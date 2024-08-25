 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 26.08.2024
00:58  Адаму Кадырову вручили орден Кадырова
00:40  "Иранская ловушка". Атака "Хезболлы" на Израиль развязала руки Нетаньяху, - Л.Цуканов
00:06  Нетаньяху сыграл с "Хезболлой" на опережение, - Игорь Субботин
Воскресенье, 25.08.2024
18:19  Умер Главный конструктор российского ракетного комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга
18:16  Лидер "Коррозии металла" Сергей "Паук" Троицкий вновь решил выдвинуться на пост мэра Химок
17:47  33 года украинской незалежности, или "Путь Мазепы", - Егор Волков
16:09  Брак по расчету: Кто в СНГ реально друг России, а кто - ситуативный попутчик, - СП

16:01  Союз журналистов и Минцифры Казахстана выступили в защиту Павла Дурова
13:23  Как сын муллы стал главой Союза композиторов Таджикистана (история жизни Шарофиддина Сайфиддинова)
13:16  Раскол-2025 и образ будущего-2029, - Петр Своик
13:15  Сколько стоит носить рекомендуемую женскую одежду в Таджикистане? - Шахноз Ализода
13:08  Как США и Европа преследуют собственных граждан, поддерживающих Россию: Пять человеческих историй
13:06  Таджикское такси: хуже сервиса еще не придумали
13:03  Борьба с незаконной миграцией в России - профанация и имитация, - СП
13:02  В Туркменабате растет число детей-попрошаек
12:56  Как Камалу Харрис дрессируют перед президентством и когда в США ждут обвал фронта, - Виктор Бут
12:52  Шаманские методы борьбы с хаосом. Издана книга о культовых практиках сибирских посредников между мирами
12:16  В России вносят правки в миграционную политику. Как это отразится на мигрантах из Кыргызстана? - МИД КР
12:13  Резня в немецком Золингене. Террористом оказался игиловец из Сирии
11:27  Кто слил оборону Курска? Пора разобраться, - "Царьград"
10:17  Нетаньяху сообщил об уничтожении Израилем тысяч ракет "Хезболлы". Превентивными ударами
10:14  Американские выборы: политический футбол от мистера Уолца, - В.Малышев
09:18  Считать по нашему мы выпили немного... 35 детей потерялись в Караганде во время празднования Дня шахтера
08:58  Г-н Чалбаев продержался в кресле шефа управления банковского надзора Нацбанка Киргизии... 19 дней
08:51  Весь мир у нас на плечах..., - Иван Охлобыстин
07:34  Массированная атака по северу Израиля - более 300 ракет из Ливана
07:25  "Донецк, Луганск и Крым принадлежат НАТО" – премьер Литвы Ингрида Шимоните пообещала избавиться от "русни"
00:57  Франция взяла в заложники Павла Дурова
00:50  Россия и Китай хотят удвоить товарооборот к 2030 году
00:45  Боррель обрекает Украину на смерть, - В.Скачко
00:44  Подробности запрета УПЦ: Зеленский обозвал православную церковь "московскими чертями"
00:41  Ирфан Ульгер: Зеленский тратит западную помощь на предметы роскоши
00:13  ЕС официально готовит военных инструкторов на помощь Киеву, - Кристоф Б. Шильтц
Суббота, 24.08.2024
19:20  Риза Ташделен: в Африке научились противостоять западному неоколониализму
19:18  1814 год: как генерал Росс захватил и сжег Вашингтон (история), - Дм.Ростов
19:13  Саудовские шейхи теперь обеспечат Китай нефтью навсегда
19:07  Первые леди Азербайджана и Узбекистана в Ташкенте посмотрели коллекцию узбекских национальных костюмов
16:13  Путин заслушал доклад Герасимова о ... Курской области
14:03  Зеленский присвоил Сырскому звание генерала армии
12:06  Дмитрий Орехов: Запад всегда использует тех, кого приручает
11:47  Как гаитянцы изгнали Французских и Британских колонизаторов (уроки истории), - А.Замостьянов
11:46  Стыдно стало. Глава военной разведки Израиля признал вину за прорыв ХАМАС
11:43  У трагедии православия на Украине есть конкретное имя, - А.Полонский
11:42  Круче боксерского поединка: Камала Харрис ржет, Байден зажигает
11:38  Курская битва продолжается девятый десяток лет, - Ирина Алкснис
11:36  Индийский мир. Премьер Моди прошел в Киеве по дипломатическому канату, - Геворг Мирзаян
10:02  Патриарх Константинопольский – прямой соучастник попыток уничтожения Православия на Украине
09:52  Глава узбекской диаспоры Курска Исмаилов впал в панику
08:35  Коррупция в Казахстане: в отношении крупнейшего трейдера нефти Vitol ведут расследование
00:52  Кровавый Кантар: как США готовили войну в Казахстане, - Никита Мендкович
00:38  В Афганистане создали Комитет по борьбе с оспой обезьян
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Нетаньяху сыграл с "Хезболлой" на опережение, - Игорь Субботин
00:06 26.08.2024

25.08.2024

Израиль разбудил границу с Ливаном превентивной атакой
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Израиль и Ливан в очередной раз за это лето оказались на грани полномасштабных боевых действий. Последним поводом стал удар в ночь на 25 августа по югу Страны кедров, который совершен израильской авиацией. Правительство Биньямина Нетаньяху утверждает, что решило сыграть на опережение, получив разведданные, согласно которым группировка "Хезболла" намеревалась произвести мощный обстрел северных и центральных районов еврейского государства.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что за счет превентивного удара ей удалось минимизировать ущерб от атак "Хезболлы" и предотвратить широкий сценарий эскалации. По ее версии, "партия Аллаха" готовилась атаковать север и центр еврейского государства, в том числе крупные города с критически важными объектами разведки.

В ЦАХАЛ проинформировали, что в ночь на 25 августа десятки истребителей были подняты в воздух, чтобы уничтожить пусковые установки ливанской группировки, а также тысячи контейнеров со снарядами. Согласно заявлению израильских официальных лиц, "Хезболла" смогла начать массированную атаку, выпустив более чем 300 беспилотников и ракет. Однако большинство, как утверждается, не достигли своих целей.

Министр обороны Израиля Йоав Галант официально объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на 48 часов, а Нетаньяху созвал в Тель-Авиве чрезвычайное заседание правительства. Воздушное пространство над Израилем в первые часы после обмена ударами было закрыто, в результате чего рейсы были отложены до дальнейшего уведомления.

"Хезболла" выступила со своей версией произошедшего и заявила, что ей удалось завершить первый этап операции против Израиля в ответ на систематические убийства командиров высшего звена, в том числе недавнее покушение на одного из лидеров вооруженного крыла Фуада Шокра. В заявлении "партии Аллаха" говорится, что удары по израильским целям были нанесены "в назначенное время и со всех позиций". Вместе с тем функционеры шиитской группировки, которая входит в "ось сопротивления" – клуб лояльных Ирану государственных и негосударственных игроков, выступили с утверждением, что версия Израиля о проведении упреждающих действий и срыве трансграничных обстрелов "не соответствует действительности".

Группировка ХАМАС, против которой ЦАХАЛ до сих пор проводит сухопутную операцию в секторе Газа, поприветствовала удары ливанской "Хезболлы" по Израилю, назвав их "решительным и целенаправленным ответом". Многие члены "оси сопротивления" на протяжении последних месяцев обещали вступить в непосредственную конфронтацию с Израилем в случае, если тот усилит военное давление на Ливан. Однако на практике близкие к Ирану силы повели себя относительно сдержанно.

Выступая на заседании военно-политического кабинета, Нетаньяху заявил: "Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы защитить нашу страну и безопасно вернуть жителей севера в свои дома. Продолжаем придерживаться простого правила: тот, кто бьет по нам – мы бьем по нему". По его словам, с начала превентивной атаки силы ЦАХАЛ "уничтожили тысячи ракет, нацеленных на север". Военные, по его словам, пытаются предотвратить "многие другие угрозы и действует с большой силой – как в обороне, так и в нападении".

Несмотря на эскалацию на севере, Израиль отправил свою делегацию в Египет на переговоры по вопросу освобождения заложников в Газе. Делегация еврейского государства во главе с директором шпионского агентства МОССАД Давидом Барнеа приземлилась в Каире 25 августа. В ее состав также вошли руководитель Службы общей безопасности (ШАБАК) Ронен Бар и координатор по обмену заложников генерал-майор запаса Ницан Алон.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси вместе с тем поспешил предупредить, что открытие в Ливане нового фронта повлечет за собой новые последствия в сфере безопасности. "Текущая ситуация в регионе требует от мирового сообщества приложить все усилия, чтобы снизить напряженность на Ближнем Востоке и сдержать эскалацию, поскольку открытие нового фронта в Ливане будет нести с собой колоссальные риски", – заявил египетский лидер в ходе встречи в Каире с председателем Комитета начальников штабов ВС США Чарльзом Брауном.

Израильские наблюдатели отмечают сдержанный характер реакции со стороны "Хезболлы", что может означать неготовность группировки к разрастанию конфликта. Вопрос заключается в том, о каком развитии событий думает израильский премьер-министр. По словам официальных лиц, стагнирующая ситуация в секторе Газа и стратегическая неопределенность вокруг ожидающихся ударов Ирана дает Нетаньяху время для старта сухопутной кампании на границе с Ливаном.

Израильское мирное население возмущено тем, что северные районы, в значительной части эвакуированные с октября прошлого года, живут в отчуждении. "Даже если ЦАХАЛ уничтожил 6 тыс. ракет, это всего 3% арсенала террористов, – заявил глава регионального совета Верхней Галилеи Гиора Зальц, комментируя превентивные удары по "Хезболле". – Угроза нарастает с каждым днем. Реальная граница Государства Израиль отодвинута на 40 км к югу. Мы теряем север".

"Проблема в том, что нашей безопасностью не занимаются, – заметил, в свою очередь, председатель Форума приграничных районов Моше Давидович. – Если превентивный удар стал знаком смены курса, первым шагом к возобновлению нормальной жизни на севере, тогда есть причина для радости".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724619960


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов поручил повысить эффективность инструментов холдинга "Байтерек" по поддержке отечественных товаропроизводителей
- Государственный советник провел республиканское совещание по вопросам организации работы в сфере внутренней политики
- Делегация Казахстана во главе с первым заместителем Премьер-Министра Романом Скляром приняла участие в казахстанско-таджикском Инвестиционном форуме
- Казахстанские фермеры получат удешевленный сжиженный газ для зерносушилок
- Правительство окажет беспрецедентные меры поддержки инвесторам для строительства новых сахарных заводов
- МПС РК принят Приказ о введении временного запрета на вывоз лома и отходов черных металлов
- Заявление по соглашению ОПЕК+
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов вручил государственный флаг казахстанским спортсменам – участникам XVII Паралимпийских летних игр 2024
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  