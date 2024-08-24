В Краматорской гостинице прикопало ракетой съемочную группу Рейтер

00:01 26.08.2024

Один пропал без вести под завалами: Reuters сообщило об ударе по гостинице с иностранцами в Краматорске



Алексей Даничев



Один член команды Reuters, освещавшей военный конфликт на Украине, пропал без вести, а двое других были госпитализированы в больницу после удара по отелю в городе Краматорске. Об этом сообщили в агентстве 25 августа

Репортеры Reuters пострадали в результате ракетного удара по гостинице "Сапфир" в Краматорске (временно оккупирован ВСУ. - Ред.), еще один корреспондент находится под завалами. Всего там работали шесть членов съемочной группы, сообщили в агентстве.

В Reuters уточнили, что в субботу от ракетного удара "пострадал" краматорский отель "Сапфир", где остановились шесть человек из съемочной группы. Один из коллег агентства пропал без вести, еще двое были доставлены в больницу для лечения, сообщили журналисты.

"Еще трое коллег были найдены. Мы срочно ищем дополнительную информацию, работаем с властями в Краматорске и поддерживаем наших коллег и их семьи. Мы предоставим обновленную информацию, когда у нас будет больше информации", - уточнили в агентстве.

Очередной мишенью в городе стала гостиница - сейчас известно о двух раненых, еще один человек находится под завалами. Все трое пострадавших – журналисты, граждане Украины, США и Великобритании, сообщили в городской "администрации" оккупированного Краматорска.