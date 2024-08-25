 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Таджикистан. Дома-гнезда без воды и туалета. Как живут люди в кишлаке Вешаб?
09:19 26.08.2024

Кишлак Вешаб – это один из отдаленных поселков Таджикистана, где живут потомки согдийцев. Смотрите, как они живут.

Многие из них находятся за чертой бедности и обитают в небольших глиняных мазанках, налепленных на склонах гор, как гнезда ласточек.



В домах нет ни воды, ни туалета. Люди здесь занимаются животноводством, выращивают тутовый шелкопряд и предпочитают не спорить с судьбой.

Хоть Вешаб и находится всего в нескольких часах езды от столицы, контраст образа и уровня жизни колоссальный. Местные жители говорят на ягнобском наречии таджикского языка, который очень близок к старо-согдийскому. Сегодня осталось всего около тысячи семей, говорящих на этом наречии.

Но, несмотря на все это, здесь не принято жаловаться. Умеренная и спокойная жизнь, к которой здесь привыкли, продолжается: люди живут, буквально крыша к крыше, учатся, работают, дружат, радуются, мечтают, ходят друг к другу в гости и планируют жить здесь "до самой смерти".

Источник - Азия-Плюс
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