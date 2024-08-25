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Хезболла вступила в войну с Израилем в одиночку"Хезболла" вступила в войну с Израилем в одиночку
10:02 26.08.2024

"Хезболла" не дождалась Ирана
Радикальное шиитское движение вступило в войну с Израилем в одиночку

ВВС Израиля в воскресенье нанесли массированный удар по югу Ливана, целью которого стали объекты радикального шиитского движения "Хезболла". Силовую акцию с участием около 100 истребителей премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал превентивным ударом для срыва беспрецедентной атаки на Тель-Авив, в которой "Хезболла" планировала использовать тысячи ракет и беспилотников. Удару по Ливану предшествовала атака на Израиль, которую "Хезболла" назвала первым этапом возмездия за ликвидацию в Бейруте 30 июля командира военного крыла группировки Фуада Шокра. Уже после израильского авианалета на юг Ливана "Хезболла" нанесла ответный удар и пообещала продолжать атаки в своей войне с Израилем, не дожидаясь Ирана.

Мотивы принятия израильским руководством решения об атаке на объекты "Хезболлы" на юге Ливана изложила в своем заявлении в воскресенье канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

"Рано утром мы обнаружили, что "Хезболла" готовится атаковать Израиль. Вместе с министром обороны и начальником Генштаба мы поручили Армии обороны Израиля действовать превентивно для устранения угрозы",- говорится в сообщении.

В ходе состоявшегося в воскресенье в Тель-Авиве в семь утра заседания военно-политического кабинета премьер Нетаньяху подтвердил, что незадолго до этого он лично отдал приказ нанести превентивные удары по объектам "Хезболлы" на ливанской территории в координации с министром обороны Йоавом Галантом и начальником Генштаба Герци Халеви.

Назвав проведенную акцию по уничтожению тысяч ракет "Хезболлы" успешной, господин Нетаньяху указал на то, что Израиль готов действовать как в обороне, так и в нападении, то есть не только отбивать атаки, но и предотвращать их.

"Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы защитить нашу страну, безопасно вернуть жителей севера в свои дома и продолжать придерживаться простого правила: тот, кто бьет по нам, мы бьем по нему",- заявил израильский лидер.

Подробности авианалета на объекты в Ливане сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. "Около 100 истребителей ВВС атаковали и уничтожили тысячи контейнеров со снарядами "Хезболлы", большая часть которых была нацелена на север страны, а некоторые из них - на центральную часть Израиля",- заявил господин Хагари.

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В свою очередь, как сообщает газета Times of Israel, при принятии решения об упреждающем ударе счет шел на минуты. Свой рейд на территорию Ливана ВВС Израиля совершили в 4:45, то есть за 15 минут до запрограммированного пуска ракет по Тель-Авиву, который должен был произойти в пять утра.

Ранее в воскресенье "Хезболла" заявила о начале ответных действий за удар Израиля по пригороду Бейрута и убийство одного из своих командиров Фуада Шукра. В заявлении радикальной шиитской группировки говорится: "В качестве первичного ответа на агрессию в южном пригороде Бейрута, в результате которой погибли командир Фуад Шукр и еще нескольких наших граждан, 25 августа бойцы исламского сопротивления начали массированную воздушную атаку с применением БПЛА (по целям.- "Ъ") в глубине сионистского образования".

В официальном сообщении "Хезболлы" говорится об "успешном пуске" 320 ракет по 11 военным объектам Израиля: базам ЦАХАЛа Майрун, Заатун и Сахель, двум базам на Голанских высотах, трем казармам и ряду опорных пунктов.

Уже после превентивного удара Израиля шиитская группировка нанесла еще один удар по израильским военным объектам, в котором использовались 210 ракет и 20 БПЛА.

"Наша военная операция на сегодня завершена благодаря Всевышнему",- говорится в заявлении "Хезболлы", которое было сделано накануне намеченного на вечер воскресенья выступления лидера организации Хасана Насраллы.

"Исламское сопротивление в Ливане находится в максимальной готовности и силой ответит на любую сионистскую агрессию, особенно если будут затронуты гражданские, ответ будет очень сильным и жестким",- отмечается в заявлении.

В этой ситуации в Израиле в ближайшие дни готовятся к новому обмену ударами с "Хезболлой", демонстрирующей решимость оставить последнее слово за собой, несмотря на массированный удар по югу Ливана.

"Нас ждет значимая неделя из-за переговоров в Каире, боевых действий в Газе и на северной границе. Наша готовность чрезвычайно высока - как в наступлении, так и в обороне",- заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. Израильские военные отмечают, что атаки "Хезболлы" могут произойти в любой момент вне зависимости от хода очередного раунда переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа, старт которых был запланирован на 25 августа.

Этим обстоятельством объясняются интенсивные совещания военно-политического руководства Израиля последних дней, а также введение режима чрезвычайной ситуации, о котором объявил министр обороны Йоав Галант. Главные ограничения вводятся на севере страны, в большей степени подверженному ударам "Хезболлы". "В районах на открытой местности могут собираться до тридцати человек, в зданиях - до трехсот человек. На рабочих и учебных местах можно появляться при условии, что рядом есть действующие бомбоубежища",- говорится в сообщении военного ведомства страны.

В этой ситуации глава МИД Израиля Исраэль Кац на своей странице в социальной сети X выступил с обращением к десяткам своих коллег со всего мира с призывом поддержать превентивный удар в Ливане и последующие шаги, которые будут предприниматься в противостоянии с "Хезболлой". Назвав воскресный авианалет вынужденной мерой, на которую руководство пошло только после того, как окончательно подтвердились данные о предстоящей атаке с территории Ливана, Исраэль Кац подчеркнул, что Израиль намерен и впредь действовать исключительно для защиты своих граждан и территории от "оси зла", возглавляемой Ираном. По его словам, цель "оси зла - уничтожение еврейского государства". "Израиль не стремится к тотальной войне и будет действовать в соответствии с развитием событий",- заверил он.

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой" вызвало резкую активизацию американо-израильских контактов.

Сразу после авианалета на объекты шиитской группировки на юге Ливана глава Минобороны Йоав Галант провел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином, проинформировав его о развитии ситуации.

Как 20 и 21 августа "Хезболла" выпустила по Израилю более 180 ракет и беспилотников

В то же день с визитом в Тель-Авив прибыл председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун-младший в рамках своего турне по Ближнему Востоку, в программу которого также включены посещения Иордании и Египта. Целью переговоров стала координация действий в случае возможной атаки со стороны "Хезболлы" и Ирана, которую по-прежнему ждут в Вашингтоне.

Как заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Сэветт, президент Байден распорядился поддерживать контакт с руководством Израиля после воскресных ударов по территории Ливана. В свою очередь, как сообщает портал Axios, Израиль действует против "Хезболлы" в одиночку, но в полной координации с США, успев предупредить администрацию Байдена об атаке своих ВВС на юге Ливана.

Сергей Строкань

Источник - Коммерсант
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