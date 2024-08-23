Как оболванивают болгар. Грязные пиар–технологии на деньги Госдепа США

09:59 26.08.2024

Игорь Перминов. 23.08.2024



Наиболее влиятельное агентство социологических исследований в Болгарии Alpha Research (в болгарском звучании – Алфа рисърч) опубликовало масштабный отчет о проведенном ими общенациональном репрезентативном опросе населения. Местная пресса дружно подхватила предложенную информацию, и радостно возвестила: "64 % респондентов предпочитают жить в стране с западным типом либеральной демократии". А количество болгар, испытывающих "любовь" к НАТО, якобы выросло за последние годы с 28% до более 40 процентов.



Особо отмечается, что "после начала войны на Украине резко ухудшился имидж России". Причем, авторы "исследования" оснащают свои выводы графиками, цифрами и прочим антуражем наукообразия. С особым упоением цитируют эту "арифметику" бывшие граждане России, либеральные релоканты.



Кто и как рисует эту насквозь лживую картинку, на самом деле, очень внятно пояснил болгарский писатель и публицист Владислав Наков. Его цифры вызывают больше доверия и взяты из официальных документов. Оказывается, заказчиком социологического анализа, проводимого "уважаемым" агентством "Алфа рисърч", являлся болгарский "Фонд гуманитарных и социальных исследований", получивший на это дело от другого фонда – "Америка для Болгарии" грант в размере 530220 левов!



Данные опроса мгновенно публикуют СМИ. Для примера возьмем издание "Дневник", которое в 2023 году получило 325 тысяч левов от фонда "Америка для Болгарии". По данным СМИ за 2022 год, эта медиагруппа получила в общей сложности больше 8 миллионов левов! С того же 2022 года только фонд "Америка для Болгарии" выделил на подачки болгарским медиа, в виде грантов, более $400 млн, а американское правительство через фонд USAGM - $145 млн! Да за такие астрономические суммы местные писаки готовы публиковать любую ложь, угодную своим хозяевам!



Самое печальное то, что публикация этих фальшивок, состряпанных на американские деньги, оказывает очевидно пагубное влияние на население. Простой болгарин, привыкший считать русских – братьями, рассуждает незамысловато: "если большинство моих сограждан думает так, может быть это я не знаю чего-то, может я ошибаюсь"…



Иезуитская схема заокеанских пиарщиков работает – и воздействует на сознание людей. Учитывая, что большинство российских телеканалов и СМИ в Болгарии запрещены, доступ к правдивой информации отсутствует, обыватель вынужден ориентироваться исключительно на клеветнические измышления в местной прессе.



Порой болгарские СМИ опускаются до совсем уж грязных трюков. Вот скриншот публикации одного из наиболее читаемых местных сайтов – Novini.bg.



Заголовок гласит: "Украинский аналитик Сергей Гармаш: Мы не будем аннексировать Курскую область, мы изолируем оккупированную территорию, взрывая мосты"… Далее, приведен изрядно примитивный текст, какого-то киевского пропагандиста, возомнившего себя "аналитиком".



Вот, только, на снимке не он, а талантливейший российский актер и искренний патриот России – Сергей Гармаш. Большинству болгар он отлично знаком по сериалу "Бригада", ставшему культовым в стране. Недаром, у многих моих местных друзей музыкальная тема из этого фильма стоит на телефоне в качестве рингтона.



Трудно представить до какой еще низости готовы дойти местные борзописцы, отрабатывающие свои "тридцать сребреников". Конечно, "деньги не пахнут", но от подобных грязных провокаций, попросту, смердит.