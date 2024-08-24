 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 26.08.2024
07:39  Дэн Сяопин считал Горбачева идиотом, - Юрий Тавровский
06:46  Удар по Telegram угрожает стать ударом по России, - НГ
06:39  Искусственные общенациональные идентичности, - Андрей Школьников
06:36  В 47 лет скончался кыргызский пианист заслуженный артист Эмиль Атагельдиев
02:40  ЕС ввел против России почти 20000 санкций, от которых сам же страдает, - Ахмед Адель
01:38  Как Лукашенко обходится без огромной армии мигрантов? - И.Сергеев
01:30  Донбасс, Курск... Жаркая неделя боев

01:07  Ничего личного, просто бизнес: Запад уничтожает конкурентов, - Е.Караева
00:58  Адаму Кадырову вручили орден Кадырова
00:40  "Иранская ловушка". Атака "Хезболлы" на Израиль развязала руки Нетаньяху, - Л.Цуканов
00:27  РосАрмия штурмует Торецк
00:24  Казахстанская коноистка Мария Бровкова выиграла "бронзу" ЧМ
00:17  Депутат кыргызского Парламента Сеид Атмбаев переплыл Босфор. Лишь бы не работать...
00:06  Нетаньяху сыграл с "Хезболлой" на опережение, - Игорь Субботин
00:01  В Краматорской гостинице прикопало ракетой съемочную группу Рейтер
Воскресенье, 25.08.2024
18:19  Умер Главный конструктор российского ракетного комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга
18:16  Лидер "Коррозии металла" Сергей "Паук" Троицкий вновь решил выдвинуться на пост мэра Химок
17:47  33 года украинской незалежности, или "Путь Мазепы", - Егор Волков
16:09  Брак по расчету: Кто в СНГ реально друг России, а кто - ситуативный попутчик, - СП
16:01  Союз журналистов и Минцифры Казахстана выступили в защиту Павла Дурова
13:23  Как сын муллы стал главой Союза композиторов Таджикистана (история жизни Шарофиддина Сайфиддинова)
13:16  Раскол-2025 и образ будущего-2029, - Петр Своик
13:15  Сколько стоит носить рекомендуемую женскую одежду в Таджикистане? - Шахноз Ализода
13:08  Как США и Европа преследуют собственных граждан, поддерживающих Россию: Пять человеческих историй
13:06  Таджикское такси: хуже сервиса еще не придумали
13:03  Борьба с незаконной миграцией в России - профанация и имитация, - СП
13:02  В Туркменабате растет число детей-попрошаек
12:56  Как Камалу Харрис дрессируют перед президентством и когда в США ждут обвал фронта, - Виктор Бут
12:52  Шаманские методы борьбы с хаосом. Издана книга о культовых практиках сибирских посредников между мирами
12:16  В России вносят правки в миграционную политику. Как это отразится на мигрантах из Кыргызстана? - МИД КР
12:13  Резня в немецком Золингене. Террористом оказался игиловец из Сирии
11:27  Кто слил оборону Курска? Пора разобраться, - "Царьград"
10:17  Нетаньяху сообщил об уничтожении Израилем тысяч ракет "Хезболлы". Превентивными ударами
10:14  Американские выборы: политический футбол от мистера Уолца, - В.Малышев
09:18  Считать по нашему мы выпили немного... 35 детей потерялись в Караганде во время празднования Дня шахтера
08:58  Г-н Чалбаев продержался в кресле шефа управления банковского надзора Нацбанка Киргизии... 19 дней
08:51  Весь мир у нас на плечах..., - Иван Охлобыстин
07:34  Массированная атака по северу Израиля - более 300 ракет из Ливана
07:25  "Донецк, Луганск и Крым принадлежат НАТО" – премьер Литвы Ингрида Шимоните пообещала избавиться от "русни"
00:57  Франция взяла в заложники Павла Дурова
00:50  Россия и Китай хотят удвоить товарооборот к 2030 году
00:45  Боррель обрекает Украину на смерть, - В.Скачко
00:44  Подробности запрета УПЦ: Зеленский обозвал православную церковь "московскими чертями"
00:41  Ирфан Ульгер: Зеленский тратит западную помощь на предметы роскоши
00:13  ЕС официально готовит военных инструкторов на помощь Киеву, - Кристоф Б. Шильтц
Суббота, 24.08.2024
19:20  Риза Ташделен: в Африке научились противостоять западному неоколониализму
19:18  1814 год: как генерал Росс захватил и сжег Вашингтон (история), - Дм.Ростов
19:13  Саудовские шейхи теперь обеспечат Китай нефтью навсегда
19:07  Первые леди Азербайджана и Узбекистана в Ташкенте посмотрели коллекцию узбекских национальных костюмов
16:13  Путин заслушал доклад Герасимова о ... Курской области
14:03  Зеленский присвоил Сырскому звание генерала армии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
В 47 лет скончался кыргызский пианист заслуженный артист Эмиль Атагельдиев
06:36 26.08.2024

В возрасте 47 лет скончался пианист и заслуженный артист Эмиль Атагельдиев

Предыстория: У пианиста и заслуженного артиста Эмиля Атагельдиева обнаружили рак. Ему требуется лечение в Турции
"Культура" (АКИpress) - В возрасте 47 лет скончался музыкант, пианист, режиссер, кинематографист, заслуженный артист и заслуженный работник кинематографии Кыргызстана Эмиль Атагельдиев.

Как сообщили близкие и родственники музыканта, Атагельдиев скончался утром 25 августа.

Ранее, 29 мая, коллеги артиста выступили на пресс-конференции и заявили, что Атагельдиев болен раком и ему срочно требуется лечение, которая проводится в Турции. Тогда кинорежиссер, народный артист Кыргызстана Артыкпай Суйундуков рассказал, что музыкант находится в тяжелом состоянии, включая и финансовое: для лечения требуется $50 тыс.

Атагельдиев Эмиль Мунарбекович родился 22 декабря 1976 года в Бишкеке. Он окончил Российскую академию музыки им. Гнесина в Москве и аспирантуру в Высшей школе музыки им. Альфреда Корто в Париже. В 2001-2007 годах получил звание доцента, был преподавателем в Кыргызской национальной консерватории.

После музыкальной карьеры пианист решил сменить профессиональное поле деятельности и перешел в сферу кино. Его фильм "Озеро" (2020) стал первым фильмом из Кыргызстана, попавшим в официальную конкурсную программу МКФ в Шанхае, где был номинирован на премию "Азиатские Новые Таланты", а также был представлен от Кыргызстана на премию Золотой Глобус в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

В марте этого года Атагельдиев, как один из режиссеров постановщиков, закончил съемки фильма "Курак", фильма международного совместного производства между Кыргызстаном, Францией, Швейцарией и Сербией.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - АКИпресс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724643360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ерлан Кошанов принял участие в работе молодежно-политического лагеря "Жастар Рухы"
- Олжас Бектенов вручил от имени Главы государства награды шахтерам области Ұлытау
- Государственный советник встретился с руководителями и членами редколлегий нового многотомника по истории Казахстана
- Контроль над информацией
- Казахстан и Германия договорились о новых проектах в сфере образования, водных ресурсов и сельского хозяйства
- Кадровые перестановки
- В Алматы продолжается реализация программы "Тариф в обмен на инвестиции"
- Спецкомиссия установила вину работодателя в групповом несчастном случае на ферросплавном заводе ТОО "YDD Corporation"
- О совместной операции по ликвидации наркоканала
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  