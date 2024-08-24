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Донбасс, Курск... Жаркая неделя боев
01:30 26.08.2024

Русская армия освобождает Донбасс, пока ВСУ бросают на убой резервы в Курской области – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Андрей Холдин

Главным событием недели стало наращивание темпов освобождения Донбасса. Наибольшего успеха ВС РФ добились на Покровском и Торецком направлениях. Причем к развитию нашего продвижения привели действия вражеского командования, до этого перебросившего резервы из Донбасса в Сумскую область. Однако наступление неприятеля в Курской области стухло: чтобы не допустить обратного отката к границе, противник вынужден бросать на убой все новые и новые силы.



Цена "мясного наступа" ВСУ и его "результаты"

В Курской области продолжаются ожесточенные бои сразу на нескольких участках. Несмотря на это, неприятелю так и не удалось прорваться вглубь региона. Причем потери ВСУ здесь колоссальны: по данным Минобороны РФ, с начала вторжения в курское приграничье украинская армия лишилась почти 6 тыс человек и 72 танков. Продолжая вбрасывать в топку своего "наступа" новые силы, противник тем не менее не сумел достигнуть новых успехов. Все, чего добился Киев, так это отправки ограниченного подкрепления в Курскую область, чтобы "стабилизировать" свой "плацдарм" в регионе. В связи с происходящим ВСУ пришлось забыть о тактике глубоких рейдов. Вместо нее оппонент продолжает прощупывать нашу оборону и пытается обойти те позиции ВС РФ, которые взять у него не получается. Так происходило в течение всей недели под пгт Коренево, лобовые атаки которого ни к чему не привели.

По этой причине ВСУ продолжили попытки пробиться восточнее этого поселка, в районе Шептуховки, с целью выйти в тыл российским подразделениям, обороняющимся в полосе Кремяное – Ольговка. Неприятель надеется обвалить наш фронт на данном участке, что в случае успеха, по его замыслу, должно создать предпосылки к охвату Коренево с востока. Еще одной целью "наступа" здесь может выступать уничтожение железнодорожной ветки, соединяющей Льгов и Коренево. ВС РФ, вероятно, используют ее как самый быстрый способ переброски техники и боеприпасов в район боевых действий. При этом важное преимущество жд транспортировки заключается в том, что подобным образом получается перевезти большое количество груза за раз. Если неприятелю удастся перерезать данный путь, подорвав его, то восстановить полотно будет крайне непросто в условиях боевых действий. Поврежденный участок превратится в зону охоты дронов ВСУ, что станут мешать ремонтным работам.

Не прекратил противник атаковать и на западном фланге своего прорыва в Курской области. Однако здесь после провального наступления на Комаровку и Новоивановку вражеские рейдовые группы очень сильно просели по численности личного состава и техники, а потому неприятель ничего не добился. Южнее Суджи русские войска успешно атаковали полосу сел Уланок – Борки – Спальное, воспользовавшись тем, что противник сосредоточил свои усилия на севере зоны прорыва и в районе этих сел остановить наше продвижение ему оказалось попросту нечем. В то же время ВСУ попробовали пробиться северо-восточнее Суджи, к селу Мартыновка. Поняв, что и здесь лобовые атаки ничего не дают, украинское командование попыталось обойти этот "крепкий орешек" с флангов. Для того неприятельская армия силами малых рейдовых групп на легкой бронетехнике, при поддержке пеших подразделений предпринимала попытки атаковать населенные пункты Русская Конопелька и Пушкарное, но надежда на отсутствие там ВС РФ не оправдалась. Наша армия встретила вражеские подразделения и сорвала их атаку.

В целом к концу недели ситуация в Курской области остается крайне накаленной и признаков скорого спада напряжения не наблюдается. ВСУ продолжают устраивать "мясные" атаки, однако долго продолжать в таком же темпе они не смогут, а значит, впереди нас ждет кульминация украинского "наступа". Причем не менее значимой (а то и более), чем военные результаты, для Киева является медийная "перемога", которую Зеленский готов щедро оплачивать жизнями своих солдат. Но у этого есть и обратная сторона: после перенапряжения сил украинская военная машина может пойти вразнос, причем не только в Курской области.

Освобождение Донбасса набирает обороты

Для атаки на курское приграничье противнику пришлось выдергивать резервы с разных участков фронта, однако наиболее катастрофично это отразилось на положении дел ВСУ в Донбассе. Здесь у неприятеля прямо сейчас рушится оборона, и ничего с этим поделать Киев уже не может. Наибольшего успеха русская армия на прошедшей неделе добилась сразу на двух направлениях. В Торецкой агломерации наши войска полностью освободили пгт Нью-Йорк. Сделать это удалось после создания реальной угрозы окружения гарнизона поселка, окопавшегося на фенольном заводе. Не желая попасть в котел, украинские подразделения отошли в Нелеповку и южную часть Торецка – микрорайон Забалка. Важным успехом ВС РФ здесь стало то, что они заняли терриконы шахт имени Артема и "Северная". Благодаря контролю этих отвалов, наша армия смогла приступить к штурму самого центра агломерации – города Торецка, причем сразу с нескольких направлений. Вслед за отступающим противником ВС РФ вышли на южные окраины Забалки. Атаку на этот микрорайон наши войска начали и со стороны террикона шахты имени Артема, очевидно, используя все преимущества контроля над господствующей в округе высотой.

ВС РФ начали штурм Торецка и от отвала шахты "Северная", продвигаясь в микрорайоне №1 вдоль улиц Центральная и 91-й дивизии. Противник здесь подготовил оборонительные позиции в многоквартирных домах. Однако неприятелю сослужило плохую службу собственное командование, перебросившее части с этого направления в Сумскую область и курское приграничье. Из-за этого у украинского гарнизона возник острый дефицит сил, который, по всей видимости, скоро приведет к коллапсу фронта. Наши бойцы, вероятно, решили пробиться между узлами обороны ВСУ вглубь городской застройки для того, чтобы далее "веером" атаковать тыловые коммуникации противника. При успехе этого плана русские войска перекроют кислород внешней оборонительной полосе Торецка. Причем помешать нашему наступлению ВСУ уже не в силах, и освобождение города – это лишь вопрос времени.

Не менее успешно ВС РФ продвигаются и на Покровском направлении, где наша армия также идет вперед сразу на нескольких участках. Русские войска заняли восточную часть Гродовки, от которой открывается прямая дорога на Мирноград и Покровск. Южнее наши части штурмуют Новогродовку: к ней они вышли и с юга, и с северо-востока. ВС РФ наступают на пятки ВСУ, которые даже не пытаются контратаковать из-за дефицита личного состава. Причем в текущей конфигурации сил ВС РФ могут штурмовать Новогродовку с трех сторон. Русская армия может выйти в северную часть города с попутным овладением терриконом шахты "Новогродовская 3", в центральную с целью расчленить гарнизон и в южную, не давая противнику сосредоточиться для обороны. В настоящий момент наши части продвигаются в Новогродовке с юга. Сопутствует успех ВС РФ и на подступах к Селидово. Как сообщалось, русским штурмовым отрядам сходу удалось занять террикон шахты "Котляревская", которая находится на северо-восточной окраине города. Контроль над этой высотой даст нашей армии обзор на все Селидово и на передвижение противника в округе.

Дурова приземлили во Франции

Накануне вечером стало известно, что владельца Telegram Павла Дурова задержали французские власти в аэропорту Пятой республики. Национальное управление судебной полиции выдало ордер на основании предварительного расследования после того, как Дуров отказался сотрудничать с французскими спецслужбами. Это сделало его в глазах местных властей "соучастником" незаконного оборота наркотиков и прочих тяжких преступлений. В свете подобных обвинений владельцу платформы, как гражданину Франции, светит до 20 лет тюрьмы. Очевидно, что все это лишь повод фактически взять его в заложники. Ведь реальная цель Парижа (а вполне вероятно, что и стоящего за ним Вашингтона) – получить контроль над Telegram, а вместе с ним и доступ к переписке пользователей. Кроме того, Франция может использовать Дурова в своих политических целях. Для этого, очевидно, на основателя соцсети будет оказываться сильное давление. А потому, чтобы конфиденциальная информация не попала в загребущие руки западных спецслужб, ее лучше заранее удалить.

Главным событием

недели стало наращивание Россией темпов освобождения Донбасса. Военный историк и публицист Евгений Норин специально для Readovka рассказал, почему наступление ВСУ в Курской области после первых успехов застопорилось и как оно повлияло на успехи русских войск на Покровском и Торецком направлениях.

Источник - Readovka
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