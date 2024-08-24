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|Казахстанская коноистка Мария Бровкова выиграла "бронзу" ЧМ
00:24 26.08.2024
Казахстанская спортсменка выиграла медаль чемпионата мира в Узбекистане
Представительница сборной Казахстана по гребле на байдарках и каноэ Мария Бровкова стала призером чемпионата мира на неолимпийских дистанциях, передает корреспондент NUR.KZ.
Турнир прошел в узбекистанском Самарканде. В заключительный день соревновательной программы Бровкова попала на пьедестал в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 500 метров.
В финальном заезде 19-летняя казахстанка заняла третье место. Она преодолела дистанцию за 2 минуты 9,731 секунды. Бровкова уступила только украинке Людмиле Лузан (золото) и чилийке Марии Майяр (серебро).
Эта медаль стала единственной для сборной Казахстана на минувшем чемпионате мира. Сама Бровкова ранее выступила на Олимпиаде-2024, где не смогла побороться за награды.