-факто одно государство) явно не достигнуто. Что там с пресловутыми дорожными картами?



- Безусловно, о том уровне интеграции, который предполагался договором о создании Союзного государства 1999 года, речь сейчас не идет. Тем не менее уровень интеграции между РФ и РБ наиболее высокий на постсоветском пространстве. Прозрачная граница, равные права граждан, упрощенные процедуры трудоустройства - все это вполне реальные вещи. Белоруссия активно развивает сотрудничество с российскими регионами, белорусские предприятия участвуют в проектах импортозамещения.



Конечно, можно сказать, что это лишь точечные проекты, а решения о системном, качественном углублении интеграции нет. Но, повторюсь, на постсоветском пространстве белорусско-российские отношения - это наиболее продвинутый формат интеграции.



"СП": Бывшие союзные республики ведут себя так, как считают выгодным. Для них некие моральные обязательства перед Россией особой роли не играют. Это как-то можно исправить?



- Россия полностью игнорирует инструментарий "мягкой силы", направленный на формирование пророссийских элит и общественного мнения в постсоветских странах. И этот идеологический вакуум вполне естественно заполняют другие игроки - тот же ЕС, Турция или даже Китай. К чему это приводит, мы видим на примере Украины, когда, казалось бы, самая близкая России в культурно-историческом плане страна за считанные годы превратилась в оплот русофобии.