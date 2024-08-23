Умер Главный конструктор российского ракетного комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга

18:19 25.08.2024

Умер главный конструктор ракетного комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Главный конструктор ракетного комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга скончался на 92-м году жизни, сообщил в воскресенье холдинг "Высокоточные комплексы".



"Всю трудовую жизнь Олег Иванович посвятил работе в коломенском КБ машиностроения, которое сегодня является частью холдинга "Высокоточные комплексы", - говорится в сообщении, опубликованном в его телеграм-канале.



Как отметили в холдинге, Мамалыга принимал участие в разработке вооружения и военной техники, в том числе первых советских ПТРК ("Шмель", "Малютка"), тактических ("Точка") и оперативно-тактических ракетных комплексов ("Ока", "Ока-У", "Искандер-М").



