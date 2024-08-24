Донбасс, Курск... Жаркая неделя боев

01:30 26.08.2024

Русская армия освобождает Донбасс, пока ВСУ бросают на убой резервы в Курской области – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Андрей Холдин



Главным событием недели стало наращивание темпов освобождения Донбасса. Наибольшего успеха ВС РФ добились на Покровском и Торецком направлениях. Причем к развитию нашего продвижения привели действия вражеского командования, до этого перебросившего резервы из Донбасса в Сумскую область. Однако наступление неприятеля в Курской области стухло: чтобы не допустить обратного отката к границе, противник вынужден бросать на убой все новые и новые силы.



