ЕС ввел против России почти 20000 санкций, от которых сам же страдает, - Ахмед Адель

02:40 26.08.2024

infoBRICS

Китай



Все больше европейских компаний объявляют о банкротстве, долги растут, а дефицит увеличивается

infoBRICS: ЕС ввел против России почти 20000 санкций, от которых сам же страдает



Провал неолиберальной модели Евросоюза очевиден, пишет infoBRICS. Несмотря на это, европейские лидеры продолжают заниматься мазохизмом. Введение санкций против России, которые больно бьют по экономике самого же ЕС, по-другому не назовешь, удивляется автор.



Ахмед Адель



Количество обанкротившихся компаний в Европейском союзе во втором квартале 2024 года увеличилось на 3,1%, а в предыдущем квартале - на 4,5%. Тем не менее, несмотря на крах коллективной экономики ЕС, блок продолжает проводить саморазрушительную политику. Он ввел санкции против России, которые, как и ожидалось, не обрушили российскую экономику, а ударили бумерангом по самим европейцам.



Согласно данным Евростата, в Греции количество банкротств выросло на 133%, за ней следуют Литва (16,7%) и Словакия (7,6%). В то же время размер государственного долга Италии в июле достиг нового исторического максимума и превысил 2,77 триллиона евро. По данным Банка Италии, размер долга страны вырос на 30,3 миллиарда евро по сравнению с предыдущим месяцем и достиг 2,94 триллиона евро.



И тут хочется перефразировать знаменитую крылатую фразу из предвыборной кампании бывшего президента США Билла Клинтона "это экономика, дурачок" на "это санкции, дурачок". По состоянию на 2 августа ЕС ввел против России 19 500 индивидуальных и секторальных санкций, которые, как правило, имеют эффект бумеранга.



Ужесточение санкций против российской газовой отрасли в сочетании с дефицитом газа в ЕС привели к рекордному росту цен на энергоносители, что только ускорило спад экономики блока.



Отказ Финляндии от российской древесины из-за европейских санкций привел к резкому сокращению производства пиломатериалов, закрытию заводов и росту цен. Россия же нашла альтернативных покупателей и значительно расширила экспорт своей продукции.



Тем временем Швеция рассматривает возможность предложить денежные выплаты людям, родившимся за пределами страны, но получившим шведское гражданство, а также беженцам и мигрантам, чтобы побудить их покинуть страну. В настоящее время программа добровольного выезда предлагает беженцам и мигрантам единовременную выплату в размере 950 долларов на взрослого человека для покрытия расходов.



По сути, это порочный круг, который выходит из-под контроля, и рано или поздно все санкции придется снять, поскольку они не отвечают интересам ни европейских граждан, ни промышленности. ЕС демонстрирует крупнейший провал неолиберальной модели. Хотя это вряд ли приведет к развалу блока, стало очевидно, что ЕС больше не является той экономической державой, которой он когда-то был.



Москва не питает иллюзий относительно того, что Европа образумится. Санкции Запада против России затянутся на десятилетия, считает представитель МИД РФ Дмитрий Биричевский.



"Эта история - она на десятилетия, какими бы ни были процесс и результат урегулирования кризиса на Украине. Это, по сути, только предлог, потому что санкции были введены гораздо раньше, их цель - вот такая недобросовестная конкуренция", - заявил он. В число других стран, попавших под длительные ограничения, входят Иран, Северная Корея и Венесуэла, с которыми, по словам Биричевского, Москва сотрудничает для создания "антисанкционной коалиции".



Несмотря на санкции, российская экономика продолжает расти быстрыми темпами. Во втором квартале рост ВВП составил 4%, а в первой половине 2024 года - 4,7%. Германия - экономический локомотив Европы - зафиксировала рост ВВП на 0,2% в первом квартале и 0,1% во втором квартале. ВВП Франции вырос всего на 1,10% во втором квартале, в то время как Испания и Италия зафиксировали только 0,80% и 0,20% соответственно. Это показывает, насколько сильно страдает экономика ЕС, когда Россия продолжает активно развиваться, несмотря на санкции.



Европа столкнулась с задержками поставок СПГ с ямальского проекта "Арктик СПГ 2" российской компании "Новатэк" из-за ужесточения американских санкций. Кроме того, растущий спрос на СПГ в Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе также способствует росту цен.



Последствия подорожания лишь ускорят ухудшение экономической ситуации в ЕС. Сложившаяся ситуация будет выгодна любому производителю природного газа, способному удовлетворить спрос, включая Россию, при условии, что "Новатэк" сможет в ближайшее время поставить некоторое количество СПГ.



В конечном итоге экономика ЕС продолжит испытывать трудности и все больше предприятий будут закрываться. Причиной тому является тот факт, что европейские политические лидеры продолжают заниматься мазохизмом и вводить новые антироссийские санкции, которые не только не оправдали себя, но и вынудили Россию перестроить свою экономику, сделав ее более самодостаточной и открытой для незападных стран.