В 47 лет скончался кыргызский пианист заслуженный артист Эмиль Атагельдиев

06:36 26.08.2024

В возрасте 47 лет скончался пианист и заслуженный артист Эмиль Атагельдиев



Предыстория: У пианиста и заслуженного артиста Эмиля Атагельдиева обнаружили рак. Ему требуется лечение в Турции

"Культура" (АКИpress) - В возрасте 47 лет скончался музыкант, пианист, режиссер, кинематографист, заслуженный артист и заслуженный работник кинематографии Кыргызстана Эмиль Атагельдиев.



Как сообщили близкие и родственники музыканта, Атагельдиев скончался утром 25 августа.



Ранее, 29 мая, коллеги артиста выступили на пресс-конференции и заявили, что Атагельдиев болен раком и ему срочно требуется лечение, которая проводится в Турции. Тогда кинорежиссер, народный артист Кыргызстана Артыкпай Суйундуков рассказал, что музыкант находится в тяжелом состоянии, включая и финансовое: для лечения требуется $50 тыс.



Атагельдиев Эмиль Мунарбекович родился 22 декабря 1976 года в Бишкеке. Он окончил Российскую академию музыки им. Гнесина в Москве и аспирантуру в Высшей школе музыки им. Альфреда Корто в Париже. В 2001-2007 годах получил звание доцента, был преподавателем в Кыргызской национальной консерватории.



После музыкальной карьеры пианист решил сменить профессиональное поле деятельности и перешел в сферу кино. Его фильм "Озеро" (2020) стал первым фильмом из Кыргызстана, попавшим в официальную конкурсную программу МКФ в Шанхае, где был номинирован на премию "Азиатские Новые Таланты", а также был представлен от Кыргызстана на премию Золотой Глобус в категории "Лучший фильм на иностранном языке".



В марте этого года Атагельдиев, как один из режиссеров постановщиков, закончил съемки фильма "Курак", фильма международного совместного производства между Кыргызстаном, Францией, Швейцарией и Сербией.