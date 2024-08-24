Казахстанская коноистка Мария Бровкова выиграла "бронзу" ЧМ

00:24 26.08.2024

Казахстанская спортсменка выиграла медаль чемпионата мира в Узбекистане



Представительница сборной Казахстана по гребле на байдарках и каноэ Мария Бровкова стала призером чемпионата мира на неолимпийских дистанциях, передает корреспондент NUR.KZ.



Турнир прошел в узбекистанском Самарканде. В заключительный день соревновательной программы Бровкова попала на пьедестал в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 500 метров.



