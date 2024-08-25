 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 25.08.2024
18:19  Умер Главный конструктор российского ракетного комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга
18:16  Лидер "Коррозии металла" Сергей "Паук" Троицкий вновь решил выдвинуться на пост мэра Химок
17:47  33 года украинской незалежности, или "Путь Мазепы", - Егор Волков
16:09  Брак по расчету: Кто в СНГ реально друг России, а кто - ситуативный попутчик, - СП
16:01  Союз журналистов и Минцифры Казахстана выступили в защиту Павла Дурова
13:23  Как сын муллы стал главой Союза композиторов Таджикистана (история жизни Шарофиддина Сайфиддинова)
13:16  Раскол-2025 и образ будущего-2029, - Петр Своик

13:15  Сколько стоит носить рекомендуемую женскую одежду в Таджикистане? - Шахноз Ализода
13:08  Как США и Европа преследуют собственных граждан, поддерживающих Россию: Пять человеческих историй
13:06  Таджикское такси: хуже сервиса еще не придумали
13:03  Борьба с незаконной миграцией в России - профанация и имитация, - СП
13:02  В Туркменабате растет число детей-попрошаек
12:56  Как Камалу Харрис дрессируют перед президентством и когда в США ждут обвал фронта, - Виктор Бут
12:52  Шаманские методы борьбы с хаосом. Издана книга о культовых практиках сибирских посредников между мирами
12:16  В России вносят правки в миграционную политику. Как это отразится на мигрантах из Кыргызстана? - МИД КР
12:13  Резня в немецком Золингене. Террористом оказался игиловец из Сирии
11:27  Кто слил оборону Курска? Пора разобраться, - "Царьград"
10:17  Нетаньяху сообщил об уничтожении Израилем тысяч ракет "Хезболлы". Превентивными ударами
10:14  Американские выборы: политический футбол от мистера Уолца, - В.Малышев
09:18  Считать по нашему мы выпили немного... 35 детей потерялись в Караганде во время празднования Дня шахтера
08:58  Г-н Чалбаев продержался в кресле шефа управления банковского надзора Нацбанка Киргизии... 19 дней
08:51  Весь мир у нас на плечах..., - Иван Охлобыстин
07:34  Массированная атака по северу Израиля - более 300 ракет из Ливана
07:25  "Донецк, Луганск и Крым принадлежат НАТО" – премьер Литвы Ингрида Шимоните пообещала избавиться от "русни"
00:57  Франция взяла в заложники Павла Дурова
00:50  Россия и Китай хотят удвоить товарооборот к 2030 году
00:45  Боррель обрекает Украину на смерть, - В.Скачко
00:44  Подробности запрета УПЦ: Зеленский обозвал православную церковь "московскими чертями"
00:41  Ирфан Ульгер: Зеленский тратит западную помощь на предметы роскоши
00:13  ЕС официально готовит военных инструкторов на помощь Киеву, - Кристоф Б. Шильтц
Суббота, 24.08.2024
19:20  Риза Ташделен: в Африке научились противостоять западному неоколониализму
19:18  1814 год: как генерал Росс захватил и сжег Вашингтон (история), - Дм.Ростов
19:13  Саудовские шейхи теперь обеспечат Китай нефтью навсегда
19:07  Первые леди Азербайджана и Узбекистана в Ташкенте посмотрели коллекцию узбекских национальных костюмов
16:13  Путин заслушал доклад Герасимова о ... Курской области
14:03  Зеленский присвоил Сырскому звание генерала армии
12:06  Дмитрий Орехов: Запад всегда использует тех, кого приручает
11:47  Как гаитянцы изгнали Французских и Британских колонизаторов (уроки истории), - А.Замостьянов
11:46  Стыдно стало. Глава военной разведки Израиля признал вину за прорыв ХАМАС
11:43  У трагедии православия на Украине есть конкретное имя, - А.Полонский
11:42  Круче боксерского поединка: Камала Харрис ржет, Байден зажигает
11:38  Курская битва продолжается девятый десяток лет, - Ирина Алкснис
11:36  Индийский мир. Премьер Моди прошел в Киеве по дипломатическому канату, - Геворг Мирзаян
10:02  Патриарх Константинопольский – прямой соучастник попыток уничтожения Православия на Украине
09:52  Глава узбекской диаспоры Курска Исмаилов впал в панику
08:35  Коррупция в Казахстане: в отношении крупнейшего трейдера нефти Vitol ведут расследование
00:52  Кровавый Кантар: как США готовили войну в Казахстане, - Никита Мендкович
00:38  В Афганистане создали Комитет по борьбе с оспой обезьян
00:33  За нерадивость в работе уволены два зампреда Нацбанка Киргизии Куленбеков и Жакыпов
00:29  В Ботсване найден алмаз в 2492 карата! Президент Масиси его еле поднял
Пятница, 23.08.2024
23:50  ЦИК Киргизии зарегистрировала Аккула Бердиева депутатом Жогорку Кенеша
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
33 года украинской незалежности, или "Путь Мазепы", - Егор Волков
17:47 25.08.2024

25.08.2024 | ЕГОР ВОЛКОВ

Ему следовали все без исключения президенты постсоветской Украины

Ежегодно 24 августа Украина отмечает День незалежности (независимости). В этом году исполняется 33 года с той даты, когда на своем заседании Верховный Совет УССР (Украинской Советской Социалистической Республики, которая была составной частью Советского Союза) принял Акт провозглашения независимости Украины.

Сейчас уже и не вспоминают, что произошло это уже после того, как в Москве провалилась попытка политического руководства СССР сберечь единое союзное государство. Уже 22 августа 1991 г. стало ясно, что ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению) не смог реализовать свои намерения и самораспустился, а его члены были арестованы.

Если бы ГКЧП в августе 1991-го удалось взять власть в руки, то Верховный Совет УССР 24 августа принял бы решение в поддержку сохранения единого советского государства. Но "не так сталося, як гадалося", как говорят украинцы.

Стоит отметить, что текст Акта от 24 августа 1991 г. очень короток и фактически лишь провозглашает независимую Украину в существующих административных границах УССР, а также указывает на применимость исключительно законодательства Украины, открещиваясь таким образом от законодательства СССР.

Однако самое интересное в том, что Акт является реализацией и базируется на Декларации о государственном суверенитете, принятом годом ранее (16 июля 1990) все тем же Верховным Советом УССР в процессе "парада суверенитетов" бывших советских республик. Текст этой Декларации гораздо шире, и я бы даже сказал, полезнее для понимания того, на каких условиях Украина обязалась существовать на международной арене.

Именно поэтому хотелось бы обратить внимание на ту ее часть (IХ "Внешняя и внутренняя безопасность"), где изложены те пункты, которые на протяжении своего дальнейшего существования нарушала Украина и которые в итоге и привели ее к печальному финальному этапу своего существования.

В этих пунктах указано, что Украина (на тот момент еще УССР) "торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках и придерживается трех неядерных принципов: не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия".

К слову, замечу, что после развала СССР на территории Украины находилось около трети ядерного оружия Советского Союза, а именно: 1700 ядерных боеголовок, установленных на 176 межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) и 38 тяжелых бомбардировщиках. Таким образом, на 1991 год ядерные силы получившей независимость Украины были третьими в мире (после РФ и США). К счастью для всего мира, в течение следующих 5 лет все ядерное оружие было вывезено в Россию, а США профинансировали уничтожение всех подземных шахт МБР на территории Украины.

Невзирая на заявленную внеблоковость и нейтральность, последующие годы своей независимости Украина все больше развивала и продвигала отношения с военным блоком НАТО по принципу "дайте воды напиться, а то так есть хочется, что переночевать негде". При этом никто и не вспоминал, что страна в своих основополагающих документах обязалась быть постоянно нейтральной и не вступать ни в какие военные блоки. Именно так, год за годом, чередуя планы, программы и хартии сотрудничества с НАТО, Украина выбивала кирпичи из самого основания своего государства.

При этом все украинские президенты всегда обещали и клялись избирателям в одном, а делали совершенно противоположное.

Кравчук, в 1991-м обещавший 12 миллионам (хотя по факту их было большинство) русских соотечественников, что "не будет допускаться насильственная украинизация русских", а также официальный статус русского языка. Став президентом, он проявил себя еще большим украинским националистом, чем сам Бандера.

Кучма, в 1994-м обещавший возобновление взаимовыгодных экономических связей с Россией и предоставление русскому языку статус второго официального. Став президентом, он написал книгу "Украина – не Россия" и в 1999 г. перевез останки гетмана войска запорожского Ивана Мазепы из Румынии на Украину. Выглядело очень символично, как президент, предавший своих избирателей, перезахоранивает прах гетмана Мазепы, предавшего своего российского царя Петра I во время Северной войны.

Ющенко, в 2004 г. обещавший русскоязычным избирателям, что "право выбора языка общения – это исключительное право человека" и говоривший "я сам не ворую и другим не дам воровать". Став президентом, он развел в украинской власти кумовство, поставлял оружие Грузии перед войной 2008 г., был замешан в коррупционных схемах перепродажи российского газа, а также "подарил" Румынии часть газоносного шельфа в Черном море.

Янукович, в 2010 г. обещавший сделать русский язык вторым государственным и заявлявший, что Украина не будет вступать "ни в какой военный блок". Став президентом, он продолжил процесс евроинтеграции Украины, почти подписав осенью 2013-го Соглашение об ассоциации с ЕС, но отказавшись в последний момент, что спровоцировало очередной Майдан. Не сумев навести порядок в Киеве, Янукович сбежал с Украины, оставив страну националистам, которые рьяно принялись уничтожать русских.

Порошенко, в 2014-м обещавший за две недели завершить войну с восставшими регионами Донбасса, децентрализацию власти и защиту русского языка. Весь срок своего президентства он воевал с ДНР и ЛНР, бросив против них регулярную армию, а в 2019-м привнес в украинскую конституцию курс на членство в НАТО и ЕС.

Зеленский, последний (думаю, во всех смыслах) президент Украины, в 2019 г. обещавший прекратить войну в Донбассе и предоставить особый статус русскому языку в этом регионе, дававший предвыборные обещания о борьбе с коррупцией и избрании только на один президентский срок. Зеленский также ранее заявлял, что "русские и украинцы – братские народы", и выражал готовность "умолять на коленях" Президента Владимира Путина, чтобы не было "даже намеков на военный конфликт" между двумя странами. Став президентом с 73% голосов избирателей, он продолжил еще больше уничтожать русских в Донбассе, ускорил сближение Украины с НАТО, а на Мюнхенской конференции в феврале 2022 г. заявил, что Киев может пересмотреть решение об отказе от ядерного оружия. Именно это, как мне кажется, и стало последней каплей, уничтожившей фундамент Украины, заложенный в ее основополагающих документах, и привело в итоге к началу СВО. После чего Зеленский запретил сам себе любые переговоры с Путиным и стал "святее папы римского" в оголтелой русофобии и украинском национализме.

В итоге все украинские президенты без исключения прошли "путь Мазепы". Каждый из них приходил к власти, опираясь на граждан Украины, говоривших на русском и стремившихся жить в мирном сотрудничестве с Россией. После чего каждый из них предавал свои предвыборные обещания, своих избирателей и активно вел прозападную, русофобскую и националистическую политику.

Судя по всему, не судьба Украине быть независимой страной, потому что именно оголтелый национализм и предательства за 33 года незалежности привели страну в состояние выжженной степи русофобии, войны, разрыву территории и разделению людей "по живому", как это было в 1991-м, так и в 2014-м.

Очень надеюсь, что в скором времени 24 августа станет для украинцев обычной датой, а сама Украина трансформируется в Юго-Западный федеральный округ Российской Федерации.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724597220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов поручил повысить эффективность инструментов холдинга "Байтерек" по поддержке отечественных товаропроизводителей
- Государственный советник провел республиканское совещание по вопросам организации работы в сфере внутренней политики
- Делегация Казахстана во главе с первым заместителем Премьер-Министра Романом Скляром приняла участие в казахстанско-таджикском Инвестиционном форуме
- Казахстанские фермеры получат удешевленный сжиженный газ для зерносушилок
- Правительство окажет беспрецедентные меры поддержки инвесторам для строительства новых сахарных заводов
- МПС РК принят Приказ о введении временного запрета на вывоз лома и отходов черных металлов
- Заявление по соглашению ОПЕК+
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов вручил государственный флаг казахстанским спортсменам – участникам XVII Паралимпийских летних игр 2024
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  