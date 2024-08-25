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Удар по Telegram угрожает стать ударом по России, - НГ
06:46 26.08.2024

25.08.2024 20:41:00

В результате ареста Павла Дурова западные спецслужбы могут получить ключи шифрования от мессенджера
Геннадий Петров

Возле посольства Франции в Москве оставлены десятки бумажных самолетиков, символизирующих Telegram.

Арест (либо задержание) во Франции 39-летнего "русского Цукерберга" Павла Дурова, случившийся в субботу, 24 августа, остается одним из важнейших и загадочных международных событий. Оно, помимо прочего, высветило, насколько, как оказалось, значим для самых разных сфер проект Telegram и его владелец – хранитель ключей шифрования от этого мессенджера. Их он, несмотря на давление, никому и не передал – так, во всяком случае, утверждает сам Дуров. Чем бы ни был вызван его арест, в нем есть большая политика. А значит, многое в судьбе миллиардера и его мессенджера, количество пользователей которого приближается к миллиарду, будет зависеть от политических договоренностей.

В воскресенье прокуратура Парижа сообщила, что выпустит заявление для прессы 26 августа. Там будет прояснено, в каком процессуальном статусе находится Дуров и какие обвинения фигурируют в деле. А пока российским дипломатам отказано в доступе к нему. По сообщениям СМИ, миллиардер – обладатель помимо российского еще трех паспортов. У Дурова – одно из самых сложных в приобретении подданство ОАЭ, гражданства расположенного в Карибском море государства Сент-Китс и Невис (оно входит в Британское Содружество наций, пользуясь всеми полагающимися этому статусу привилегиями) и Франции. Последнее миллиардер получил, по некоторым данным, в 2021 году.

История с арестом Павла Дурова мгновенно породила множество версий и домыслов. И то и другое – в значительной мере следствие молчания французских правоохранительных органов, которые даже на второй день после ареста не спешили выступать с разъяснениями. Представители полиции давали комментарии СМИ только на условиях анонимности. Работники парижской прокуратуры оказались еще менее контактными: они отказались вплоть до официального заявления 26 августа отвечать на запросы о деле, направленные сразу несколькими французскими СМИ.

По имеющейся информации, вырисовывается весьма неполная загадочная картина событий субботы и того, что им предшествовало. Примерно в 20.00 по местному времени личный джет Дурова приземлился в Париже, в аэропорту Ле Бурже. Сразу же по приезде миллиардера взяли под стражу на основании ордера на арест, который был выписан, по одним данным, год назад, по другим – относительно недавно. Один из следователей, ведущих дело, сказал изданию Le Figaro, что Дуров знал об ордере, но тем не менее решил приехать. "Возможно, от ощущения безнаказанности", – цитирует издание свой источник. Предположение довольно странное. Судя опять же по данным этой газеты, Дурову ставится в вину отсутствие модерации в Telegram. Мессенджер активно используется для переписок самыми разнообразными преступниками – от торговцев наркотиками до распространителей детской порнографии. Якобы отказ владельца Telegram модерировать контент квалифицируется как соучастие. То есть как преступление, за которое в любом случае можно попасть за решетку хотя бы на время ареста. Зачем Дуров, даже если он действительно испытывал "ощущение безнаказанности", рвался во французскую тюрьму, на второй день его ареста оставалось загадкой.

Другая загадка связана с маршрутом миллиардера. Во Францию он прилетел из Азербайджана, а не из Дубая, где последние годы проживает. Что именно он делал в Баку и почему полетел оттуда напрямую в Париж, ясности нет.

Все версии ареста Дурова, отличающиеся от той прямолинейной, которую анонимно озвучивают в СМИ французские силовики, сводятся, в сущности, к одному: основателя Telegram взяли под стражу, чтобы получить от него ключи шифрования. Доступ к перепискам в этом мессенджере может интересовать органы власти многих государств, Францию в том числе. Дуров же отказывался раскрывать эту информацию принципиально. Его не пугала даже угроза блокировки мессенджера в России. "Что касается Telegram, то проект как не выдавал, так и не будет выдавать личные данные и ключи шифрования третьим сторонам. Мессенджер популярен среди десятков миллионов пользователей на десятках рынков, и угроза блокирования на одном или двух из них не повлияет на его политику конфиденциальности", – пояснял Дуров в 2015 году, вскоре после отъезда из РФ.

Претензии политического свойства именно у Франции к содержанию переписок в Telegram могут быть по нескольким причинам.

Во-первых, мессенджер активно используется российскими участниками операции в Украине. Франция как страна – член НАТО и один из ключевых союзников Украины не может с этим не считаться. Во-вторых, заняться мессенджером Дурова французские власти побуждало и давление, в том числе извне, оказываемое с 2021 года, когда миллиардер получил французское гражданство.

Именно в том году Министерство юстиции ФРГ открыло два производства против Telegram из-за содержащегося в нем контента. Глава германского МВД Нэнси Фезер заявила, что мессенджер отказался сотрудничать с правительством ее страны. Жалобы на Telegram звучали от самых разных европейских организаций. Например, незадолго до ареста Дурова о своих претензиях к мессенджеру заявила Профессиональная футбольная лига Франции, недовольная несанкционированными трансляциями футбольных матчей чемпионата страны.

В-третьих, не исключено, что арест Дурова может быть связан с непростыми азербайджанско-французскими отношениями. Франция активно поддерживает Армению, Азербайджану, в свою очередь, в Париже ставится в вину поддержка сепаратистов в Новой Каледонии. В этих условиях связь между визитом Дурова в Баку и его арестом французскими правоохранительными органами напрашивается.

Чем бы ни было это событие, оно открывает новую страницу в истории взаимоотношений государства и бизнесменов, связанных с интернетом. Случаев, когда создатель настолько популярной сетевой платформы оказался под арестом из-за своей профессиональной деятельности, еще не было. Неудивительно, что среди поддержавших Дурова оказался владелец соцсети X Илон Маск. "Свобода. Свобода! Свобода?" – написал он в ней по-французски и предрек, что через пять лет в Европе будут казнить за лайки мемов. Хочется верить, что Маск ошибся в своем прогнозе.

Источник - НГ
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