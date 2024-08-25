Депутат Матвеев: Москва, Самара, Петербург - это не кишлаки и не аулы...

09:35 26.08.2024 Депутат Матвеев: Москва, Самара, Петербург - это не кишлаки и не аулы, мигранты должны усвоить это раз и навсегда

Диаспорам надо жестко дать понять, что жить они будут здесь по российским законам



Ирина Мишина

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Михаил Матвеев



Видимо, "огонь по штабам", то есть по этническим криминальным группировкам мигрантов, станет для государства в ближайшее время одним из приоритетов. В июле в Самаре мигранты напали на депутата Госдумы, заместителя председателя комитета по региональной политике Михаила Матвеева и разбили ему голову.



По словам парламентария, он стал свидетелем нападения мигрантов на местных жителей. Матвеев показал удостоверение депутата и попытался разнять драку. Однако сам тоже пострадал и был доставлен в одну из самарских больниц.



Сначала СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), но затем переквалифицировал дело в покушение на убийство.



Михаил Николаевич после травмы проходил лечение и одновременно работал над миграционным законодательством. Он вышел на связь с нашей студией и рассказал ведущей "СП-ТВ" Ирина Мишиной о новых законодательных инициативах, которые будут приняты в ближайшее время в отношении мигрантов.



"СП": Михаил Николаевич, перед тем, как вступиться за мужчину, вы показали свое удостоверение депутата мигранту. Тем не менее, он напал на вас.



- Я использовал свое удостоверение для того, чтобы показать им, что с ними разговаривает представитель власти. Я потребовал, чтобы они прекратили драку, остановились, и тут же получил удар.



Вероятно, это уже презрение такое к представителям власти, которые демонстрируют эти люди. Нападали три молодых человека 16, 18, 19 лет. Два таджика, один узбек.



"СП": Сейчас дело переквалифицировано в покушение на убийство. В этом принял участие глава СКР Александр Бастрыкин. Есть ли какие-то подвижки в деле?



- Нападавшие на меня сейчас находятся изоляторе, суд отказал отпустить их под домашний арест. Я надеюсь, что сидеть они будут долго.



"СП": В Госдуме сейчас находится на рассмотрении 25 законопроектов. Но президент уже подписал закон о праве МВД выдворять из страны иностранных граждан за некоторые правонарушения без решения суда. О каких случаях здесь может идти речь?



- Среди оснований для высылки мигрантов без решения суда - нарушение административных статей о перевозке наркотиков, употребление алкоголя в общественных местах, пропаганда педофилии и нетрадиционных сексуальных отношений. Также без суда мигрант может быть выслан за нарушение миграционного законодательства, либо совершение различных правонарушений, которые несовместимы с пребыванием в России. Также вводится понятие "реестр контролируемого пребывания" для мигрантов, которые подлежат высылке.



"СП": Я знаю, что среди ваших предложений есть следующее: иностранный гражданин, который приехал в Россию, обязан воздерживаться от деятельности в ущерб интересам российского государства. Что вы имели в виду?



- В тех поправках, о которых вы говорите, я достаточно подробно расшифровал, что я имею в виду. Например, воздерживаться от того, чтобы в социальных сетях негативно высказываться в отношении внутренней и внешней политики России.



А то у нас достаточно часто бывает такое: приезжая в Россию, мигранты не только не уважают местных жителей, но и достаточно агрессивно относятся к российской политике. Такого рода действия, на мой взгляд, должны приводить однозначно к высылке.



"СП": В одном из законопроектов вы предлагаете мигрантам воздерживаться от воздействия на органы правопорядка в случае рассмотрения дел, связанных с правонарушениями иностранцев. Это вмешательство диаспор в деятельность правоохранительных органов? Вы знаете о таких случаях?



- У нас действительно, как только мигрант попадает в какую-то историю, минуты не проходит, как тут же появляется толпа его земляков, которые пытаются его отбить в прямом смысле слова от полицейских, которые приехали по вызову. Дальше начинает работать уже вся их система взаимопомощи.



Мы не можем препятствовать предоставлению адвокатов мигрантам. Но, на мой взгляд, недопустимо, когда мигранты, не имеющие отношения к делу, появляются на месте совершения правонарушения и пытаются каким- то образом воздействовать на сотрудников полиции. Вот за это, на мой взгляд, необходимо их всех задерживать и привлекать к ответственности.



"СП": Вопрос деликатный. Вы рекомендуете мигрантам воздерживаться от демонстрации своих обычаев и религиозных обрядов в общественных местах. Что вы имеете в виду? Например, во время праздника Курбан байрам у нас в Москве площади заняты мигрантами, исповедующими ислам, которые отправляют свои религиозные обряды. Запретить именно массовые обряды или, скажем, совершать намаз в рабочее время на рабочем месте?



- Когда проходит какой-то крупный религиозный праздник, его проведение соответствующая религиозная организация согласовывают с органами самоуправления. Например, когда проходит Крестный ход в православном храме, выдается соответствующее разрешение у властей. А вот во время крупных религиозных мусульманских праздников приезжие мусульмане могут встать на улице или где-то на детской площадке и совершать намаз.



Или взять случаи, когда режут баранов. У нас интернет полон таких видео. Режут во дворах, на глазах у детей. Это недопустимо. Речь не идет о запрете самих религиозных обрядов, а о том, что они должны проводиться в тех местах, которые разрешены. Москва, Самара, другие наши города - это не кишлаки, где можно жить по своим порядкам.



"СП": Особый момент в ваших поправках связан с запретом содержать мигрантами неработающих членов своей семьи, например, пенсионеров или малолетних детей. А вам не кажется, что их все равно будут завозить и содержать негласно?



- У нас есть в законодательстве такое понятие: "высококвалифицированный специалист", для которого существует определенный льготный формат выдачи вида на жительство.



К сожалению, мы не видим, чтобы у нас вакансии программистов, сварщиков, создателей микрочипов пополнялись приезжими из Таджикистана, Узбекистана и так далее.



В основном к нам едет низкоквалифицированные рабочие, которые учатся копать или класть кирпич. Высококвалифицированный специалист, иностранец, который нужен какому-то российскому предприятию, может привозить с собой свою семью на время контракта. А семьи всех остальных должны оставаться дома, потому что это огромная нагрузка на нашу социальную инфраструктуру, на бюджет Российской Федерации.



К тому же огромное количество правонарушений происходят именно со стороны детей мигрантов, то есть подростков, которые слоняются без дела. За четыре месяца 2023 года количество преступлений среди детей мигрантов в России выросло на 70%.



"СП": Вы предлагаете детям мигрантов сдавать экзамен на знание русского языка для того, чтобы быть принятым в школу. Я знаю, что последнее время в российских школах даже начались протесты. Приезжает, например, семья мигрантов. Родители плохо говорят по-русски, но настаивают на том, чтобы ребенка приняли в тот класс, в каком он учился у себя в Средней Азии. В результате весь класс тормозится в обучении. Да и сам ребенок тоже ничего не понимает. Но здесь есть один нюанс.



Я переговорил уже с вашими коллегами и, например, зампред комитета по науке и образованию Олег Смолин считает, что отказ в приеме ребенка при не сдаче экзамена в школу будет означать нарушение его прав. Как вы себя в этом случае будете вести?



- Олег Николаевич очень добрый человек, он бывший учитель. А я человек другой.



Выходец из Средней Азии должен, приходя учиться в первый класс, знать русский язык. Это обязанность его родителей. Пусть нанимают репетиторов, готовят его. Я сильно сомневаюсь, что где-нибудь, например, в США или во Франции можно было привести учиться ребенка без знания национального языка, на котором ведется обучение. Второе, мне совершенно непонятно, почему дети иностранцев должны обучаться бесплатно.



"СП": Я хотела бы привести один случай, связанный с поведением детей мигрантов. В школе № 4 города Батайска мальчик один такой мальчик заявил, что будет ставить русских на колени. И тогда учительница 70-летняя сказала ему: "Попробуй, поставь меня тоже на колени!". Правоохранительные органы почему-то не стали в это вмешиваться, а я взяла и написала об этом материал. Мне бы очень хотелось, чтобы вы взяли это дело на контроль.



- Хорошо, передайте мне ссылки на эту историю, чтобы мне было проще написать соответствующее обращение. На мой взгляд, такого рода выходки должны государством нашим жестко пресекаться, особенно когда речь идет о взаимоотношениях ученика с учителем. Это подрывает и авторитет системы власти, и авторитет учителя.



"СП": Михаил Николаевич, а может быть, стоит в случаях вот такого неподобающего поведения подростков высылать всю семью?



- Я с вами согласен. Я вообще являюсь сторонником нулевой терпимости к правонарушениям. Любого рода агрессия, которая проявляется к жителям, должна пресекаться. То есть мигрант, который совершает правонарушение, должен высылается вместе со всей своей семьей. Источник - СвободнаяПресса

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