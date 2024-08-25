СВО изменила представления о социальной справедливости в стране

10:10 26.08.2024

Большинство населения не устраивает неравный доступ к медицине



Ольга Соловьева



Распределение ответов об уровне справедливости в российском обществе. Источник ФОМ



Представления об уровне социальной справедливости в России радикально изменились после начала спецоперации РФ в Украине. В полтора раза выросло число тех, кто называет нынешнее российское общество справедливым. Также резко упала доля озабоченных несправедливостью в РФ, показывают опросы фонда "Общественное мнение" (ФОМ). В качестве примеров несправедливости россияне называют неравный доступ к медицине, низкие зарплаты, пенсии и недостаточную поддержку нуждающихся. Социологи напоминают, что российское общество заражено "вирусом патернализма" и улучшений своей жизни граждане ждут в основном от государства.



На сегодня более трети россиян (37%) считают, что российское общество устроено справедливым образом. Обратного мнения придерживаются 44% опрошенных, показывают последние опросы ФОМ. Среди возрастных групп наибольшим оптимизмом в отношении уровня справедливости обладают россияне в возрасте 18–30 лет. Так, 51% опрошенных в этой возрастной группе считают нынешнее российское общество справедливым. Наименьшим уровнем оптимизма обладают пенсионеры. В возрастной группе старше 60 лет только 31% называют российское общество справедливым. Среди тех, кому не хватает денег на еду, половина опрошенных говорит о социальной несправедливости. А среди тех, кому хватает на еду, но не на одежду, о несправедливости говорят 55%.



За последние годы отношение россиян к уровню справедливости в стране заметно поменялось. К примеру, в 2018 году 65% респондентов говорили о полной социальной несправедливости в стране, в 2020-м таковых было больше 60% (напомним: сегодня о несправедливости в РФ говорят 44%).



Только каждый третий говорит о том, что сталкивался с социальной несправедливостью по отношению к себе за последние два-три года. Остальные две трети респондентов с социальной несправедливостью не сталкивались. В 2020 году доли тех, кто ощущал или не ощущал лично на себе несправедливость, были примерны равны (46% и 50% соответственно).



В восприятии большинства россиян (55%) уровень справедливости в обществе в большей степени зависит от властей. И только около трети респондентов полагают, что уровень справедливости в большей степени зависит от граждан.



В качестве примеров несправедливости россияне чаще всего называют низкие зарплаты и пенсии, проблемы с доступом к медицине, недостаточность социальной поддержки. Упоминаются также несправедливости "на работе", "в сфере ЖКХ", "в правоохранительной сфере". Большинство россиян (42%) считают, что чаще всего с несправедливостью сталкиваются пожилые люди, малоимущие и инвалиды.



Парадоксально, но среди россиян снижается доля тех, кто считает справедливым выплаты из бюджета для поддержки многодетных детей. Сегодня это называют справедливым 70% опрошенных против 77% в 2020 году. Также парадоксально снижается поддержка выплат безработным: правильным это считают сегодня 47% россиян против 60% в 2020 году.



Не исключено, что увеличение доли тех, кто уверен в справедливости современного российского общества, связано также с ростом доходов отдельных групп населения. Так, эксперты из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сообщали, что опережающий рост зарплат в ряде секторов привел к тому, что доходы определенных групп населения значительно возросли, переводя их получателей на совершенно другой уровень потребительских и сберегательных возможностей. "Фактически создаются предпосылки для формирования новых групп среднего класса (или существенного расширения возможностей уже относимых к среднему классу людей)", – считают эксперты.



И определенный вклад в формирование новых групп среднего класса вносят не только работники, занятые в сферах, получивших сильный толчок к росту из-за санкций, но также и участники специальной военной операции (СВО). "Введение санкций и начало СВО добавили еще несколько категорий: непосредственно участники СВО, денежное довольствие которых более чем в два раза превышает среднемесячную заработную плату по стране; работники сфер, в которых активно происходит импортозамещение и бурно растет производство (в том числе машиностроение, химическая промышленность, ИТ)", – рассуждают эксперты. Все это позволяет говорить о формировании предпосылок для появления новых групп в среднем классе, подчеркивают они (см. "НГ" от 21.08.24).



Схожий опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что, говоря о социальной справедливости, для россиян куда важнее социальные гарантии и социальные выплаты, чем экономическая или юридическая справедливость. "Существует множество взглядов на социальную справедливость. Для одних это равенство возможностей, для других – компенсация неравенства, для третьих – главенство закона", – объясняют во ВЦИОМ.



Для большинства россиян социальная справедливость – это прежде всего социальные гарантии. Под социальными гарантиями в данном случае респонденты понимали равенство и равные возможности (21% опрошенных), социальную поддержку населения (10%), улучшение жизни пенсионеров и снижение пенсионного возраста (9%). Еще 6% указали на доступную и бесплатную медицину, а 3% – на доступное образование.



В отличие от социальных гарантий, которые важны для каждого второго россиянина, экономические гарантии как фактор социальной справедливости выбирают в качестве основного лишь 23% опрошенных. Так, для 10% опрошенных наиболее важным оказалось повышение уровня жизни, для 6% – отсутствие большого разрыва в доходах между богатыми и бедными и для 3% – благополучие граждан.



Куда меньшее число россиян сегодня под справедливостью понимают правовые гарантии. На это указали совокупно лишь 14% респондентов. При этом для 8% – это равенство всех перед законом, для 4% – защита прав и свобод граждан. Сами социологи считают, что полученные результаты, с одной стороны, отражают потребности и ожидания граждан от социальной системы и от власти, с другой – обусловлено "историческими факторами".



Интересно и то, что лично для граждан социальная справедливость означает гарантии государства по поддержке населения и предоставлению социальных услуг. Однако на более абстрактный вопрос о том, что такое в целом социальная справедливость, треть россиян отвечает, что она заключается в равенстве всех перед законом. И этот показатель не меняется на протяжении всех замеров с 2007 года. На втором месте по популярности ответов оказалось равенство бедных и богатых по уровню жизни. Так ответили около 16% опрошенных (см. "НГ" от 28.02.24).



Российскому обществу в целом свойственны патерналистские настроения, отмечают социологи. Всероссийское исследование социологов из МГИМО и Финансового университета прямо показало, что россияне буквально заражены "вирусом патернализма". Причем вне зависимости от возраста. "Патерналистские отношения между властью и обществом в России – первый параграф неписаного общественного договора", – утверждают эксперты.



Экспертов настроения россиян не удивляют. "То, что социальные гарантии для населения стали весомее, чем экономические возможности – вполне объяснимо. Доля пенсионеров в России около 30%. И для них социальная составляющая гораздо весомее экономических свобод. Пенсионеры хотят иметь доступ к бесплатной медицине, к бесплатному проезду, к льготным лекарствам. И именно это воспринимается как социальная справедливость. Похожие настроения и у бюджетников", – говорит директор по работе с клиентами "Альфа-Капитал" Анна Гондусова. В российском обществе экономические гарантии не так важны, как социальные, продолжает доцент РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец. "Возможно, это связано с тем, что у нас не так высок предпринимательский дух. Связано это также и с советским прошлым. И в сложных ситуациях граждане в большей степени рассчитывают на поддержку государства, а не на свои предпринимательские способности", – говорит она.



"Социальные гарантии – важная часть устройства любой государственной системы. И в принципе люди привыкли жить таким образом, что государство гарантирует бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, то есть большое число необходимых для населения услуг покрывается за счет государства", – указывает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.



В конце прошлого года главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач сообщал, что за последние пять-семь лет в России "жить стало лучше, но справедливости стало меньше". По его словам, за последние три года самооценка россиянами своей жизни в целом как "хорошей" растет.