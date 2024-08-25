|Как зарабатывают себе на жизнь таджикские шахтеры
10:06 26.08.2024
"Шахтерский" хлеб.
Алия Хамидуллина, Asia-Plus
Побывали на одном из крупных месторождений каменного угля в Таджикистане и своими глазами увидели, как трудятся таджикские шахтеры.
Ежедневные путешествия к центру земли - туда, куда не проходит луч света и где от повышенного давления замедляется пульс – это о тех, кому дано подчинять земную стихию. Шахтеров нередко сравнивают с военными и летчиками, ведь их отличают твердость духа, железный характер, смелость, храбрость и постоянная готовность к столкновению с природными бедствиями.
Ежегодно в последнее воскресенье августа во многих странах отмечают День шахтера. В этом году эта дата пришлась на 25 августа. По праву профессия шахтера считается одной из самых опасных, а условия работы - крайне тяжелыми.
В этот день принято почитать самоотверженный труд горняков и напоминать гражданам о значении угольно-добывающей промышленности для экономики страны.
По случаю этой даты, два года назад мы решили отправиться на одно из крупных месторождений каменного угля в Таджикистане и своими глазами увидеть, как трудятся таджикские шахтеры.
Шахтеров не хватает
Фон-Ягнобское месторождение каменного угля в Айнинском районе считается одним из самых крупных не только в Таджикистане, но и по всей Центральной Азии. Площадь его составляет 24 км2, а общие геологические запасы угля оцениваются примерно в 1,3 млрд. тонн, из которых разведано 395 млн. тонн.
Мощные пласты угля, словно куски огромной разрезанной халвы, можно увидеть невооруженными глазом. Экскаваторы без устали срезают их гигантскими ковшами и загружают в снующие туда-сюда камазы. Так уголь добывается открытым способом. Этот метод считается не только безопасным, но и самым дешевым, ведь разработка карьеров обходится в 2-3 раза дешевле, чем шахт.
Шахтерами называют всех рабочих, занятых в шахтах. Но горняки говорят, что истинными шахтерами считаются лишь те, кто работает под землей, ведь рисков тут намного больше.
Чтобы добраться до подземной шахты "Фон-Ягноб", где добывается самый качественный и чистый уголь, необходимо подняться по пыльному серпантину на высоту 2600 м над уровнем моря. По дороге время от времени проезжает поливальная машина, усмиряя огромные клубы пыли.
- Труд шахтера – нелегкий, оттого и текучесть кадров достаточно большая, - говорит директор предприятия "Шахта Фон-Ягноб" Фирузбек Сайфуллоев, который любезно согласился сопровождать нас в пути. - Сегодня в подземной шахте работают 70 шахтеров, почти в пять раз больше, чем их было пять лет назад. Но несмотря на видимую тенденцию роста, шахтеров по-прежнему не хватает.
На шахте трудятся рабочие со всех регионов республики. Как рассказал Собир Ходжиев, инженер и шахтер в третьем поколении, главное для шахтера – даже не трудолюбие. Он должен любить свое дело, а всем тонкостям работы и необходимым навыкам здесь обучат.
"Землекопы" в среднем получают порядка 4 тысяч сомони. Но сдельная оплата труда позволяет зарабатывать гораздо больше – до 6-7 тысяч сомони.
От лопат до комбайнов
Добравшись до шахты, мы облачаемся в спецодежду и каски, без которой вход в шахту воспрещен. Соблюдение техники безопасности – важное условие подземных горных работ. К слову, спецодежду для горняков пошивают в швейном цеху, который действует при предприятии "Шахта Фон-Ягноб".
В шахте, подкрепленной деревянными стойками для предотвращения обвала горных пород, прохладно и темно. Гуляющий тут зыбкий сквозняк защищает подземный коридор длиной в 560 метров от скопления газов.
Покорителей земной стихии можно заметить лишь по фонарикам на касках. Уверенно передвигаясь по шахте, каждый из них выполняет свой фронт работ.
- У шахт имеется договор с горно-спасательной службой. Каждое утро до начала смены специалисты измеряют параметры воздуха в забое, - рассказывает инженер Сохиб Ходжиев, указывая на настенную доску с ежедневно обновляющимися записями. - Лишь при разрешенных показателях, служба дает разрешение на заход рабочих в шахту.
Весь технологический процесс добычи угля можно разделить на три этапа: проведение взрывных работ, перемещение угля и вывоз его на поверхность.
Все это происходит ежесменно, с обязательным процессом проветривания и очищения от газов, которые выделяются из угольных пластов. В процессе работ специалисты внимательно следят за горным давлением.
Выведенный на поверхность уголь доставляется на сортировочную станцию, где, в зависимости от диаметра кусков, разделяется по сортам.
Весь этот, на первый взгляд, автоматизированный процесс невозможен без физического труда шахтера: необходимо отбивать от пласта выходящий из шахтерской печи уголь, падающий в скребковый конвейер.
Работа на шахте требует нелегких усилий и сейчас, во времена технологического прогресса. В прошлом, когда все горные работы производились вручную, труд шахтера был невероятно тяжелым, изнурительным и опасным.
Местом работы горняка тогда служила темная и тесная нора, которая освещалась лампой-коптилкой. Орудиями труда - тяжелый лом и лопата.
Сегодня на смену пришли проходческие комбайны, которые облегчили подземный труд, сделали его менее вредным и более производительным.
Вагонетки, куда шахтеры грузили добытый уголь, заменили конвейеры. А ведь раньше шахтерам приходилось впрягаться в эти "углярки", и ползком, а где-то и на четвереньках, вывозить породу из забоя.
Сегодня, по данным предприятия "Шахта Фон-Ягноб", с одной шахты добывается около 6 тонн угля, а общий объем добычи за 7 месяцев нынешнего года составил почти 350 тыс тонн. Весь уголь идет на нужды внутреннего рынка и используется для функционирования Душанбинской ТЭЦ.
Честно заработанный хлеб
Работают шахтеры вахтовым методом "15 на 15". На территории месторождения для них организованы достойные жилищные условия: место для отдыха и ночлега, душевые, столовая. Тут находится и собственная пекарня, где выпекается ароматный хлеб с хрустящей корочкой.
Шахтеры получают специальное трехразовое питание и надбавки к зарплате.
У Субхона Исмоилова из Исфары, отца троих детей, стаж работы шахтером почти в четверть века. Здесь на "Фон-Ягноб" он бурит скважины. До этого работал на шахтах в Шурабе, Кыргызстане и России.
- Условия работы здесь гораздо легче благодаря модернизированному процессу. Зарплатой тоже не обижают. Я ем свой честно заработанный хлеб, - говорит шахтер. – Чем молодежи ехать в трудовую миграцию, можно трудиться и тут, работы достаточно. Да, это мужская работа, тяжелый труд, но он достойно оплачивается. Кто не боится этого, пожалуйста, приходите и работайте.
В конце этой смены шахтеры не сразу покинули место работы. С черными от угля лицами, но со светлыми и добрыми глазами, они собрались у входа шахты: общались с гостями, шутили и обсуждали результаты завершенного рабочего дня.