Дэн Сяопин считал Горбачева идиотом, - Юрий Тавровский

07:39 26.08.2024

Наследие Дэн Сяопина

Дэн считал Горбачева идиотом

Юрий Тавровский



Сейчас в Китае после 3-го пленума ЦК КПК происходит очередная переоценка наследия "архитектора реформ и открытости" - на сей раз со знаком плюс. Однако всего пару лет назад, в октябре 2022 года на ХХ съезде были пересмотрены все основные установки периода правления Дэна и его наследников - Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао. Стратегия Си Цзиньпина основывалась на достижениях "реформ и открытости", но вела дальше - в "Новый поход" и достижение к 2049 году Великого возрождения китайской нации.



О внешней политике Дэн Сяопина



При Дэн Сяопине была ориентация на Америку, на Запад. Когда он в конце 1978 года получил "мандат и маузер" от победителей маоистской "банды четырех" и взял власть в свои руки, то первым делом отправился в США. Там он предложил создать "единый антигегемонистский" фронт (то есть против Советского Союза). С тех пор у Пекина и Вашингтона был своеобразный "брак по расчету". Американцы давали доллары, технологии, рынки в обмен на враждебный курс в отношении Советского Союза, втягивание его в дорогостоящую подготовку к войне на два фронта – и на Западе, и на Востоке..



Противоречия в этом "неравном браке" существовали всегда, но вырвались наружу ко времени прихода к власти Си Цзиньпина. Американцы испугались успехов Китая, начали его сдерживать экономическими и военными средствами. Си Цзиньпин тоже пытался отсрочить противостояние, предлагал как-то договориться выдвинул концепцию "нового типа отношений великих держав", подразумевая равенство Америки и Китая в мировых делах. Он отправился в США с этим предложением – но, естественно, Вашингтон не мог на это пойти и началось быстрое ухудшение китайско-американских отношений, которое в 2018 году при Дональде Трампе привело к развертыванию полномасштабной "холодной войны". Экономические санкции, технологическая блокада, глобальная информационная клевета по поводу КОВИД-19, попытки провести "цветные революции" в Синьцзяне и Гонконге, провоцирование сепаратистов на Тайване…



Если еще говорить о ключевых внешнеполитических изменениях, то надо затронуть отношения Пекина с Москвой. Дэн Сяопин довольно прохладно относился и к Советскому Союзу, и к России. При нем отношения развивались, но довольно медленно. Для них была характерна взаимная подозрительность, которая сдерживала многие выгодные начинания, которые просто напрашиваются в связи с тем, что мы соседи. При Си Цзиньпине формула "стратегического партнерства" стала наполняться совершенно новым содержанием. Она практически привела к военно-политическому союзу двух стран, который формально так не называется, а на самом деле уже существует. Россия и Китай стали двумя фронтами всемирной холодной войны, которую США ведет против "автократических режимов", которые не приемлют гегемонию Вашингтона. Естественно, оба "фронта" взаимодействуют в разных формах – от голосования в ООН до совместных полетов стратегических бомбардировщиков неподалеку от американских баз в Японии и Южной Корее.



"Мой отец считал Михаила Горбачева идиотом, - вспоминал младший сын "архитектора реформ и открытости" Дэн Чжифан. - Разрушив мощную систему партии, Горбачев лишился власти, необходимой для решения проблем до того, как люди сбросили его". Это воспоминание включено в статью гонконгской газеты "Саут Чайна Морнинг Пост", опубликованную к 120-летию со дня рождения Дэн Сяопина. Газета отмечает в своем комментарии, что Дэн с самого начала критически относился к "перестройке", хотя на Западе всячески нахваливали московский эксперимент. Дэн Сяопин настаивал на невозможности для Китая следовать каким-либо иностранным моделям и требовал придерживаться пути собственных, китайских реформ.