33 года украинской незалежности, или "Путь Мазепы", - Егор Волков

17:47 25.08.2024

25.08.2024 | ЕГОР ВОЛКОВ



Ему следовали все без исключения президенты постсоветской Украины



Ежегодно 24 августа Украина отмечает День незалежности (независимости). В этом году исполняется 33 года с той даты, когда на своем заседании Верховный Совет УССР (Украинской Советской Социалистической Республики, которая была составной частью Советского Союза) принял Акт провозглашения независимости Украины.



Сейчас уже и не вспоминают, что произошло это уже после того, как в Москве провалилась попытка политического руководства СССР сберечь единое союзное государство. Уже 22 августа 1991 г. стало ясно, что ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению) не смог реализовать свои намерения и самораспустился, а его члены были арестованы.



Если бы ГКЧП в августе 1991-го удалось взять власть в руки, то Верховный Совет УССР 24 августа принял бы решение в поддержку сохранения единого советского государства. Но "не так сталося, як гадалося", как говорят украинцы.



Стоит отметить, что текст Акта от 24 августа 1991 г. очень короток и фактически лишь провозглашает независимую Украину в существующих административных границах УССР, а также указывает на применимость исключительно законодательства Украины, открещиваясь таким образом от законодательства СССР.



Однако самое интересное в том, что Акт является реализацией и базируется на Декларации о государственном суверенитете, принятом годом ранее (16 июля 1990) все тем же Верховным Советом УССР в процессе "парада суверенитетов" бывших советских республик. Текст этой Декларации гораздо шире, и я бы даже сказал, полезнее для понимания того, на каких условиях Украина обязалась существовать на международной арене.



Именно поэтому хотелось бы обратить внимание на ту ее часть (IХ "Внешняя и внутренняя безопасность"), где изложены те пункты, которые на протяжении своего дальнейшего существования нарушала Украина и которые в итоге и привели ее к печальному финальному этапу своего существования.



В этих пунктах указано, что Украина (на тот момент еще УССР) "торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках и придерживается трех неядерных принципов: не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия".



К слову, замечу, что после развала СССР на территории Украины находилось около трети ядерного оружия Советского Союза, а именно: 1700 ядерных боеголовок, установленных на 176 межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) и 38 тяжелых бомбардировщиках. Таким образом, на 1991 год ядерные силы получившей независимость Украины были третьими в мире (после РФ и США). К счастью для всего мира, в течение следующих 5 лет все ядерное оружие было вывезено в Россию, а США профинансировали уничтожение всех подземных шахт МБР на территории Украины.



Невзирая на заявленную внеблоковость и нейтральность, последующие годы своей независимости Украина все больше развивала и продвигала отношения с военным блоком НАТО по принципу "дайте воды напиться, а то так есть хочется, что переночевать негде". При этом никто и не вспоминал, что страна в своих основополагающих документах обязалась быть постоянно нейтральной и не вступать ни в какие военные блоки. Именно так, год за годом, чередуя планы, программы и хартии сотрудничества с НАТО, Украина выбивала кирпичи из самого основания своего государства.



При этом все украинские президенты всегда обещали и клялись избирателям в одном, а делали совершенно противоположное.



Кравчук, в 1991-м обещавший 12 миллионам (хотя по факту их было большинство) русских соотечественников, что "не будет допускаться насильственная украинизация русских", а также официальный статус русского языка. Став президентом, он проявил себя еще большим украинским националистом, чем сам Бандера.



Кучма, в 1994-м обещавший возобновление взаимовыгодных экономических связей с Россией и предоставление русскому языку статус второго официального. Став президентом, он написал книгу "Украина – не Россия" и в 1999 г. перевез останки гетмана войска запорожского Ивана Мазепы из Румынии на Украину. Выглядело очень символично, как президент, предавший своих избирателей, перезахоранивает прах гетмана Мазепы, предавшего своего российского царя Петра I во время Северной войны.



Ющенко, в 2004 г. обещавший русскоязычным избирателям, что "право выбора языка общения – это исключительное право человека" и говоривший "я сам не ворую и другим не дам воровать". Став президентом, он развел в украинской власти кумовство, поставлял оружие Грузии перед войной 2008 г., был замешан в коррупционных схемах перепродажи российского газа, а также "подарил" Румынии часть газоносного шельфа в Черном море.



Янукович, в 2010 г. обещавший сделать русский язык вторым государственным и заявлявший, что Украина не будет вступать "ни в какой военный блок". Став президентом, он продолжил процесс евроинтеграции Украины, почти подписав осенью 2013-го Соглашение об ассоциации с ЕС, но отказавшись в последний момент, что спровоцировало очередной Майдан. Не сумев навести порядок в Киеве, Янукович сбежал с Украины, оставив страну националистам, которые рьяно принялись уничтожать русских.



Порошенко, в 2014-м обещавший за две недели завершить войну с восставшими регионами Донбасса, децентрализацию власти и защиту русского языка. Весь срок своего президентства он воевал с ДНР и ЛНР, бросив против них регулярную армию, а в 2019-м привнес в украинскую конституцию курс на членство в НАТО и ЕС.



Зеленский, последний (думаю, во всех смыслах) президент Украины, в 2019 г. обещавший прекратить войну в Донбассе и предоставить особый статус русскому языку в этом регионе, дававший предвыборные обещания о борьбе с коррупцией и избрании только на один президентский срок. Зеленский также ранее заявлял, что "русские и украинцы – братские народы", и выражал готовность "умолять на коленях" Президента Владимира Путина, чтобы не было "даже намеков на военный конфликт" между двумя странами. Став президентом с 73% голосов избирателей, он продолжил еще больше уничтожать русских в Донбассе, ускорил сближение Украины с НАТО, а на Мюнхенской конференции в феврале 2022 г. заявил, что Киев может пересмотреть решение об отказе от ядерного оружия. Именно это, как мне кажется, и стало последней каплей, уничтожившей фундамент Украины, заложенный в ее основополагающих документах, и привело в итоге к началу СВО. После чего Зеленский запретил сам себе любые переговоры с Путиным и стал "святее папы римского" в оголтелой русофобии и украинском национализме.



В итоге все украинские президенты без исключения прошли "путь Мазепы". Каждый из них приходил к власти, опираясь на граждан Украины, говоривших на русском и стремившихся жить в мирном сотрудничестве с Россией. После чего каждый из них предавал свои предвыборные обещания, своих избирателей и активно вел прозападную, русофобскую и националистическую политику.



Судя по всему, не судьба Украине быть независимой страной, потому что именно оголтелый национализм и предательства за 33 года незалежности привели страну в состояние выжженной степи русофобии, войны, разрыву территории и разделению людей "по живому", как это было в 1991-м, так и в 2014-м.



Очень надеюсь, что в скором времени 24 августа станет для украинцев обычной датой, а сама Украина трансформируется в Юго-Западный федеральный округ Российской Федерации.