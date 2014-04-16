Дуров. Как капризный миллиардер доигрался в "независимость", - "Завтра"

09:37 26.08.2024 Дуров



Алексей Иванов



Вот так в 2018 году Дуров типа троллил директора ФСБ России (фото)



Многие сегодня вспоминают, как питерский мажор Паша Дуров, всего за несколько лет превратившийся в миллиардера (в т.ч. благодаря интеллектуальным способностям, чего не отнять; как-никак лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трехкратный лауреат Потанинской стипендии), бравировал собственной "крутизной" и запредельным пофигизмом/цинизмом, демонстративно плевал на всех и вся, откровенно презирал всех и вся, носился на тачке с нарушением любых ПДД, отвергал требования российских правоохранительных органов, развлекался, бросая самолетики с прикрепленными к ним 5000-рублевыми банкнотами из окна своего офиса и со смехом наблюдая за "нищебродами", разбивавшими друг другу носы в погоне за баблом. Либо напоминают, как 9 мая 2012 года, в День Победы, оборзевший гамнюк писал: "Народ гуляет. Еще бы - 67 лет назад Сталин отстоял у Гитлера право репрессировать население СССР".



16.04.2014 основатель социальной сети "ВКонтакте" и создатель кроссплатформенной системы мгновенного обмена сообщениями Telegram гордо объявил, что отказался предоставить Федеральной службе безопасности личную информацию организаторов групп "Евромайдана", и что юрисдикция России не распространяется на украинских пользователей социальной сети "ВКонтакте". Cтало известно, что он уехал за границу и не собирается возвращаться в РФ: "Я не в России и не планирую туда возвращаться. К сожалению, эта страна и интернет-бизнес в данный момент несовместимы. [...] Для меня нет пути назад. Особенно после того, как я публично отказался сотрудничать с властями". Пытался обосноваться в Германии, Британии, Сингапуре, Соединенных Штатах. С начала 2017-го проживает в Дубае, где и расположена штаб-квартира мессенджера Telegram. Еще в мае 2013-го дистанционно оформил гражданство малюсенького карибского государства Сент-Китс и Невис (Федерация Сент-Кристофер и Невис; входит в британское Commonwealth of Nations), пожертвовав 250 тысяч долларов в одно из тамошних предприятий: "В графе "гражданство" в Википедии имею двойное "Russian, Kittitian". Вещь удобная, так как позволяет путешествовать в ЕС и Великобритании без виз". В феврале 2021-го получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов, в августе 2021 года - французский паспорт.







При этом капризный миллиардер продолжал играться в "независимость". Хорохорился, что якобы сам по себе. В феврале 2024-го дал интервью американскому политическому обозревателю Такеру Карлсону, в котором пожаловался на проблемы с российскими спецслужбами в периоды "Болота" и "Евромайдана" ("Мы защищали свободу речи и свободу собраний, и были уверены в правоте этого"), рассказал о нападении на него в Калифорнии ("Мы действительно думали, что в Сан-Франциско нам будет удобно работать, потому что все технологические компании находятся там или в окрестностях Сан-Франциско. [...] Я был в Сан-Франциско и на меня напали на улице после посещения Джека Дорси в офисе Twitter. В 8 часов вечера я возвращался в свой отель и на меня напали на улице. Это единственная страна, где на меня напали на улице. [...] Трое здоровенных парней попытались вырвать у меня из рук телефон, когда я писал в Twitter о том, что только что познакомился с основателем Twitter. Тогда мне это показалось правильной идеей. И на меня напали. Я не хотел отдавать им свой телефон. Они, вероятно, не ожидали сопротивления, поэтому мне удалось выхватить свой телефон обратно. Произошла короткая стычка с парнями, было немного крови, но мне удалось убежать"), пристальном внимании ФБР ("Мы привлекали слишком много внимания со стороны ФБР, служб безопасности, когда приезжали в США. Приведу вам пример. В прошлый раз, когда я был в США, я привез инженера, который работает в Telegram, и за моей спиной сотрудники службы кибербезопасности или агенты, как бы их ни называли, попытались тайно нанять моего инженера"), переезде в ОАЭ ("Семь лет назад мы переехали сюда. Сначала мы хотели просто попробовать это в течение полугода, посмотреть, получится ли. И это оказалось замечательным местом. Мы никогда не оглядывались назад и после этого никогда не хотели менять ОАЭ на какое-либо другое место. [...] Во-первых, здесь очень легко вести бизнес. Например, вы можете нанимать людей из любой точки мира, если платите им хорошую зарплату. Вид на жительство выдается автоматически. Совсем другая ситуация, если вы попытаетесь сделать это в Европе и некоторых других странах. Во-вторых, это очень эффективно с точки зрения налогообложения. В-третьих, отличная инфраструктура. [...] Но важнее то, что это нейтральное место, это нейтральная страна. Это маленькая страна, которая хочет дружить со всеми. Геополитически она не связана ни с одной из крупных сверхдержав"), проблемах с американскими властями в связи с захватом капитолия сторонниками Дональда Трампа ("После событий 6 января мы получили письмо, по-моему, от конгрессмена от Демократической партии. Они потребовали, чтобы мы поделились всеми данными, которые у нас были в связи с тем, что они назвали "восстанием". Мы посоветовались с нашими юристами, и они сказали: "Вам лучше не обращать на это внимания". Но письмо показалось нам очень серьезным. И в письме говорилось: "Если вы не выполните эту просьбу, вы нарушите Конституцию США" или что-то в этом роде. [...] Они хотели получить данные о людях, которые участвовали в демонстрациях в Вашингтоне или где бы то ни было еще. [...] Я не эксперт в политике США. Что самое забавное, через две недели после этого мы получили еще одно письмо, новое письмо от республиканской фракции Конгресса, и там мы прочитали, что если мы предоставим какие-либо данные в соответствии с предыдущим запросом, то нарушим Конституцию США. Итак, мы получили два письма, в которых говорилось, что все, что мы могли сделать, в некотором смысле нарушает Конституцию США. Так я понял смысл этих писем. [...] Так же, как мы реагируем на большинство подобных запросов. Мы решили проигнорировать их, потому что это такой сложный вопрос, связанный с внутренней политикой в США. Мы не хотим принимать никаких мер"), давлении со стороны Apple и Google ("Наибольшее давление на Telegram исходит не от правительств, а от Apple и Google. Поэтому, когда речь заходит о свободе слова, эти две платформы могут подвергать цензуре все, что вы можете прочитать, доступ к чему есть на вашем смартфоне. [...] Они очень ясно дают понять, что если мы не выполним их рекомендации, как они это называют, Telegram может быть удален из магазинов. [...] Apple и Google не очень-то идут на компромисс, когда дело доходит до их рекомендаций. Если они сочтут, что какой-то контент противоречит их правилам, они проследят за тем, чтобы все приложения, распространяемые через их магазины, соответствовали этим правилам"). Либертарианец-вегетарианец вещал о "нейтралитете" Telegram: "Протестующие использовали Telegram в таких местах, как Гонконг, Беларусь, Казахстан, и даже в Барселоне в свое время. В значительной степени это был инструмент оппозиции. Но на самом деле не имеет значения, использует Telegram оппозиция или правящая партия. Для нас правила применяются одинаково ко всем сторонам. Таким образом, мы непредвзяты. Дело не в том, что мы поддерживаем их позицию или мы болеем за правящую партию, и это не значит, что нам все равно, но мы считаем важным, чтобы эта платформа была нейтральной по отношению ко всем мнениям, потому что мы верим, что конкуренция различных идей может привести к прогрессу и улучшению мира для всех. [...] Я думаю, это одна из причин, по которой мы оказались именно здесь в ОАЭ. Мы не хотим быть в геополитической зависимости. Мы не хотите выбирать победителей ни в одной из политических баталий". Громко заявлял: "Приоритет номер один в жизни - это моя свобода". Или раньше, десять лет назад: "Мы не любим бюрократию, полицейские режимы, активно вмешивающиеся в дела граждан правительства, войны, социализм и чрезмерное регулирование. Нам нравятся свобода, стабильная правовая система, свободные рынки, нейтралитет и гражданские права".



Свобода, говоришь? Свободные рынки? Вне геополитики? Так не бывает. Убежал от наших - попал в лапы чужих, иного не дано.



Поздно вечером 24 августа тридцатидевятилетний Павел Дуров задержан сотрудниками французских спецслужб после приземления в парижском аэропорту Ле-Бурже. Он прилетел во Францию из Азербайджана. Планировал провести во французской столице один вечер с сопровождавшей его двадцатичетырехлетней Юлией Вавиловой, которая тоже живет в Дубае и позиционирует себя как геймер, стример, криптокоуч, криптоинвестор, ведет канал о крипте на арабском языке. Арестован в Париже по обвинению в отказе от сотрудничества с правительством Франции, связанном с наркоторговлей, распространением порнографии, мошенничеством и отсутствием модерации в кроссплатформенном мессенджере Telegram. Телеканал LCI назвал Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества.



Такер Карлсон: "Павел Дуров уехал из России, когда правительство попыталось взять под контроль Telegram. Но в конце концов, это не Путин арестовал его за то, что он позволил общественности пользоваться свободой слова. Это западная страна, союзник администрации Байдена и активный член НАТО, заперла его. [...] Тьма стремительно опускается на некогда свободный мир". Илон Маск, комментируя задержание Дурова: "В 2030 году в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем".



"Павел Дуров уехал из России, чтобы не сотрудничать со спецслужбами. Стал даже Полем дю Ровым. С западными спецслужбами он частично сотрудничал - как минимум строго выполнял предписания о блокировке RT в тех странах, где мы под санкциями. Не помогло. ЧТД. [...] Что главное в истории с Дуровым? Что все, кто привык пользоваться телегой для чувствительных разговоров/переписок, должны прямо сейчас эти переписки удалить и больше так не делать. Потому что Дурова закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст", - заметила главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.



Baza: "Российским чиновникам пришло поручение удалить служебные переписки в Telegram. Такое поручение пришло сотрудникам ряда силовых ведомств, а также чиновникам Администрации Президента и Правительства России. Кроме того, по словам источников, такое указание было дано и высшим чинам Минобороны РФ, а также некоторым крупным бизнесменам. В то же время часть опрошенных "Базой" чиновников заявила, что им указания об удалении переписок не приходили. Впрочем, такие указания от начальства они ожидают уже в грядущий понедельник-вторник. Ранее, после задержания основателя Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту, французские СМИ со ссылкой на источник, близкий к следствию, заявили, что французские спецслужбы будут добиваться доступа к перепискам в Telegram, связанным с преступными сообществами, а также с санкционными компаниями и лицами".



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: "Российское посольство в Париже, как это и положено в случаях с получением информации о задержании местной стороной российских граждан, сразу же включилось в работу. Напоминать нашим дипломатам об их функциональных обязанностях нет необходимости. А я вот вспомнила, как в 2018 году группа из 26 НПО, в том числе "Хьюман Райтс Вотч", "Эмнести интернешнл", "Фридом Хаус", "Репортеры без границ", "Комитет по защите журналистов" и другие, осудили решение российского суда заблокировать Телеграм. На Западе звучали и другие аналогичные заявления (1, 2, 3, 4). Все это было сказано ими потому, что с 1 июля 2018 года в России вступил в силу закон Яровой, обязывающий операторов телекоммуникационных услуг хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик их клиентов на протяжении полугода, а также ключи для расшифровки переписки пользователей и предоставлять их ФСБ России по запросу. К Телеграму были законодательные претензии, которые существовали у многих стран в связи с техническими параметрами системы шифрования. Эти западные НПО призвали российские власти прекратить создавать препоны в работе Телеграма. Они обратились к ООН, Совету Европы, ОБСЕ, Евросоюзу, США и правительствам других стран с просьбой противостоять действиям России, защитить основные права свободы выражения и конфиденциальности. Кроме того, призвали интернет-компании противодействовать необоснованным и неправовым требованиям, нарушающим права их пользователей. Потребовали от российских властей гарантировать права пользователей глобальной сети на публикацию и анонимный просмотр информации на веб-сайтах, подчеркивая, что любые ограничения должны быть санкционированы судом и полностью отвечать положениям Европейской конвенции по правам человека. Вместе с тем Дуров все это время оставался на свободе, продолжая развивать Телеграм. Публикую скриншот всех западных профильных структур, которые тогда выступили, в том числе и с коллективным обращением. Как думаете, на этот раз они будут взывать к Парижу и требовать освобождения Дурова, или проглотят языки?"



Захарова добавила, что Россия направила ноту с требованием о доступе к Дурову, но Париж воспринимает его французское гражданство в качестве основного. Какая нота? Смешно же.



Военкор Александр Коц: "Франция, конечно, не имеет отношения к аресту Дурова. Ну, только в качестве инструмента. Надеть наручники, сопроводить в камеру. Объявлять в розыск за минуту до посадки самолета в Париже - это не по-французски. Просто вспомните, что Дуров рассказывал про подкаты американского ФБР. В интервью американскому изданию The Baffler: "ФБР пыталась подкупить одного из разработчиков Telegram. Правоохранители, пояснил основатель мессенджера, вышли на сотрудника сервиса в тот момент, когда он приехал на конференцию Google в США. Программиста допрашивали на границе сотрудники киберподразделения, а после этого еще встретились с ним в Сан-Франциско. Агентов интересовала архитектура Telegram, алгоритмы шифрования. В итоге спецслужбы предложили разработчику "порядка десятка тысяч долларов" за создание конфиденциального канала в тайне от Дурова, через который он будет передавать властям США необходимые для них данные. Однако после этого разговора программист встретился с Дуровым и рассказал ему о контактах с ФБР". В интервью Такеру Карлсону: "Мы получали слишком много внимания со стороны ФБР, агентств безопасности, куда бы мы в Америке ни приехали. Приведу вам пример: в прошлый раз, когда я был в Соединенных Штатах, я привез с собой инженера, который работает в Telegram - и были попыткы офицеров или агентов кибербезопасности его тайно нанять. Им было любопытно узнать, какие библиотеки с открытым исходным кодом интегрированы в приложение Telegram на стороне клиента. И они пытались убедить его использовать определенные инструменты с открытым исходным кодом, которые он затем интегрировал бы в код Telegram, что, в моем понимании, служило бы бэкдорами. Я лично испытывал подобное давление в СШ. Когда бы я ни приезжал в США, в аэропорту меня встречали два агента ФБР и задавали вопросы. Однажды я завтракал в 9 утра, и в доме, который я снимал, появилась ФБР. Я подумал: нам здесь уделяют слишком много внимания". Все-таки, очень показательный пример для уверовавших в то, что на просвещенном Западе все играют по правилам и есть верховенство законе. Не то, что в этом вашем кровавом Мордоре. Не думаю, что в Телеграме в ближайшее время что-то изменится для обычных пользователей. Но как основной инструмент для обмена информацией среди военных в зоне СВО его безопасным теперь считать вряд ли можно".



Военкор Дмитрий Стешин: "Претензии французских властей к Дурову, в 90-х, на его бывшей Родине называли "козлячьи предъявы". Знаю, да все знают, что по каким-то критическим вопросам связанным с терроризмом, например, владельцы ТГ каналов устанавливаются моментально. Дуров же не демон, как его пытаются представить. И живет на Земле, а не на Марсе. Причина его задержания в другом. За три года СВО, Дуров из удачливого IT-менеджера и программиста, вдруг превратился во владельца весьма важного канала закрытой армейской связи. Как это выглядит на практике? Комната в развалинах, обитая "пенофолом" - для уюта и от "теплаков". На стене - огромный телек. Где-то на улице, в мешках с мусором или в дровах, стоит тарелка "Старлинк" - они в Донецке по 72 тысячи руб. и 13 или 26 тысяч абонентская плата в месяц. Взвод спокойно наскребает эти суммы. Ровно в 10 утра, в небо поднимаются дроны. В правой половине экрана, картинки-сегменты, в них изображение с птиц в реальном времени. Одновременно открывается чат в ТГ - в нем авиаразведка, артиллеристы и реактивщики. Артиллеристы уже протирают снаряды тряпочками. Проходит сколько-то минут, и понеслось. Перерывы только на перекат арты на другие позиции и замена батарей в дронах. Инструмент коммуникации этих опасных людей - бытовой мессенджер Телеграм. Причем этим мессенджером пользуется армия страны, которая воюет с коллективным Западом, а Дуров, какое неприятное совпадение, - на этом Западе проживает. Дуров понимал прекрасно, что ему нашили мишень. Предположу, что его визит в Баку, был поиском сюзерена. Не удивлюсь, если Дуров выкатил такие конские условия, что ему отказали в защите. Не удивлюсь, если просто не поняли, что нужно этому молодому человеку в черном бадлоне (извините питерских)? Кто он такой и чего хочет? В итоге, Дурова перехватил противник и просто так уже не отпустит. Еще раз не удивлюсь, если нам даже не скажут, ЧТО смогли вытрясти из Дурова - я бы так и сделал. Ну а нам-то что делать? Быстро пилить (не в смысле раздела и воровства денег) свой мессенджер. Госуслуги смогли сделать, неужели мессенджер не сделаем? И это давно нужно было делать. Но можно и сейчас, нужно: конкурс всероссийский объявлять с таким призовым фондом, чтобы индусы на него заявлялись со своими продуктами. Отменить пару "дней прокисшего варенья", плавно переходящих в "фестивали плова" и сделать нормальный призовой фонд. И быстро всем перекатываться в свой мессенджер. Других вариантов нет. ПС. По поводу "Старлинка", сообщу свое оценочное суждение. Имея сеть космодромов и "желтую майку лидера" в космической отрасли, прососать (самое точное слово) возможность покрыть планету своими спутниками связи - это талант, конечно. Думаю, по деньгам, в "чемпионат мира по ногомячу" вполне бы уложились. Впрочем, и это сделать не поздно".



Заместитель председателя Московской городской Думы, журналист Андрей Медведев: "В тот момент, когда ключи от Телеграм и доступ к нему окажутся в руках западных правительств, начнется то же самое, что мы видели в Facebook и на YouTube. В Телеграме массово начнут блокировать каналы, которые транслируют российскую точку зрения на западную аудиторию. Но, что важнее, в Телеграме начнут блокировать и удалять каналы, которые работают на внутрироссийскую аудиторию. Причем, выносить будут всех и все. От государственных ТАСС, РИА и RT, и заканчивая ТГ-каналами военблогеров, военкоров, или милитари каналами. Рыбарь ли, "Повернутые на войне" ли, "Старше Эдды", Роман Сапоньков, Поддубный - не важно. Зачистка коснется всех. Российских политиков тоже. От муниципального депутата до Дмитрия Анатольевича. Даже умеренных оппозиционеров, которые остались в России и последовательно критикуют власть, например Винокурова или Вишневский, тоже для Запада будут слишком неподходящими. Их тоже удалят. Вишневский не поддержал вторжение ВСУ в Курскую область? На выход. Но самое главное, что прямо сейчас площадки, столь же удобной и столь же оперативной, где информация проходит мгновенно, и при этом не проходит премодерацию, в России просто нет. То есть, когда Запад получает контроль на ТГ, мы остаемся без схожей, и весьма нужной для внутренних российских процессов, платформы. А явной замены ей нет. ВК? Ну да. Тот самый ВК, где админы удаляют видео и посты в группе "Повернутые на войне", потому что "жесткий" контент? Или что у нас есть для видео с войны? Рутуб. Тот самый, где премодерация сутки, где контент военкоров удаляют, и даже невинные ролики про документальное кино загрузить невозможно. Впрочем, нет худа без добра. И возможно теперь, мы станем осваивать область реального цифрового суверенитета ускоренными темпами. Хочется надеяться. [...] Что касается альтернативы ТГ, который сейчас используется военными в качестве защищенного фронтового мессенджера. Альтернатива есть. И не одна. Об этом пишут и Роман Алехин, и уважаемые "Умельцы фронту". Более того, есть опыт боевого применения как минимум двух типов закрытых мессенджеров. Не надо думать, что у нас нет айтишников-патриотов. Что нет людей, способных сделать качественный продукт. Все есть. Но все, традиционно (как с дронами, например) упирается в позицию разных ведомств. "У нас все есть, нам не надо, встаньте в очередь и подождите, вы вообще кто такие, вы военных академий не заканчивали". Поэтому, пока что Телеграм. Однако, арест Дурова, вероятно, может стать тем волшебным триггером, после которого внедрение российского военного мессенджера пойдет быстрее. Главное - не повторить ошибку с производством FPV дронов. Где единый производитель наделал дронов, а враг их массово давит РЭБом. Я не к тому, что нужно много мессенджеров. Нужен один. Но действительно рабочий, эффективный и безопасный. "Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая! Броня". И в этом смысле важно слушать реальных участников боевых действий, понимать, что им нужно. Тем более, что и среди самих фронтовиков есть немало специалистов, которые даже малыми средствами при помощи имеющихся мессенджеров, уже создают рабочие разведывательно-ударные контуры. Пока же приходится констатировать, что злая шутка о том, что во Франции задержан начальник связи вооруженных сил, это лишь частично шутка. А частично - констатация состояния дел в сфере внедрения российского боевого мессенджера в армии".



ТГ-канал "Старше Эдды": "Когда говорят, что Россия - это единственный уголок свободы на земном шаре, некоторые до сих пор морщат носик и не верят. А зря. [...] Как видится мне, Дурова можно освободить только в результате обмена. Беда в том, что во-первых во Франции нет никого, кто был бы сопоставим по значимости и влиянию с Дуровым, даже если выкрасть Макрона. Во-вторых сама Франция абсолютно бесполезна и геополитически ничтожна, сколько бы она не надувала свой петушиный гребень, это лишь петушиный гребень и не более того. Поэтому освобождение Дурова возможно только в том случае, если удасться договориться с главным мировым игроком, то есть с США. Кстати, очень хороший пример для всех космополитов. Заработать и сохранить деньги, можно только в своей сильной и независимой стране. Никакой чужой паспорт не является защитой и гарантией. Гарантия одна - собственное сильное и независимое государство, правда и ты должен сделать все для того, чтобы оно крепло и процветало на страх врагам. Сила элиты не в деньгах, истинная сила любой национальной элиты в том, что она осознает, что деньги и привилегии надо оплачивать собственным потом и кровью, строя и защищая Родину. Та элита, которая прожигает деньги и думает, что Родина там, где тепло и сытно, элитой не является. Посмотрите на США или Англию, много тамошних миллиардеров и лордов бегут в другие страны ради того, чтобы сохранить деньги? В том то и дело, что нет. СВО дает нам возможность вырастить настоящую национальную элиту, без которой невозможно дальнейшее нормальное развитие вечной и Святой Руси".



Блогер Сергей Колясников: "Сейчас всем российским чиновникам и олигархам со вторым гражданством, хранящим деньги и активы в США/Европе - самое время посмотреть на ситуацию с Дуровым и хорошенько подумать. Потому что в сравнении с Дуровым они даже не перхоть. Захотят арестовать - арестуют. Захотят все отнять - отнимут. Для коллективного Запада вы не более чем вороватые папуасы. Спрятанные в западных банках деньги и дома в Лондоне, паспорта западных стран - не дают никакой защиты. Это не более чем повод хорошо поиметь владельца этих финансовых схоронов и заставить его работать в интересах США/ЕС и их разведок. Самая главная защита - сильное государство. Твоя собственная сильная и могучая Родина. И если такой нет - поимеют и высушат на заборе. И еще один важный момент. Для Запада мы все - русские. Сколько бы и каких гражданств у нас не было - нас там ненавидят и хотят истребить. Максимум, что позволят - это доживать предателям, но тоже не всегда, Березовский не даст соврать. Не надо иллюзий. Россия - антипод западного мира. Мы для них опасны самим фактом своего существования. Попытки уничтожить нас насчитывают сотни лет, как и антироссийские санкции... СМИ писали, что Дуров в Азербайджане хотел встретиться с Путиным, но российский президент встречу отклонил. Тут можно гадать бесконечно, но есть нюанс - Путин не раз говорил, что предательства не терпит. А Дуров уезжал из России с помпой и антироссийских заявлений делал немало. Что теперь будет с Дуровым? Ничего хорошего. Крайне маловероятно, что его выпустят, даже если он предоставит всю требуемую информацию. Демократия она такая. Если попался - выскочить будет непросто. Дуров не Ассанж, для Запада он русский - а значит враг. Именно Россия сегодня самое безопасное и при этом соблюдающее законы государство. Потому что на Западе вас могут закрыть, невзирая на закон. Закон там вообще больше для СМИ и заявлений чиновников. Это факт. И он не перестает быть фактом, даже если от этого корежит оппозиционеров и борцов с режимом. В России Дурову предлагали сотрудничество в рамках тяжких преступлений, и только. Франция (а на самом деле - США), такого не предложат. Им надо все. Единственная надежда Дурова - это действующий российский паспорт и обмен в РФ. Но тут цена будет очень высокой - потому что французский паспорт Дурова его и топит. Париж (= США) может делать с ним все, что хочет".



Политолог Дмитрий Евстафьев: "На арест Дурова. Ход дурацкий. Но - ход. Выводящий политико-информационную ситуацию из цугцванга. Истерично пиарный, но с явным американским предвыборным шлейфом. Идет зачистка западного медийного поля. Евроатлантисты пытаются переломить складывающийся в США консенсус по "политическому сшиванию" страны. Телеграм - важный и пока еще слабо задействованный в США инструмент. Его пытаются нейтрализовать. Маску проще - у него два боинговца, фактически, в заложниках. Кстати, до итогов выборов в США. Совпадение? 😁 Но я бы не расслаблялся. Степень истероидности - иррациональна. Может быть все, что угодно. А с точки зрения социальной философии… Все глубже, сложнее. Рубежная история. Евроатлантисты хотят сломать ими же созданную и лет 20 эксплуатировавшуюся модель "власти коммуникаций". Нет, это еще не новый мир, до него далеко. Но сваю из-под фундамента старого стали выбивать. Не получается управлять обществом через нарративы. Значит, надо ломать и ломать демонстративно. И от себя лично: только наивный не свяжет эти и ряд других событий с Олимпийскими играми в Париже. Там была попытка отфиксировать новую ценностную рамку и… И "не зашло". Теперь начинается завинчивание гаек". Политолог Алексей Мухин: "Арест Павла Дурова с перспективой осуждения на 20 лет, произведенный, надо сказать, не без наущения со стороны американцев, показывает, что подавление свободы слова - жестокая реальность в "райском саду". США был нужен новый Джулиан Ассанж, старый кончился (они его и получили, собственно). Подоплекой этих событий является попытка поставить Телеграм в зависимость от западных спецслужб. Они хотят гулять по нему как по другим соцсетям, владельцы которых сотрудничают со спецслужбами прямо или косвенно. Надуманность обвинения напомнила мне "эффект Стросс Кана" - на каждого строптивца найдется своя горничная. Выжав досуха Дурова, его отпустят, чтобы он прыгал так высоко, как скажут. Не будем обольщаться по данному поводу, это репрессивная машина и она запущена".



Политолог Малек Дудаков: "Арест Павла Дурова во Франции укладывается в общую канву закручивания гаек в отношении соцсетей в Европе. Не так давно там был принят свой "цифровой акт", требующий от IT-гигантов удалять контент, который будет хоть чем-то неугоден любой стране-члену Евросоюза. В ином случае цифровым компаниям грозят штрафы до 6% от их общемировой выручки. Похожие запреты - но уже со штрафами в 10% от выручки - вводятся и в Британии. Там активно обвиняли Twitter/X и Telegram в предоставлении площадки участникам недавних расовых беспорядков. Доходило до абсурда, когда причиной погромов называли не стремительно ухудшающуюся ситуацию в Британии, а чаты правых активистов в Telegram. Наличие неподконтрольных источников информации сводило с ума как лейбористов, так и их братьев по разуму через Ла-Манш. Так что почву под судебные нападки на Дурова и Илона Маска готовили давно. Республиканцы в США уже настоятельно рекомендуют Маску не посещать Европу - его там тоже могут арестовать. Демократов же закручивание гаек полностью устраивает. В США с этим посложнее из-за конституционных ограничений. Поэтому можно по линии Брюсселя бороться с инакомыслием. Штрафы пока не сильно помогают Евросоюзу, вот и остается переходить к тому, чтобы напрямую "кошмарить" владельцев неугодных площадок. Дурову в этой связи придется нелегко. Ну а Маск надеется, что в случае победы Трампа у него появится своя "крыша" в Белом доме. И тогда можно будет перейти в контрнаступление на евробюрократию, отомстив ей и за участие в сговоре с Демпартией ради установления тотальной либеральной цензуры". Политолог Дмитрий Дробницкий: ""Павел Дуров - неглупый вроде бы человек" - вот что можно сейчас часто услышать в связи с арестом во Франции основателя Telegram и ВК. Неглупый, а во Францию (или через Францию) полетел. Но в том-то и дело, что в лице Дурова мы увидели самый последний извод наивности. "Я предпочитаю быть свободным и не слушаться ничьих приказов", - хвалился Дуров в интервью Такеру Карлсону. В 20-х годах 21 века не понимать, что это невозможно, очень даже глупо. Да, Павлу Дурову сегодня сочувствует большинство порядочных людей у нас в стране и во всем мире. И я в том числе. И французское "правосудие" себя изобличило, и свободы слова все-таки нет, во всяком случае, в либертарианском ее понимании. Но Павел Дуров сам виноват в том, что с ним будет дальше. Как был сам виноват Джуллиан Ассанж, что в свое время побежал не в то посольство".



Политолог Андрей Перла: "Иностранный агент "Бриф" утверждает, что Павел Дуров, с большой вероятностью, пойдет на сотрудничество с французскими спецслужбами. Судебные органы потребуют открытия со стороны администрации Telegram доступа к архивам переписок и идентификации пользователей противоправного контента. "Для Telegram наступают темные времена", считают сотрудники мессенджера, если верить иностранному агенту. Впрочем, это и без иностранного агента ясно: ничего от Дурова не надо, кроме одного: чтобы работал на западную повесточку и цензуру, против России. И чтобы раскрывал диалоги диссидентов западным властителям мира. Да, но страшный оруэлловский тоталитаризм - конечно, не на западе, а в России, смотри не перепутай и вслух не скажи, если ты "либерал" или "нормализатор". А то свои же заклюют. На практике все это означает, что архивы диалогов теперь хранить не надо. Вредно для здоровья. В перспективе же - очень вероятно, что появится другой инструмент, во всем подобный телеграм - только стоящий гораздо глубже в серой зоне интернета".



Политолог Владимир Корнилов: "Сентябрь 2017 года. Павел Дуров объясняет, почему он не может посещать Иран и Россию. При этом добавляет: "Но переживем - глобус большой". Как выясняется, не такой уж он и большой, этот глобус. А в России Дурову было бы безопаснее, чем в "демократической" Франции".



Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общества "Царьград" Константин Малофеев: "О Дурове. Мы никогда не встречались лично. Был один эпизод в августе 2012 года, когда Дуров хотел со мной встретиться, сам запросил срочную встречу, но потом отказался от нее. Я тогда вел переговоры о покупке 40% "ВКонтакте" у партнеров Дурова. Идея заключалась в том, чтобы объединить "Ростелеком" с "ВКонтакте" (у меня было 11% акций Ростелекома, а у государства - более 50%), а позже и с "Яндексом". Это означало создать отечественный интернет-гигант с контрольным пакетом акций у государства (за счет "Ростелекома"). Правительство одобрило этот план. Если бы это слияние тогда осуществилось, то сейчас, 12 лет спустя, мы бы судорожно не выстраивали замену "Ютубу" из "ВК видео" и "Рутуба". Объединенная компания обладала бы финансовым и творческим потенциалом не только для того, чтобы предоставить отечественным интернет-пользователям качественный сервис от поисковика до соцсети и мессенджера, но и вышла бы в дружественные страны. Вопрос цифрового суверенитета был бы решен задолго до начала СВО. Но, к сожалению, частные акционеры "ВКонтакте" не захотели делиться контролем с государством. В результате сервис потерял 10 лет и все-таки стал квазигосударственным после начала СВО, а Дуров уехал из страны и создал "Телеграм" в ОАЭ. Он не раз объявлял о своей независимости, нежелании сотрудничать со спецслужбами и т.п. Однако жить в XXI веке тоталитарного либерализма и не быть агентом западных спецслужб невозможно. Только "стартаперы", завербованные ЦРУ или АНБ еще студентами, такие как Цукерберг или Брин с Пейджем, могут кривляться на свободе, изображая из себя мультимиллиардеров-визионеров. Дуров отказался сотрудничать с ФСБ. Это ему сошло с рук. А вот отказ от сотрудничества с американцами кончился нынешним арестом во Франции. Теперь у него два выхода. Первый - отказаться от работы на ЦРУ и провести в тюрьме много лет. Второй - согласиться. Тогда он выйдет на свободу. Но уже не свободным. Хотелось бы перефразировать известное выражение "народ, не желающий кормить свою армию, будет кормить чужую": владелец интернет-ресурса, не желающий сотрудничать со своими спецслужбами, будет работать на чужие".



Заместитель Совета Безопасности России, первый зампред Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев: "Когда-то, уже довольно давно, я спросил у Дурова, почему он не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям. "Это моя принципиальная позиция", - заявил он. "Тогда будут серьезные проблемы в любой стране", - сказал ему я. Он посчитал, что самые большие проблемы у него в России, и уехал, затем еще и получив гражданство / вид на жительство в других государствах. Хотел быть гениальным "человеком мира", который отлично живет без Родины. Ubi bene ibi patria! Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский - и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают…" Источник - Завтра

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