Депутат кыргызского Парламента Сеид Атмбаев переплыл Босфор

00:17 26.08.2024

Депутат Сеидбек Атамбаев переплыл Босфор



25 авг 2024



"Sport АКИpress" - Депутат Жогорку Кенеша Сеидбек Атамбаев 25 августа принял участие в Межконтинентальном заплыве через Босфор.



Он переплыл пролив за 1 час 19 минут и 04 секунды.



В заплыве приняли участие около 2,8 тыс. человек.



