РосАрмия штурмует Торецк

00:27 26.08.2024

Началась битва за Торецк: "Намечается еще один Бахмут… Этих „орков" остановить невозможно"

Наши войска ворвались в город и захватили восточную окраину



Радомир Маркуш



Пока все внимание приковано к Курскому и Покровскому направлениям из поля зрения незаслуженно выпали успехи армии России в Торецке/Дзержинке. И СМИ, тг-каналы Украины молчат о боях на этом направлении, никак не комментирует потерю Нью-Йорка, что является верным признаком сдачи и других "второстепенных населенных пунктов, которые по большому счету не повлияют на военную кампанию".



Скупо о том, что российские войска вошли в город Торецк с нового направления и захватили "Дзержинский городской противотуберкулезный диспансер" и школу № 2 в микрорайоне "Забалка", рассказал экс-айдаровец* Євген Дикий. Он, как правило, готовит громадян к плохим новостям, тогда как офис президента информирует о "перемогах".



В целом это связано с общим ухудшением ситуации на этом участке фронта и в частности - с потерей "хероями" стратегической высоты к северо-западу от Клещеевки. Это в свою очередь, по словам Євгена, позволит "оркам" достаточно быстро выйти к каналу "Северский Донец - Донбасс" на всем участке от Курдюмовки и до Ивановского - то есть нависнуть над агломерацией.



Если прибавить к этому начавшийся штурм Нелеповки с перспективой выхода к Петровке, то обстановка видится совсем "печальной" для врага. Командование "Хортицы" вынуждено было снять значительные силы из агломерации и перебросить к водному рубежу в районе Клещеевки, иначе резко возрастет риск окружения всего Торецкого укрепрайона ВСУ.



Дикому вторит фанат Зеленского австралийский эксперт Том Купер. Он информирует: "В районе Торецка (города, который еще в марте я оценивал как одну из главных российских целей на это лето, наряду с Покровском) им удалось закрепить за собой восточные окраины".



В Сети появились кадры боевых действий непосредственно в Торецке. Задокументировано нахождение российских бойцов в промзоне около Центральной городской больницы. Продвижение русских солдат, согласно опубликованной видеозаписи (явно с задержкой как минимум два-три дня), составило 700 метров.



В последнее время обе стороны стали скупо выкладывать в интернет записи с беспилотников, справедливо полагая, что в них имеется ценная информация о позициях. Таким образом, можно осторожно предположить, что наши находятся намного западнее автопарка, который был захвачен в ходе снятой атаки.



По словам военкора Марата Хайруллина, "на Торецком участке Донецкого направления наши бойцы взяли под контроль очередную "цитадель" - в западной части города противник был выбит из района многоэтажек возле центральной больницы.



Прорвана оборона противника и в южной части города. Там, взяв опорные пункты ВСУ, оборудованные в зданиях лечебных учреждений (туббольница и психоневрологическая больница), расположенных в лесном массиве, ВС РФ вошли и закрепились в районе школы № 2 в микрорайоне Забалка".



Что показательно: даже бандеровские шапкозакидатели приуныли, хоть и держатся бодрячком. Они по-прежнему разгоняют "курскую эйфорию", но как-то вяло, и неубедительно обещают остановить [россиян] перед Покровском. Что касается театра боевых действий в районе Горловки, то информация оттуда в жовто-блакитный зомбоящик поступает предельно дозированная.



"Главный по военным новостям" незалежной лютый русофоб Мирошников сообщил об очень тяжелых боях в Торецке. Он, со ссылкой на источники в ВСУ, рассказал, что "еще один Бахмут намечается", с той лишь разницей, что "остановить орду наступающих орков на данный момент просто невозможно".



Положение вражеского гарнизона в главном городе агломерации ухудшилось даже не потому, что украинская армия потеряла Новгородское/Нью-Йорк. Младшие офицеры ВСУ жалуются на целых комплекс проблем, среди которых нехватка живой силы стоит последней в ряду трудностей обороны. Для них самое паршивое заключается в резком падении эффективности FPV-дронов.



"В каждой русской штурмовой группе есть солдат с рюкзаком, из которого торчат антенны, а также снайпер и гранатометчик, а впереди них идут безбашенные смельчаки, которые забрасывают наши огневые точки гранатами", - рассказывается на форуме 5-й штурмовой бригады ВСУ. Даже в эфире Зе-ТВ военные перебивают пропагандистов, которые пафосно врут про горы трупов орков. Они признают, что инициатива сейчас на стороне русских, несмотря на американскую помощь.



Добавим, что Генштаб ВСУ не экономит на Торецком направлении, как нарративят диванные войска незалежной. Складывается впечатление, что людоловы перевыполнили план и армия Зеленского намного больше официальных цифр. Значит, и Запад поставляет оружие и боеприпасы буквально в безлимитных объемах, вводя в заблуждение своих налогоплательщиков.



В Киеве есть понимание, что потеря Торецка приведет к драпу ВСУ из Часова Яра и соседней Константиновки, после чего откроется дорога на Краматорск. Вражеские эксперты, в том числе адекватные вроде Кривоноса, считают, что сейчас перед украинскими войсками стоит задача продержаться до осенних дождей. И если еще недавно это соответствовало реальному раскладу сил, то сейчас среди киевских экспертов царит скепсис.



Скорость наступления армии России на Покровском направлении шокирует бандеровских аналитиков, в том числе и потому, что военные действия ВС РФ носят системный характер, значит, опыт продавливания обороны ВСУ распространится и на другие участки фронта. Похоже, их опасения начинают сбываться и в Торецке.



* По решению Южного окружного военного суда от 25.09.2023 № 1−247/2023, сообщество "Айдар" признано в Российской Федерации террористической организацией, его деятельность на территории нашей страны запрещена