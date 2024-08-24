Адаму Кадырову вручили орден Кадырова

00:58 26.08.2024

Начальнику отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адаму Кадырову вручили высшую награду республики - орден Кадырова. Об этом написал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале.



"Искренне поздравляю начальника отдела обеспечения безопасности главы ЧР, дорогого брата Адама Кадырова с вручением ему высшей награды ЧР - ордена Кадырова!" - отметил Дудаев.



Министр добавил, что Адам является патриотом родины, который "достойно представляет свой славный род, являясь настоящим мусульманином и чеченцем".



Ранее Адама Кадырова назначили куратором батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Минобороны России. За несколько недель перед этим он принял должность начальника службы безопасности главы республики.