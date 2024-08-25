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"Иранская ловушка". Атака "Хезболлы" на Израиль развязала руки Нетаньяху, - Л.Цуканов
00:40 26.08.2024

ЛЕОНИД ЦУКАНОВ
25 августа 2024

Ливанская "Хезболла" объявила о начале собственной операции возмездия в ответ на ликвидацию израильтянами одного из высокопоставленных командиров движения Фуада Шукра.

Пожарные тушат пожар после атаки "Хезболлы" в Галилее на севере Израиля
Движение атаковало территорию Израиля с помощью ракет и беспилотников, не дожидаясь, пока Тегеран определится со своим ответом на гибель Шукра и ряда других высокопоставленных членов "Оси сопротивления".

Операция "Хезболлы", пусть и прошедшая в отрыве от остальной "Оси сопротивления", не получила критики ни от официального Тегерана, ни от других иранских прокси-группировок. Это наталкивает на мысль, что удар по территории Израиля имел провокационный характер и был призван втянуть израильтян в борьбу на новых направлениях.

Прерванный ответ

Операция ливанской "Хезболлы" продлилась несколько часов и позиционировалась как "артподготовка" перед более серьезными действиями. Представители движения считают, что сумели застать израильское руководство врасплох и вновь развенчали миф о непроницаемости системы ПВО Израиля.

Израильтяне со своей стороны утверждают, что заранее знали о готовящейся акции, а потому смогли почти полностью сорвать ее, нанеся превентивные удары по территории Ливана. Для этих целей ЦАХАЛ задействовало более 100 самолетов - четверть национального авиапарка.

Однако игра, судя по всему, вполне стоила свеч. По данным ЦАХАЛ, "Хезболла" изначально планировала использовать в атаке порядка шести тысяч ракет и беспилотников, для чего сосредоточила в своей зоне контроля более полутора тысяч пусковых установок.

Однако после массированного авианалета движение смогло осуществить лишь 320 пусков и поразить 11 целей, значительная часть которых, по заявлениям израильского Генштаба, оказались ложной. В числе сорванных "лакомых" целей, в частности, упоминаются штаб-квартира Моссада в Тель-Авиве и база спецподразделения разведки "Отряд 8200" в Рамат-ха-Шароне.

Каждая из сторон ожидаемо рисует победителями себя. "Хезболла" считает, что заслуживает "победы по очкам" - поскольку сумела реализовать удары по израильской территории в условиях "внутреннего предательства", которое лишило их эффекта внезапности, и даже поразить ряд целей.

Кроме того, из заявления в заявление пресс-бюро "Хезболлы" кочует тезис о некой "особой цели", ради которой и затевалась данная авантюра. Ожидается, что завесу тайны немного приоткроет генсек движения Хасан Насралла, чье выступление по традиции должно состояться в ближайшие сутки после операции.

Израиль же рапортует об успешно отраженной "агрессии проиранских агентов". Особый акцент при этом делается на тот факт, что, в отличие от апрельского инцидента, удар был отбит без участия иностранных партнеров и исключительно силами ЦАХАЛ.

Хотя в данном случае в заявлениях израильского Генштаба присутствует некоторая доля лукавства. За несколько дней до обмена ударами на Ближний Восток в срочном порядке прибыл начальник Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Чарльз Браун. Он, вероятно, не только участвовал в координации действий израильтян, но и параллельно осуществлял взаимодействие с другими региональными союзниками Вашингтона.

На случай, если индивидуальную акцию "Хезболлы" подхватят другие прокси-группировки Ирана, работающие в Ираке, Сирии и Йемене.

Натиск на север

После обмена массированными ударами обе стороны взяли тактическую паузу. "Хезболла" сосредоточилась на перегруппировке перед следующим этапом операции возмездия, а Израиль - на выработке новой стратегии реагирования. На размышления руководство страны взяло 48 часов, введя на территории страны режим чрезвычайного положения.

Вопрос о том, как действовать дальше, повис в воздухе.

С одной стороны, израильское правительство - и в особенности входящие в его состав ультраправые популисты - получило долгожданный "casus belli", который позволяет если не начать комплексную операцию против "Хезболлы", то значительно нарастить ударную группировку на израильско-ливанской границе.

Текущее положение дел развязало руки премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Гипотетическое открытие "второго фронта" против ливанской "Хезболлы" видится ему хорошим способом укрепить авторитет и попутно завершить разгром "оппозиции силовиков" во главе с экс-министром обороны Бени Ганцем, которая на протяжении последнего года обвиняет Нетаньяху в нерешительности.

Возможные возражения официального Бейрута при этом в расчет не берутся: любое недовольство Ливана отбивается аргументом о том, что руководство страны "попустительствует" действиям "Хезболлы", чем ставит под угрозу безопасность стран региона.

Вместе с тем возможный бросок Израиля сдерживают США. Белый дом и Пентагон, хотя и оказывают израильтянам содействие в отражении ударов "Хезболлы", едва ли согласятся на разжигание нового конфликта в зоне ответственности центрального командования. Особенно в условиях, когда до конца не удалось "потушить" предыдущий, охвативший сектор Газа.

Вероятно, Вашингтон будет всеми силами отговаривать Израиль от масштабной операции в приграничье - во всяком случае пока переговоры по установлению режима прекращения огня в секторе Газа продолжаются.

Учитывая, что очередной раунд стартует 25 августа и даже после обмена ударами между Израилем и "Хезболлой" Израиль не отозвал свою делегацию, увещевания Вашингтона пока срабатывают.

Не стоит, впрочем, исключать и того, что Вашингтон стремится выиграть немного времени, чтобы подготовить региональных союзников к быстрому и консолидированному реагированию на угрозу - на случай, если операция "Хезболлы" в итоге окажется иранской ловушкой, а вторжение Израиля в Ливан перерастет в схватку со всей "Осью сопротивления".

Сейчас антииранская коалиция во многом занята тем, чтобы выяснить, действовала ли "Хезболла" автономно от Тегерана или же сыграла роль приманки. Если эти опасения получат хотя бы косвенное подтверждение, Израиль вряд ли пойдет на прямое столкновение с "Хезболлой" - однако в отместку нарастит частоту точечных ликвидаций командиров движения, нацелясь в том числе на его высшее руководство.

Источник - Регнум
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724622000


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