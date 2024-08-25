Нетаньяху сыграл с "Хезболлой" на опережение, - Игорь Субботин

00:06 26.08.2024

25.08.2024



Израиль разбудил границу с Ливаном превентивной атакой

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Израиль и Ливан в очередной раз за это лето оказались на грани полномасштабных боевых действий. Последним поводом стал удар в ночь на 25 августа по югу Страны кедров, который совершен израильской авиацией. Правительство Биньямина Нетаньяху утверждает, что решило сыграть на опережение, получив разведданные, согласно которым группировка "Хезболла" намеревалась произвести мощный обстрел северных и центральных районов еврейского государства.



Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что за счет превентивного удара ей удалось минимизировать ущерб от атак "Хезболлы" и предотвратить широкий сценарий эскалации. По ее версии, "партия Аллаха" готовилась атаковать север и центр еврейского государства, в том числе крупные города с критически важными объектами разведки.



В ЦАХАЛ проинформировали, что в ночь на 25 августа десятки истребителей были подняты в воздух, чтобы уничтожить пусковые установки ливанской группировки, а также тысячи контейнеров со снарядами. Согласно заявлению израильских официальных лиц, "Хезболла" смогла начать массированную атаку, выпустив более чем 300 беспилотников и ракет. Однако большинство, как утверждается, не достигли своих целей.



Министр обороны Израиля Йоав Галант официально объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на 48 часов, а Нетаньяху созвал в Тель-Авиве чрезвычайное заседание правительства. Воздушное пространство над Израилем в первые часы после обмена ударами было закрыто, в результате чего рейсы были отложены до дальнейшего уведомления.



"Хезболла" выступила со своей версией произошедшего и заявила, что ей удалось завершить первый этап операции против Израиля в ответ на систематические убийства командиров высшего звена, в том числе недавнее покушение на одного из лидеров вооруженного крыла Фуада Шокра. В заявлении "партии Аллаха" говорится, что удары по израильским целям были нанесены "в назначенное время и со всех позиций". Вместе с тем функционеры шиитской группировки, которая входит в "ось сопротивления" – клуб лояльных Ирану государственных и негосударственных игроков, выступили с утверждением, что версия Израиля о проведении упреждающих действий и срыве трансграничных обстрелов "не соответствует действительности".



Группировка ХАМАС, против которой ЦАХАЛ до сих пор проводит сухопутную операцию в секторе Газа, поприветствовала удары ливанской "Хезболлы" по Израилю, назвав их "решительным и целенаправленным ответом". Многие члены "оси сопротивления" на протяжении последних месяцев обещали вступить в непосредственную конфронтацию с Израилем в случае, если тот усилит военное давление на Ливан. Однако на практике близкие к Ирану силы повели себя относительно сдержанно.



Выступая на заседании военно-политического кабинета, Нетаньяху заявил: "Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы защитить нашу страну и безопасно вернуть жителей севера в свои дома. Продолжаем придерживаться простого правила: тот, кто бьет по нам – мы бьем по нему". По его словам, с начала превентивной атаки силы ЦАХАЛ "уничтожили тысячи ракет, нацеленных на север". Военные, по его словам, пытаются предотвратить "многие другие угрозы и действует с большой силой – как в обороне, так и в нападении".



Несмотря на эскалацию на севере, Израиль отправил свою делегацию в Египет на переговоры по вопросу освобождения заложников в Газе. Делегация еврейского государства во главе с директором шпионского агентства МОССАД Давидом Барнеа приземлилась в Каире 25 августа. В ее состав также вошли руководитель Службы общей безопасности (ШАБАК) Ронен Бар и координатор по обмену заложников генерал-майор запаса Ницан Алон.



Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси вместе с тем поспешил предупредить, что открытие в Ливане нового фронта повлечет за собой новые последствия в сфере безопасности. "Текущая ситуация в регионе требует от мирового сообщества приложить все усилия, чтобы снизить напряженность на Ближнем Востоке и сдержать эскалацию, поскольку открытие нового фронта в Ливане будет нести с собой колоссальные риски", – заявил египетский лидер в ходе встречи в Каире с председателем Комитета начальников штабов ВС США Чарльзом Брауном.



Израильские наблюдатели отмечают сдержанный характер реакции со стороны "Хезболлы", что может означать неготовность группировки к разрастанию конфликта. Вопрос заключается в том, о каком развитии событий думает израильский премьер-министр. По словам официальных лиц, стагнирующая ситуация в секторе Газа и стратегическая неопределенность вокруг ожидающихся ударов Ирана дает Нетаньяху время для старта сухопутной кампании на границе с Ливаном.



Израильское мирное население возмущено тем, что северные районы, в значительной части эвакуированные с октября прошлого года, живут в отчуждении. "Даже если ЦАХАЛ уничтожил 6 тыс. ракет, это всего 3% арсенала террористов, – заявил глава регионального совета Верхней Галилеи Гиора Зальц, комментируя превентивные удары по "Хезболле". – Угроза нарастает с каждым днем. Реальная граница Государства Израиль отодвинута на 40 км к югу. Мы теряем север".



"Проблема в том, что нашей безопасностью не занимаются, – заметил, в свою очередь, председатель Форума приграничных районов Моше Давидович. – Если превентивный удар стал знаком смены курса, первым шагом к возобновлению нормальной жизни на севере, тогда есть причина для радости".